Ivana Kovač nam je ispričala nepoznat detalj o Mišinoj ulozi u filmu, ali i da voli plesti i kukičati i raditi sarmu; Recept nam nije otkrila iz jednog jedinog razloga...

Ivana Kovač ne krije zadovoljstvo videospotom kojeg je snimila za pjesmu "Ti", baš kao što joj je osobito draga baš ta skladba, koju je i ocjenjivački sud novinara nagradio na ovogodišnjem Splitskom festivalu.

"Ova pisma je definitivno jedna od mojih najdražih! Fedor i Neno su napravili po meni remek djelo, ma bilo tko da ju je otpjevao!

To je pisma sa velikim P. Izvukla je iz mene veliku emociju, što ne znači da nisu i ostale, ali su jednostavno drugačije" - rezimira Ivana, kojoj komentiramo kako nas je u najnovijem spotu cjelokupnim dojmom podsjetila na Doris Dragović, vjerojatno i zbog toga što su obje rasne crnke.

"Prvo, hvala na komplimentu, bilo što rečeno s moje strane po tom pitanju bi bilo pretenciozno" - skromno je uzvratila i inače samozatajna pjevačica.



Upitali smo Ivanu da nam otkrije recept, kako s godinama uspijeva sve bolje izgledati?

"Kad živiš na petom katu bez lifta i stalno u rukama nosiš 15 kilograma zvanih Elena, godine moraju raditi za tebe!" - smije se Mišina kći.

Zanima nas gdje Ivana nastupa, planira li se kakva turneja, nastupi u Splitu?

"Puno radim po Sloveniji, što me jako veseli, jer su Slovenci divni ljudi, koji jedva čekaju čut našu pismu! Dalmatinsku pogotovo. To je nevjerojatno koliko je vole. Šteta što je sami toliko ne cijenimo, ali to je tako.

Iz istih se razloga Dalmatinci liti okupaju deset puta, a more im je isprid nosa, dok Čeh ne izlazi dok ne poplavi..." - podvlači kroz smijeh Ivana.

Pitamo je nastupa li, kao brojne kolege, na vjenčanjima, bili joj i takva opcija bila prihvatljiva?

"Puno puta sam bila gošća iznenađenja sa tri, četiri pjesme. Par puta i sa svojim dvosatnim repertoarom, ali nikada nisam pjevala cijeli pir. Moraš uistinu imati spremljen ogroman opus pjesama, a i velika je to odgovornost, netko ti ukazuje povjerenje da mu uljepšaš najvažniji dan u životu, to ne smiš zeznit!" - ocjenjuje pjevačica.

Priznaje nam bez sustezanja da je bila "prelina za takve stvari" kad su joj nudili sudjelovanje u showovima poput "Plesa sa zvijezdama" ili "Tvoje lice zvuči poznato".

Ivana nikad nije ostavljala dojam da joj je na bilo koji način opterećenje što je kći velikog Miše Kovača, naprotiv.

"Vaš nježni odnos svima je dirljiv, što tata Mišo kaže na vaše glazbene godine?" - pitamo je.

"Moja ćaća je moja stina, moj prijatelj, moj ponos.Kad bi na njega gledala kao "teret" u glazbi, to bi značilo da njega kao pjevača stavljam na prvo misto, a ne njega kao oca.

A da ga gledam kao pjevača u odnosu na sebe, onda bih bila užasno bahata i prepotentna. Jer, usporediti se s njim u glazbi je totalno suludo.

Ja imam svoj put na kojemu me on podržava, snimam pjesme koje volim.

Ljudima se to sviđa ili ne, isto kao i kod svakog drugog izvođača. Jedino ako drugi imaju te ambicije da me uspoređuju s njim, ali to je već njihov problem...".

Pitamo je kako je Mišo doživio svoj zadnji koncert, prošlog vikenda, u zagrebačkoj Areni? Postoje li kod njega neke posebne pripreme?

"Za doživljaj morate pitati njega, a publika je njegova jedina priprema..." - kazuje Ivana.

Prenosimo joj kako je Rade Šerbedžija ovih dana na HTV-u ispričao kako Mišu nije vidio 35 godina, a u svoj je repertoar uvrstio njegovu baladu "Ostala si uvijek ista", u ime davnih godina i ljeta koje ih je vezalo. Sjetio se njihovog zajedničkog filma "Poslijepodne jednog fazana".

Jeste li gledali taj tatin film? Kako komentirate Mišu kao glumca?

"Normalno da sam gledala! Jedino mi je žao što u filmu nije njegov glas, budući je bio na putu dok su sinkronizirali film. Odličan glumac, nema šta!"



Kako izgleda svakodnevica s 2-godišnjom kćeri Elenom, ide li u vrtić, kome nalikuje?

"Mislili smo se hoćemo li je upisati u vrtić ove ili iduće godine, pa smo se nekako odlučili za iduću. Izrazito je temperamentno dite na mamu, ali fizički je ista ćaća! Dobro, ima i moga, ali na prvu je ćaća!

Moj dan počinje i završava s njom. Di ja, tu i ona! Sve slobodne trenutke nas troje smo vani i landramo svuda..."

Svoj privatni život uvijek držite dalje od pažnje medija, odgovara vam taj "nezvjezdani" status?

"Ja u svom životu nikada nisam zvijezda. I dok pivam ili dok perem suđe, ja se uvik osjećam i ponašam isto. Ionako nisam tip od pokazivanja ili odlazaka na događanja koja nisu vezana uz moj posao. Nema me ni po medijima puno.

Volim pismu najviše na svitu i tu nekako moja priča staje... Mislim da su privatne stvari ipak privatne i da nema potrebe sve diliti sa svitom, bombardirati ih s glupostima. A i mir u kući je ono što je čoviku najviše potrebno.

Što Ivana radi u 'miru svoje kuće'?

Pa Ivana vam radi svašta! Od fotografije do fotomanipulacije na photoshopu, za koju sam nagrađena u više navrata, kukičanja i pletenja. Rado kuha.

Dalmatinci cijene dobre recepte, hoćete li podijeliti s njima svoj omiljeni?

Moj omiljeni je onaj za sarmu, premda nažalost nije tradicionalno dalmatinsko jelo. Neću dilit recept da ne bi bilo: Šta će ona mene učit kako se radi sarma! - smije se gromko Ivana.