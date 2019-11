Zadranin Marino Marušić, kandidat 'Života na vagi', za 'Slobodnu' otkriva: Više od svega volio bih da me može gledati pokojni otac. Onaj zbog kojeg sam se prijavio

Marino smatra da se udebljao jer jednostavno nije bio jak u glavi. Kaže nam kako nije mogao reći 'dosta'. Puno puta je išao na dijete, ali to je više bilo izgladnjivanje, a ne uravnotežena prehrana. Čak je i nekoliko puta smršavio po tridesetak kilograma, no poslije bi ih opet vratio...

Najhumorističniji kandidat u poznatom RTL-ovu showu “Život na vagi” ove je godine zasigurno Zadranin Marino Marušić, koji iz večeri u večer nasmijava cijelu Hrvatsku. Iako je u kuću ušao s čak 167,1 kilogram, kilogrami su se polako, ali sigurno počeli topiti.

Ipak, u razgovoru za “Reflektor” uspjeli smo ga malo uozbiljiti, pa nam je otkrio i kako je “pala” odluka da se prijavi u show i javnosti prizna problem s kojim se nosi, te pred kamerama i cijelom Hrvatskom krene u borbu s kilogramima, tko mu je najveća podrška u životu i kako se uopće doveo do troznamenkastog broja na vagi.

– Najlakše je reći da sam rođen da budem debeo, ali to je potpuno pogrešno. Treba uzeti stvar u svoje ruke i potražiti pomoć – govori nam 26-godišnji Marino i priznaje kako ga je debljina u životu sprječavala u puno stvari, pogotovo u sportu.

– Obožavam sport, ali s ovoliko kilograma izgubio sam volju za bilo kakvom igrom, a pogotovo aktivnim bavljenjem bilo kakvom sportskom disciplinom. Nadam se da će se nakon showa to promijeniti – priznaje nam i otkriva kako se u “Život na vagi” prijavio jer nije vidio izlaz iz svoga problema. Naime, više puta je pokušao izgubiti kilograme, a kada je zadnji put išao na dijetu, rekao je sam sebi kako će se, ako ne uspije, prijaviti na show.

– To je ujedno bila i velika želja mog pokojnog oca i djeda. Onaj zbog kojeg sam se prijavio i kojem sam želio reći da sam postao kandidat 4. sezone, nažalost, to nije saznao. Moj tata je preminuo dva mjeseca prije ulaska u show. Zbog njega ću dati sve od sebe da to završim na najbolji mogući način. Mogu reći da sve što radim, osim za sebe, radim i za njih. Ni najmanje nije bilo lako pred cijelom Hrvatskom stati na vagu, ali pobijedio sam sebe i podijelio svoj problem sa svima – ističe Marino, koji misli da se udebljao jer jednostavno nije bio jak u glavi. Kaže nam kako nije mogao reći “dosta” te kako je tijekom godina izgubio svoje “ja”.

Puno puta je išao na dijete, ali to je više bilo izgladnjivanje, a ne uravnotežena prehrana. Čak je i nekoliko puta smršavio po tridesetak kilograma, no poslije bi ih opet vratio jer, kako kaže, nije imao pojma o pravilnoj prehrani i tjelovježbi.

– Kad sam rekao da idem u showu, obitelj i prijatelji su me podržali, iako neki nisu odmah povjerovali. No, kako je vrijeme odmicalo i kako je ulazak u kuću bio sve bliži, tako su i oni bili sve sretniji. Upravo mi je obitelj najveća potpora u životu. Koliko god sam pogrešaka napravio, oni bi mi uvijek oprostili. Iako to prije nisam shvaćao, oni su bili uz mene kada mi je bilo najteže.

Sve što u ovom showu radim, radim i radi njih, kako bi barem jednom bili ponosni na mene. Jer dosad nisam baš bio dobar primjer – govori nam Marino, kojemu boravak u kući, s obzirom na već nekoliko skinutih kilograma, itekako godi.

– Svaki dan u kući ispunjen je različitim aktivnostima, od velikog i malog izazova, preko radionica o zdravoj prehrani, pa sve do treninga. Svakodnevni jutarnji trening je neizostavan, a nakon toga slijedi priprema obroka te večernji trening. Kruna cijelog dana je ipak večernje druženje kandidata na terasi, kada analiziramo što smo sve taj dan napravili. To mi je ujedno i najzanimljiviji dio, a nakon razgovora o tome kakav je tko imao dan, idemo u krevet te iščekujemo novi dan i razmišljamo o novim izazovima – kaže nam Marino, dodajući kako su treneri Maja Ćustić i Edin Mehmedović profesionalci i veliki znalci, ali prije svega dobri ljudi.

Govori nam kako ih je gušt gledati i slušati dok im objašnjavaju kako će izvoditi neku vježbu i zbog čega je ona dobra za njih.

– Nekad nas znaju upilati i satrati s vježbom, ali to je sve za naše dobro. Ako bi se birali treneri, njih dvoje bih ponovno izabrao.

U showu je dosta emocionalnih padova, a oni sa svima nama razgovaraju, te nakon takvih razgovora ponovno živneš. Oni mijenjaju našu sudbinu – govori Marino i dodaje kako se u kući sa svima jako dobro slaže jer je po prirodi takav.

– Volim se malo našaliti, a mojoj šali se uvijek priključe Vladimir Gurka i Robert Baković. Za nama ne zaostaje ni Marijana Džolić zvana Maca, koja je pravi veseljak. Sa svima se slažem odlično, kod nas nema zle krvi, dajemo sve od sebe i međusobno se motiviramo – ističe Marino, priznajući kako je svaki dan u showu težak, ali ga najveća trema hvata pred vaganje. No, svjestan je da u show nije došao uživati već krvavim trudom i radom skidati kilograme.

Za sebe kaže da je skroman dečko, koji u životu ne traži puno. Jedino žali, a zbog debljine to nije ostvario, što za svoj klub KK Zadar nije profesionalno zaigrao košarku.

– Prvi put, nakon dugo godina, u ovom showu pronalazim samog sebe i mogu reći da me nije ni malo strah izlaska iz kuće. Svi ćemo kad-tad izići, to je show, ali ako ubrzo i iziđem, siguran sam da ću nastaviti trenirati kako su me naučili treneri i da ću se hraniti kako sam naučio od nutricionistice Martine Linarić. Ovo mi je druga šansa za bolji i zdraviji život i kada iziđem pokazat ću svima da se uz predan rad i dobru volju puno toga može napraviti – zaključio je Marino.