'Nitko nije imun, bez obzira na genetiku i način života!': nakon što je ogolila grudi i poslala važnu poruku, Ida Prester otkriva dijagnoze iz vlastite obitelji te kakve joj sve reakcije pristižu

Ida Prester Peševski jedna je od osoba koje su obilježile tjedan iza nas. Zagrebačka novinarka, TV voditeljica i pjevačica, trenutačno s beogradskom adresom gdje se vjenčala za poduzetnika Ivana Peševskog i dobila dvojicu sinova, snimila je video u kojem je pokazala kako pravilno obaviti samopregled dojki.

Ove su se Hrvatice svukle do kraja jer su željele poslati važnu poruku: Ida Prester svojim je grudima uzburkala javnost, one su to učinile prije; Velolučanku i danas pamte po golišavom angažmanu

Video je dio kampanje Pinkypromiss za rano otkrivanje raka dojke čija je Ida ambasadorica. - Drage dame, pratite 'tutorial', čim možete dignite se od kompjutora, zatvorite se u WC ako ste na poslu i krenite u samopregled. Svaka minuta je važna - poručila je Ida koja je na samom početku videa naglasila i kako bi svaka žena starija od 20 godina trebala ovaj pregled obaviti jednom mjesečno, najbolje pet do sedam dana nakon mjesečnice. U ovu se kampanju uključila i dala joj svoj doprinos jer su se, kako je objavila, njezini roditelji borili s tumorom.

Jedna ste od rijetkih javnih osoba u Hrvatskoj koje su se za potrebe kampanje o prevenciji raka dojke razgolitile ne bi li demonstrirale način na koji se žene same mogu pregledati. Jeste li dugo razmišljali o odluci da snimite video ili ste to odlučili u trenu?

- Takav način je bio najefektniji i najslikovitiji. Puno žena mi je javilo da su se zbog mog videa prvi put u životu samopregledale, napokon im je jasno kako se to radi. Kampanja je baš pogođena, svi mediji su prenijeli, doseg je ogroman. Ako samo jedan jedini život spasimo ovim videom - ja sam presretna. Odmah sam odlučila da se želim priključiti kampanji. Oboje mojih roditelja je bolovalo od karcinoma, znam koliko je rana dijagnostika važna. Doduše, nisam očekivala da se baš moram skinuti do kraja, to smo dogovorile tek na snimanju.

Bolest je dio života

Je li vam bilo teško golih grudi stati pred ekipu?

- Na snimanje sam došla u tankoj majici bez grudnjaka, mislila sam da je to sasvim dovoljno da se dobro vide pokreti. Tina iz organizacije mi je rekla – okej, ako se ti tako osjećaš ugodnije, napravit ćemo tako. Ali daleko ćemo veći efekt napraviti ako se snimiš gola, onako kako bi se žene i trebale pregledavati. To je prava poruka. Ovakva kampanja u majici će biti nevidljiva. Znala sam da je u pravu. Duboko sam udahnula zrak i skinula majicu. Za medije i društvene mreže se nikad ne skidam čak ni u badić, nemam ništa protiv, ali nije moj stil. No znala sam da je ovo važno i da jedino tako ima smisla da se napravi. Uostalom, ne vidim tu ništa senzacionalno, grudi kao grudi, obične, majčinske. Ako se ja svoga zdravog tijela sramim, kako je tek ženama s karcinomom, ožiljcima i deformacijama. Nema tu mjesta za sram, ideja je pobijediti najrašireniji uzrok smrtnosti žena.

Hoćete li video pokazati sinovima?

- Već su ga vidjeli. Njima je to sve normalno, uobičajeni prizor.

Što vam sve pišu pratitelji na društvenim mrežama nakon što je video objavljen?

- Reakcije su nevjerojatne. Najdraže su mi poruke žena koje su se pregledale zbog mog videa, a ima i puno čestitaka na hrabrosti. Ja to ne vidim kao neku veliku hrabrost, hrabrost je živjeti s karcinomom. Javlja mi se i puno doktora koji mi zahvaljuju što na ovaj način promičem zdravlje i brigu o sebi. A ima i puno komentara koji kažu kako im je divno vidjeti prirodno žensko tijelo bez photoshopa i sexy poza, napokon za neku korisnu svrhu. Sigurno ima raznih drugih komentara po portalima, ali čitam samo one sa svojih profila. Ideja kampanje je divna, pozitivna i entuzijastična, ja sam presretna kako je sve ispalo. Konkretne rezultate ćemo vidjeti uskoro.

Koliko ste godina imali kad su vam od raka oboljeli roditelji?

- Kad je tata obolio od melanoma, imala sam 15 godina, a majka je otkrila rak grlića maternice pred 7 - 8 godina.

Jesu li razgovarali s vama o tome?

- Naravno. Bili su pribrani i razumno mi objasnili. Prihvatila sam to kao nešto normalno, i bolest je dio života. Nisam razmišljala o mogućem fatalnom ishodu ni u jednom trenutku. Na svu sreću, jedan i drugi karcinom je otkriven u ranoj fazi, zahvaljujući njihovim redovitim pregledima, mama je išla i na papa-test. To je najvažnija stvar. Jako bih voljela da nestane ta stigma oko tumora i bolesti. Oboljeli imaju veliki osjećaj srama, puno ih se javlja doktoru tek u zadnjem stadiju.

Strahujete li da bi se i vama mogla dogoditi?

- Svima se može dogoditi. Nitko nije imun, bez obzira na način života, genetiku... Rak je pošast novog doba i ne bira žrtve. Pogledajte i prebrojite ljude iz svoje okoline, obitelji, prijatelje... Koliko se od njih bori ili se borilo s karcinomom? Redoviti pregledi i bar jednom godišnje sistematski sa svim pretragama – to je najbolje što za sebe možete napraviti.

Već neko vrijeme sa suprugom i sinovima živite u Beogradu. Kako vam se srpsko zdravstvo čini u odnosu na ono hrvatsko?

- Uh, kompleksna tema. Kao u Zagrebu, i tamo sam sretala predivne ljude i stručnjake, kao i one koji svoj posao obavljaju bez previše interesa. Sustav je napravljen tako da sve ovisi o osobnom entuzijazmu. Čekanje na pojedine preglede je u obje zemlje nepodnošljivo dugo, pa su ljudi prisiljeni plaćati u privatnom aranžmanu. Ima puno prostora za napredak, da kažem diplomatski.

Često zbog posla putujete u Zagreb. Nedavno ste imali neugodno iskustvo s BlaBlaCarom kad vas je vozač izbacio iz auta. Je li vam se nakon vaše javne objave pokušao ispričati i stupiti s vama u kontakt?

- Nije, nisam ni očekivala. Ne izgleda mi kao čovjek pun empatije ni savjesti. On je profiter koji koristi sve resurse koje ima za zaradu, a ne običan putnik koji želi dijeliti troškove. Pobunila sam se na neljudske uvjete, htio je potrpati šestero ljudi u auto registriran za četvero i naplatiti nam suludu cijenu. S obzirom na to da je takav pristup sasvim kontra cijele ideje BlaBlaCara, kojem je cij upoznavanje i druženje, sam BlaBla ga je odmah blokirao iz sustava.

Nedostaje li vam voditeljski posao na HRT-u? Biste li se voljeli vratiti televiziji?

- I dalje radim jako puno voditeljskih angažmana, od toga i živim. Koji put to kamere snimaju, kao što je slučaj s regionalnom dodjelom glazbenih nagrada MAC početkom godine. I kad ne snimaju na svakom projektu dajem svoj maksimum, tako da mi je to sasvim dovoljna satisfakcija. Imala sam nekoliko ponuda za televizijski angažman na komercijalnim televizijama, ali nisam se zasad pronašla u tim projektima. Čim se nađe nešto interesantno i inspirativno, rado bih se našla u toj ulozi. Ali bez pritiska, sasvim dovoljno radim i ovako.

Sve ljepše dekade

Jedna od pjesama vašeg benda Lollobrigida nosi naziv 'Moj dečko je gay'. Kako biste reagirali kad bi vam sin jednog dana rekao: Mama, ja sam gay?

- Svaka majka voli svoje dijete bez obzira na sve. To je njegov život, njegove preferencije, njegove odluke. Ja sam tu da mu dajem ljubav i budem bezuvjetna podrška. Nadam se da će pronaći sreću gdje god i s kim god.

U ožujku ste napunili 40 godina. Što su vam sve donijele četrdesete? A po čemu pamtite tridesete?

- Meni je svaka dekada sve bolja i ispunjenija. Iskreno to mislim. Nekako se tijekom godina raspetljava što smo, što želimo, što nam treba... Upoznajemo sebe i ne zamaramo se nebitnim informacijama i komentarima. U tridesetima mi se život posložio. Posao, obitelj, stvaranje doma. U četrdesetima samo želim da se ništa bitno ne mijenja i da uživam u svakom trenutku bez drama. Došla sam otprilike do pola života i ne želim više gubiti vrijeme.

Mnogi su muškarci u današnje vrijeme ipak malo pogubljeni pored sve više zaposlenih i samosvjesnih žena. Od njih se očekuje da dijele kućanske poslove zbog čega ih ostatak patrijarhalnog društva smatra feminiziranima. Koje muške osobine vi smatrate muževnim?

- Muževno mi je samopouzdanje. Muškarci koji gube sigurnost jer mijenjaju pelene, peru suđe ili usisavaju, imaju problem. Teško će se adaptirati vremenu u kojem je žena podjednako uspješna na poslu i zarađuje isto ili približno isto. Žena koja se vraća u šest popodne kući s posla neće preuzeti kompletnu brigu o kućanstvu i djeci sama, to je nemoguće. Dom je zajednički, djeca su zajednička i takva je raspodjela poslova. Uspješne žene ne čine svoje dečke i muževe ugroženim, već ponosnim. To je jedina prava ljubav, uzajamna podrška i zajedničko napredovanje.