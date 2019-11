Splitska glumica proslavila se kao švercerica: Nadiju Cvitanović smo pitali kako će završiti 'Na granici'; Otkrila nam je i zašto je Lepa Smoje puno utjecala na njeno odrastanje

'U nekim zrelijim fazama odrastanja svoj upliv imali su klub Kocka, O’Hara i Quasimodo, tu sam bila na prvim koncertima. Voljela sam i volim Mediteran Film festival i Kino Bačvice. Želja mi je jedan dan doći u Split i snimati neki dobar film...'

Ako još niste pogledali film "Osmi povjerenik" snimljen prema istoimenom romanu Renata Baretića, a u kojem naša sugovornica, splitska glumica Nadia Cvitanović (30) igra bivšu ukrajinsku prostitutku Juliju, onda zaista ne znate što propuštate, stoga trk na utvrđivanje gradiva.

Ovaj hit film našoj je sugovornici donio mnogobrojna priznanja, među kojima je i Zlatni Studio za najbolju filmsku glumicu.

Dotad relativno nepoznata u svijetu umjetnosti sasvim zasluženo izašla je iz sjene anonimnosti, a vrlo brzo angažirana je u seriji Nove TV "Na granici" u kojoj tumači glavnu junakinju.

Gledatelji je jednostavno obožavaju i teško će im se biti rastati od Petre, no Nadia je već snimila novu seriju, tako da razloga za brigu nema.

Gledatelji su jako zavoljeli vaš lik simpatične Petre u hit seriji "Na granici" koja obara sve rekorde gledanosti. Nedostaje li vam ući u njezinu kožu s obzirom na to da je snimanje završeno još posljednjeg dana svibnja?

- Samo jedan dan nakon završetka snimanja serije "Na granici" krenula sam s novim projektom, radi se o dramskoj seriji "Novine". Snimanje sam započela s osjećajem da sam na tom setu privremeno i da ću se vrlo brzo vratiti u "Na granicu".

To je normalno zato jer sam provela cijelih godinu dana na setu. Bio je to vrlo zahtjevan proces snimanja, ali sam i jako uživala u njemu. Priroda mog posla svodi se na kratkotrajna zajedništva, gdje se nalazimo svi s istim ciljem i jednakom ljubavi prema tome.

I tako, radiš, radiš i radiš, dok u jednom trenutku ne završi pa film ili serija krenu u neki svoj život. S predstavama je malo drugačije, tu si uvijek prisutan, svakim igranjem ona raste i mijenja se. Zato sam se zaželjela kazališta.

Evo sad baš uskačem u predstavu "Kurlani" redateljice i glumice Senke Bulić, koja je rađena prema motivima "Trilogije o Kurlanima", Mirka Božića.

Iskoristit ću ovu priliku da najavim kako se dogovara igranje u Splitu što me jako veseli jer nisam dosad igrala doma. Burna i radna mi je bila cijela godina, nisam imala puno vremena za razmišljanje, a i bolje da je tako.

Petra i svaki lik koji sam igrala te one koje ću tek igrati jedan su dio mene tako da mi ona ne može nedostajati pošto je uvijek nosim u sebi.

Otkrijte nam barem malo što će se Petrom sve događati do kraja serije? Jeste li zadovoljni njenom sudbinom?

- Ja bih vam sve rekla, ali ne smijem, he he. Morat ćete gledati seriju. Mogu obećati da će biti uzbudljivo, neočekivano i zabavno.

Rekli ste i sami, uskoro ćete se pojaviti i u trećoj sezoni "Novina" Dalibora Matanića. Kako je došlo do te suradnje i što nam možete reći o liku kojeg tumačite?

- Nakon prve sezone "Novina", pričala sam sa Daliborom i rekla sam mu da me zanima taj žanr i glumački stil serije te da može računati na mene ako me treba u bilo kojoj mjeri i kako sam mu na raspolaganju. Upravo pred kraj snimanja serije "Na granici" nazvao me, rekao mi je da ima ulogu za mene, da je dobra i neka pristanem. To je bilo to.

Radi se o vrlo slojevitoj ulozi, lik koji tumačim je aktivistica koja strasno i angažirano mrsi planove ljudima u gradskom vijeću, to radi prvenstveno iz ideala, no postoji i jedna tajna u njezinoj motivaciji. Pojedini događaji će ostaviti veliki trag na njoj, a tada doživljava promjenu. Poslije toga u priči je pratimo kao potpuno drugog lika.

Biste li se mogli zamisliti da radite kao novinarka? Koje biste područje u tom slučaju voljeli pratiti?

- Kao glumica mogu se zamisliti u bilo kojem zvanju jer rad na ulozi zahtjeva istraživanje pojedinih miljea, svjetonazora, obrazovanja i okruženja koji su s likom povezani. Kao novinarku, mislim da bi me provociralo istraživačko novinarstvo. Na temelju onoga što znam o tome i sama o sebi, istraživačko novinarstvo mi se čini kao nešto najbliže mom senzibilitetu.

Jeste li gledali predstavu "Splićanke" u kojoj vaše kolegice na humorističan način komentiraju splitsku zbilju?

- Nažalost nisam, nisam dugo bila u Splitu, ali kao što sam već rekla uskoro dolazim pa ću je sigurno pogledati. Hvala na preporuci.

I sami ste splitsko dite, odrasli u mnogi će reći, najlipšem i najluđem gradu na svitu. Po čemu sve pamtite svoje odrastanje?

- Puno je toga, živjela sam blizu Firula, veći dio djetinjstva i odrastanja provela sam tamo. Veliki utjecaj na moje odrastanje imali su Mozaik tete Lepe Smoje i plesni klub Style Force.

U nekim zrelijim fazama odrastanja svoj upliv imali su klub Kocka, O’Hara i Quasimodo, tu sam bila na prvim koncertima. Voljela sam i volim Mediteran Film festival i Kino Bačvice. Ima dosta toga.

Želja mi je jedan dan doći u Split i snimati neki dobar film. Mislim da grad ima odličnih lokacija, da je jako autentična sredina i da zaslužuje svoje priče.

Split iz vaše perspektive nekad i sad?

- Nemam perspektivu nekad i sad, moje stajalište i osjećaji prema Splitu se ne mijenjaju. To je grad u kojem sam rođena i volim ga najviše na svijetu.

Ljute li vas neke stvari u gradu?

- Ljutile su me mnoge stvari, ne samo u Splitu, generalno u Hrvatskoj, ali s vremenom sam naučila na što mogu utjecati, a na što ne. Otkad sam to spoznala puno je lakše jer ne rasipam nepotrebno energiju.

Ana Gruica nedavno je rekla kako u Splitu ljudi nemaju sluha za umjetnost. Što vi mislite o tome?

- Nije to samo u Splitu, svugdje je tako. U Splitu ima puno mladih zanimljivih kreativaca. Imaju mnogo toga za reći i već izgrađen vlastiti umjetnički jezik. Njima se treba dati više prostora.

Slabo se ulaže u promociju kulture. Zato mislim da je rješenje u pronalaženju i izgradnji neke nove publike, a bavljenje mladim ljudima upravo će omogućiti da to postanu.

Je li mladom glumcu koji želi uspjeti i napraviti uspješnu karijeru Split dobra podloga za to?

Mlade glumice i glumci koji žele napraviti uspješnu karijeru napraviti će je ovako ili onako ako to stvarno žele. Nije bitno odakle su i gdje žive. Mjesto u kojem si rođen i živiš zasigurno te oblikuje u velikoj mjeri, ali na njima je da se sami dalje izgrađuju.

To može biti u Splitu, Zagrebu, Parizu, New Yorku ili Živogošću, nebitno je. Bitno je da se traže, da rade, da griješe, da uče i da napreduju.

Kako su vaši roditelji reagirali kad ste im rekli da želite biti glumica?

- Čini mi se da bi svaki roditelj više volio da im dijete kaže da želi postati doktorica ili znanstvenica pa tako i moji. No, oni su to prihvatili. Podržavaju me u svakoj mojoj odluci jer imaju povjerenja u mene, nevezano o čemu se uopće radi.

Što je bio razlog da ste odlučili glumu upisati u Sarajevu?

- Nema nekog velikog konkretnog razloga, zapravo mi je prijateljica javila da je u Sarajevu prijemni i da klasu prima odličan profesor.

I bila je u pravu, poslala sam joj papire, ona me prijavila, izašla sam na prijemni i uspjela upisati Akademiju scenskih umjetnosti.

U skladnoj ste vezi s glazbenikom Miroslavom Piškulićem. Razmišljate li o odlasku pred oltar, hoće li to biti tradicionalno dalmatinsko vjenčanje? Ili vam pak taj papir nije toliko važan?

- Ne razmišljamo o tome, nama je ovako odlično, ne treba nam nikakav papir, ali tko zna možda nam jednog dana bude dosadno i predomislimo se. Vjerojatno bi napravili veliki tulum, sumnjam da bi išli na tradicionalno vjenčanje.

Biste li se voljeli ostvariti kao majka?

- Da, iako uvijek mislim da sad nije vrijeme za to, ali vjerojatno nikad nije idealno.

Vodite li se u životu više razumom ili osjećajima?

- Prije par godina na ovo bih pitanje sigurno odgovorila osjećajima, ali sad ne. Više razumom.

Vidite li i dalje svoj život u Zagrebu ili biste se voljeli vratiti u Dalmaciju?

- Voljela bih da se mogu vratiti u Dalmaciju, najviše zbog prijatelja i kvalitete života, ali poslovne me obveze vežu za Zagreb, tu sam "pustila korijenje".