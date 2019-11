Trudnički dnevnik Ane Čagalj: Splićanka na pragu 40-ih očekuje sinčića, otkriva detalje blaženog stanja i 'obranu' za mršavost; 'Joli sam zabranila da ide sa mnom u rađaonicu...' 

Supruga splitskog pjevača Joška Čagalja Jole, koja će u prosincu roditi četvrto dijete, za Gloriju otkriva da se unatoč tome što obilno jede udebljala samo pet kilograma, zašto planira sama u rađaonicu te kako joj je brat postao ‘joker zovi’.

Proteklih sedam mjeseci bili su mi poput pjesme, raznježeno priznaje Ana Čagalj (38), koja sa suprugom Joškom Čagaljem Jolom (47) ovih dana privodi kraju posljednje pripreme za dolazak prinove, piše Gloria.hr.

Otkako su roditelji triju djevojčica, Ive (13), Eme (10) i Tije (7), potvrdili da će početkom prosinca dobiti sina, rođenje nasljednika popularnog splitskog pjevača najiščekivaniji je trenutak na domaćoj estradi - pa se s osobitom pozornošću prati svaki korak njegove supruge, koja je nedavno postala ambasadorica brenda nosiljki za novorođenčad Ergobaby.

I dok joj jedni čestitaju na hrabrosti što se na četvrto dijete odlučila na pragu četrdesetih, druge zanima kako joj uspijeva i u zadnjem tromjesečju trudnoće prštati energijom. Poletna i dobro raspoložena odradila je i snimanje za Gloriju - s kojom je podijelila najintimnije trenutke uoči rođenja sinčića. U svom trudničkom dnevniku, čije nastavke donosi Glorijin portal, otkriva kako se nakon triju kćerkica priprema za dolazak dječaka, zašto se ne boji porođaja te kakvo ime ona i Jole planiraju dati sinu.

Aktivna trudnica

Uvijek sam željela imati četvero djece, no kad sam doznala da sam trudna, u meni su kolale sreća i strah. Kroz glavu su mi prolazila brojna pitanja, od toga hoću li nakon osam godina pauze znati s malom bebom, pa do straha kako ću iznijeti novu trudnoću jer me liječnik upozorio da moja dob nosi određeni rizik...

Srećom, moje su sumnje bile neosnovane. Osim početnih mučnina, koje nisam imala u prve tri trudnoće, sve je isto. Puna sam energije, ne smetaju mi mirisi i hrana, a čak me ne hvataju ni trudničke mušice. Otkako sam zatrudnjela, mnoge me žene pitaju u čemu je tajna mog blaženog drugog stanja. Uz to što mi je trudnoća uredna, glavni razlog je - aktivan život. Svaki dan ustajem u šest sati ujutro, premda ne odlazim spavati prije 22 sata, sama kuham, idem u nabavu namirnica, čistim, razvozim kćeri na izvanškolske aktivnosti...

Dva imena

Ne znam tko je uzbuđeniji što nam u prosincu stiže dečkić - nas dvoje ili naše curice koje žele u svemu sudjelovati. Pomogle su mi birati robicu, dekoraciju za krevetić, kolica... No nikako se ne možemo usuglasiti oko imena. Ema za bracu želi talijansko ime, Iva tradicionalno, a Tia moderno. Na kraju smo Jole i ja odlučili sinu dati - dva imena - pa smo sada u fazi kombiniranja. Mužu sam nedavno rekla da će nam sin biti boksač ili nogometaš jer u trbuhu nikad nema mira. Stalno se vrti, rasteže, bacaka... a posljednjih je tjedana toliko živahan da me tijekom noći redovito budi. Nadam se da to nije znak da nas čekaju neprospavane noći. S Ivom i Emom sam napravila sve početničke greške, čak sam i ručak kuhala s njima u naručju.

Trenuci opuštanja

Kad mi je na zadnjem pregledu liječnik rekao da trebam čuvati trudnoću, što znači puno ležati i odmarati se, našalila sam se da si taj luksuz ne mogu priuštiti. Nisam tip osobe koja se može izležavati na kauču i ništa ne raditi, a iskreno, ni nemam vremena za to. Premda Jole daje sve od sebe da mi olakša, svi znamo kakav je život glazbenika. Eto, već ide na dvotjednu turneju po Australiji i Americi, taman pred moj porod. Danas sam zahvalna liječniku što me natjerao da malo usporim jer mi u ovom trenutku jako godi leći na kauč, umotati se u dekicu i pijuckati čaj. To je jedino vrijeme koje imam samo za sebe.

Sama na porođaju

Imam osjećaj da će mi i ovaj porođaj biti brz i lak, poput prethodna tri, tako da se ne bojim odlaska u rodilište. Čak sam Joli zabranila da ide sa mnom u rađaonicu jer bi mi samo smetao. Jedini put je uz mene bio kad sam rađala našu najmlađu kćer Tiju, a s njom je sve bilo gotovo u 45 minuta. S obzirom na to da su me sve tri kćeri iznenadile desetak dana prije termina, ne bi me čudilo da im se i braco požuri.

Ništa bez ceduljica i obitelji

Ukućani me zadirkuju da sam u trudnoći postala zaboravljiva jer mi svoje obaveze moraju zapisivati na papir. Priznajem da uistinu više ne mogu pratiti naš obiteljski plan i program koji nalikuje na vozni red najprometnije željezničke stanice. Između Jolinih nastupa, intervjua, snimanja... ne stižem zapamtiti i sve obaveze naših djevojčica koje se pored škole bave sportom i glazbom. Ceduljice me spašavaju, baš kao i pomoć obitelji.

Moj “joker zovi” je brat Šime koji mi je desna ruka kad je Jole odsutan. Dakako, kad se vratim iz rodilišta, dio obaveza oko starije djece i kuće preuzet će moja i Jolina mama. Odavno sam shvatila da je u tim trenucima svaka pomoć dobrodošla, a pogotovo ona baka.

Trudnički jelovnik

Svi oko mene misle da ništa ne jedem jer sam se do 33. tjedna udebljala samo pet kilograma. Jedino što mogu reći u svoju obranu jest da imam sjajan metabolizam. I inače sam velika izjelica, a u trudnoći mi je apetit kao u vuka. Čim otvorim oči, pojedem bananu, poslije čega obično doručkujem tri krafne i dva jogurta, a između ručka i večere stalno nešto grickam. Posebno uživam u kruhu koji sada sama pečem. I u prethodnim trudnoćama sam bila mršavica, zbog čega mi nikada nije trebala trudnička odjeća. Otkako mi je trbuh narastao, ne izlazim iz pamučnih haljinica i tenisica.

Trendovi i njega

Unatoč bogatom trudničkom iskustvu, mnogo toga sam morala učiti ispočetka. Primjerice, kad sam rodila zadnju kćer, bilo je uvriježeno pravilo da bebe u krevetiću leže na boku, a sada se preporučuje da spavaju na leđima. Trebalo mi je i vremena da pohvatam sve nove marke opreme, bočica, dudica... premda sam se kod većine stvari držala provjerenih brendova.

Ne treba slijepo slijediti sve trendove, pogotovo ako su vam prethodna iskustva bila dobra. Ova mi je trudnoća ipak u nečemu drukčija. Primijetila sam da su mi kosa i koža zdravije i blistavije nego prije, iako se njegujem kao i inače. Čak za kožu trbuha ne koristim nikakve specijalne preparate, nego običnu kremu. Valjda je to odraz moje unutarnje sreće i zadovoljstva.