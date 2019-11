Doma se vratila s tisuću kuna jer se 'kockala' na pitanju na koje bi svatko trebao znati odgovor: 'milijunaška' lekcija simpatične Dalmatinke svima je na pouku, a i 'čuva' novčanik

- Kad san jutro posli emisije došla na posal, a radin u DM-a, kolege su me pitali “gospođo, di van stoji klora”, ha-ha... A ja san in odgovorila da je taman nestalo - govori nam simpatična Marijana Bišćan, natjecateljica kviza “Tko želi biti milijunaš”, koja se doma, u Tugare, vratila s tisuću kuna, na koje je pala s već osvojenih 16.

Kockala se na desetom pitanju: Što je dopušteno ako je na etiketi za njegu rublja jednakostraničan trokut? Ponuđeni odgovori su bili pod a: izbjeljivanje klorom, b: kemijsko čišćenje, c: strojno sušenje i pod d: glačanje.

- Ovo bi ja tribala znat ka iz puške – bila je njena prva reakcija kad je čula i vidjela pitanje, a zatim je zastala i krenula razmišljati.

- To me i zeznilo, jer prvi instinkt mi je govorio da se radi o izbjeljivanju, ali imala sam cilo vrime toliku tremu da sve to skupa mogu usporedit s nekom traumom koje se uopće ne sićan, znan šta je bilo prije i šta posli, ali u tim trenucima nemam pojma šta je ko govorija. Tarik mi je pokušavao pomoći, ali ja njega uopće nisam čula sve šta govori jer panično san vrtila u glavi šta da radim - govori nam Marijana.

Tarikov ‘recept’

- Za strojno sušenje je pršut trebao biti nacrtan - provalio je Tarik Filipović, što bi, koliko smo se uvjerili jutro poslije “Milijunaša”, zbilja mnogima trebalo. Jer većina nas nema pojma o simbolima za njegu odjeće, bar ne za veliki dio. K tome, puno nas je koji, kao što je i Tarik ispričao, najčešće odrežemo etiketu jer ili grebe ili izviruje, prozire se...

- Kupim donje gaćice, a etiketa veća od njih – komentirala je kolegica. Druga previdjela da joj je majica od fine angore pa joj je u pranju s normalne veličine “ušla u se” taman za dojenče. Treća se zaigrala pa bez mozga odvažno stavila kaputić u perilicu!? Jest, poslije je bio čist, ali taman za djevojčicu u prvom osnovne, s tim što je postava ostala originalne veličine, pa nekad vrlo fin i koristan komad odjeće više nije bio ni za Caritas. Pogađate, kaput je satkan dijelom od vune i da je bar pogledala etiketu, sigurno bi uočila prekriženu posudu s vodom!

Uglavnom, jeste li se ikada zapitali što sve znače simboli za njegu odjeće i zašto manje-više nitko od nas ne zna njihovo značenje?

- Ma niko od mojih kolega nije znao. K vragu, ja san znala da je kvadratić mašina, da je sve o peglanju jasno jer nacrtana je pegla, ali ovi trokut me izludija – iskrena je Marijana. A da je bio crni istostranični trokut pa još prekrižen! A šta je to? Odgovor je - bez izbjeljivanja. Prekrižen krug, pak, poručuje da se odjevni predmet ne smije kemijski čistiti već samo ručno prati.

Čudnovati znakići

Evo na primjer, manje-više nam je jasno što znači ruka u lavoru ili prekriženi lavor, kao što nas većina zna da pegla s tri točkice znači dozvolu za glačanje na visokoj temperaturi. Ali zna li tko što znači slovo W u krugu? Ili možda slovo P u krugu, odnosno vodoravna crtica u kvadratiću? Ovi koji imaju stroj za sušenje vjerojatno su savladali kvadratiće, kružiće i točkice, ima niz upozorenja. Polukrug unutar gornje strane kvadratića upućuje da je dozvoljeno sušenje na konopcu, dok su tri okomite crte u kvadratiću znak da treba sušiti bez cijeđenja.

- To ti je ono samo na vješalici, tako sam ja oprala bundu od umjetnog krzna u mašini, bez centrifuge i samo objesila da se iscijedi i osuši, ma ka nova je bila - zadovoljna je kolegica koja se prethodno savjetovala s profesionalnim peračima. Možda ju je i etiketa na bundi upućivala na to, ali što će joj kad, priznaje, ne razumije što govore svi ti znakići. A i ne vjeruje im sto posto.

Ipak, dobro bi bilo da drugi put prije nego što odrežemo etiketu, zapamtimo što je na njoj pisalo, pogotovo ako nam je stalo do tog komada odjeće.

- Zapravo, ja i pogledam samo ako mi je do nekog komada robe posebno stalo - priznaje jedna naša sugovornica. Zato vam mi, zlu ne trebalo, donosimo prikaz osnovnih simbola pa još jednom prođite gradivo. Nije za 32 milijuna, ali vrijedi spasiti i poneki višestruko jeftiniji komad odjeće.