Zgodni Dalmatinac ljubi pet godina mlađu pjevačicu: Zaljubljen sam kao glupavi tinejdžer, mogu ispisati cijeli časopis o tome što mi se svidjelo kod nje!

Mladi dubrovački glumac Lujo Kunčević ne skriva da ponovno ljubi. Kako prenosi Story, osvojila ga je pet godina mlađa Zagrepčanka, 22-godišnja Sara Spinčić koja trenutačno radi na glazbenoj karijeri.

- Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Ona je osoba koja se ne prestaje smijati. Uz nju se čovjek osjeća iznimno duhovito!

A ponekad je dovoljna i sama sebi. Počne se smijati jer, eto, nečeg se sjetila. Onda čovjek shvati da nije toliko duhovit nego da je to njezino prirodno stanje. Nadalje, netipična je. Sa Sarom nije dosadno. Od ludih ideja, kamo ćemo, kako ćemo, što ćemo, do iznenadnih tema, razgovora, čak i tišine koja je uvijek ispunjena nečim u zraku. Vidim da postajem patetičan pa neću nastaviti, ali zasad sam zaljubljen kao glupavi tinejdžer - kaže za Story te dodaje da se ne opterećuje time u kojem će se smjeru njihova priča nastaviti, ali zna da je iskreno i lijepo sve što ima sa Sarom.

Kunčevićeva odabranica aktivna je na Instagramu gdje je prati gotovo deset tisuća ljudi, a trenutačno je angažirana i kao prateći vokal Željku Bebeku.

Čini se kako i Sari i Luji dobro ide i na privatnom i poslovnom planu.

Kunčevića smo u posljednje vrijeme imali priliku pratiti u predstavi 'Ne plaćamo, ne plaćamo' dok je u filmu 'The Match' igrao uz svjetska glumačka imena.