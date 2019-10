Upoznajte 'top 10' kandidata najpoznatijeg domaćeg kulinarskog showa: Štefica i Katica drže do tradicije, 'sparili' su se Brač i Zagreb, a poznati glazbenici otkrili drugu stranu

Nova sezona showa "Tri, dva, jedan - kuhaj!", donijela je na samome početku novost u obliku "audicijana neviđeno". Čitav tjedan natjecatelji su se borili za svoje mjesto u popularnom showu dok konačno nisu izborili - izabrano je 10 parova, 5 muških i 5 ženskih.

Imamo top 10! Ovo su parovi koji su zaslužili prolaz u '3, 2, 1 - kuhaj!'; Nisu svi došli zajedno, ali od sada će neki kuhati tako: 'Dotuklo me odmah u startu...'

Ženske timove preuzela je Željka Klemenčić,dok je muškima mantor Ivan Pažanin. A ovo su sretnici koji su izborili svoje mjesto za pultom najpoznatijeg domaćeg kulinarskog showa...

Franka Štengl i Dina Khaled Barghathi

Franka i Dina su novopečeni kulinarski par koji je žiri spojio jer vjeruje da se njihovi karakteri, znanja i vještine u kuhinji odlično nadopunjavaju. Franka je mirna i organizirana perfekcionistica, dok je Dina hiperaktivna, puna pozitivne energije, ali ponekad i pomalo - brzopleta.

Franka Štengl (24) dolazi iz mjesta Rude pokraj Samobora. Studentica je pedagogije i obožava kuhati od malih nogu, a trenutno najviše svojoj djeci i dečku. U "Tri, dva, jedan – kuhaj!" se prijavila kako bi upoznala nove ljude, iskusila nešto novo i zanimljivo te naučila nove recepte i kulinarske trikove, ali i kako bi vidjela što znači biti ispred kamera i sudjelovati u showu. Najviše voli jesti thai i japansku kuhinju.

Dina Khaled Barghathi (27) rodom je iz Libije, a u Zagreb je doselila prije 18 godina te sada živi u metropoli sa svojim djetetom. Iako je po struci tekstilno-kemijska tehničarka, Dina trenutno radi u ugostiteljstvu te kao nogometna trenerica i nogometna sutkinja. Pohađa HNS akademiju jer jednog dana želi postati profesionalna nogometna sutkinja.

Na audiciji na neviđeno, Dina je osvojila prolaz od Željke Klemenčić i Ivana Pažanina, a najveću plus dobila je na mentorskoj selekciji kada je unatoč ozljedi izvršila zadatak i tako pokazala nevjerojatnu volju i želju za ostankom u showu, što je žiriprepoznao i cijenio.

Štefica Hanžek i Katica Jug

Štefica i Katica simpatične su sestre iz Zagorja koje drže do tradicije pa najviše vole pripremati domaća tradicionalna jela tog kraja. Štefica Hanžek (60) dolazi iz Mihovljana, kraj Krapine, umirovljena je prodavačica, a Katica Jug (59) dolazi iz Zlatara, također kraj Krapine te je umirovljena ekonomistica.

Obje najviše vremena provode na svojoj zemlji, gdje se bave poljoprivredom i vrtlarstvom te uređuju svoj vinograd. Nakon cijelog dana na zemlji, Štefica i Katica se najviše vole opustiti uz domaću hranu, vino i igranje bele.

Što se tiče kuhanja, vrlo su samouvjerene jer imaju puno iskustva u kulinarstvu, no kada je riječ o modernijoj kuhinji, tu priznaju da imaju još prostora za napredak. Kuhati su naučile vrlo rano, još kao djeca jer su im roditelji često bili na poslu pa su one znale pripremati ručak za svoju obitelj. Štefica posebno ističe kako je mnoge recepte naučila baš od svoje obitelji i prijatelja te se to nekada posebno zapisivalo i čuvalo kako bi i ostale generacije imale stare recepte, a danas, kako kaže, sve je pojednostavljeno i dostupno na internetu.

U ovom tandemu, Katica je više mirna i posložena, dok je Štefica tvrdoglava i brzo se uzruja ako nešto ne ide po planu u kuhinji. Vesele sestre iz Zagorja na audiciji su dobile tri zelene kuhače jer je žiri u njihovom jelu vidio i okusio dugogodišnje kulinarsko iskustvo koje posjeduju, a mentorica ženskog tima ističe i kako će njezinoj ekipi dobro doći njihovo znanje i iskustvo koje imaju.

Ana Kamber i Katarina Bukač

Ana i Katarina vrlo su vesele i drage prijateljice koje su gledatelji mogli upamtiti po simpatičnim odjevnim kombinacijama – uvijek se obuku jednako kako bi se istaknule od ostalih kandidata.

Ana Kamber (24) dolazi iz Velike Peratovice, kraj Grubišnog Polja, studira na Agronomskom fakultetu te radi na vlastitoj obiteljskoj farmi i brine se, između ostalog, za 50-ak krava, 100-tinjak ovaca te jednako toliko svinja na njihovom posjedu.

Katarina Bukač (22) dolazi iz Velikih Zdenaca, kraj Grubišnog Polja te radi kao teta u vrtiću, a u slobodno vrijeme pleše folklor.

Djevojke se znaju iz osnovne škole, a u show su se prijavile jer obje vole pripremati jela za svoju obitelj te isprobavati nove ukusne specijalitete. Uz to, prijavile su se kako bi razbile predrasude da mladi ljudi ne znaju kuhati te smatraju da im njihove godine mogu samo biti prednost u ovom showu jer vjeruju kako će brže usvojiti i primijeniti nova znanja od ostalih kandidata.

Ana i Katarina već su na prvoj audiciji osvojile žiri, koji je u njima prepoznao pozitivan mladenački duh te veliku volju za napredovanjem pa su tako zaslužile priliku da se dokažu u daljnjem natjecanju među top 10 parova.

Jovanka Ivanka Peranić i Marijana Ljevar

Jovanka i Marijana kulinarski su par spojen na mentorskoj selekciji, gdje su se obje pokazale kao izvrsne kuharice. Žiri ih je odlučio spojiti jer vjeruje kako se mogu dobro međusobno nadopunjavati jer je Jovanka mirna i povučena, a Marijana je direktnija i glasnija, a oboje jako dobro kuhaju, što bi mogla biti dobitna kombinacija.

Jovanka Ivanka Peranić (57) dolazi iz Rijeke, dugi se niz godina bavila ugostiteljstvom, a sada je umirovljena. No iako u mirovini, Jovanka zvana Jole nikada ne miruje već izrađuje razne rukotvorine i restaurira te uređuje stari namještaj. Tako može pokazati svoju kreativnu stranu, kao i u kuhanju, koje obožava. U kuhinji je vrlo uredna, precizna i perfekcionistica, koja preferira tradicionalnu pripremu hrane, ali ponekad je kombinira i s nešto modernijom kuhinjom. Jovanka je ponekad vrlo osjetljiva jer, priznaje, nema dovoljno samopouzdanja, ali je vrlo ustrajna, veliki je borac i radoholičarka, koja će prijeći svaku prepreku.

Marijana Ljevar (48) je ekonomistica koja dolazi iz Zagreba i bavi se digitalni marketingom, a hobi joj je ručna izrada nakita te je interesira dizajn interijera. Vrlo je otvorena, komunikativna i izravna osoba.

Marina Novak i Karmen Čehok

Marina i Karmen su glasne, komunikativne, vesele i zabavne prijateljice koje najviše vole kuhati tradicionalna jela i u tome su jako dobre. U show ih je prijavila Marina, koja je Karmen nagovorila da dođe s njom u emisiju, a u kuhinji se odlično slažu kao tim.

Marina Novak (30) je medicinska sestra koja dolazi iz Murskog Središća. Kada ima vremena, u slobodno vrijeme voli istraživati nove recepte, pogotovo pripremati i isprobavati zdrave recepte, a bavi se i vježbanjem.

Karmen Čehok (31) je CNC operater, a dolazi iz mjesta Novakovec u blizini Čakovca. S obzirom na to da je trenutno nezaposlena, bavi se izradom pozivnica i zahvalnica za vjenčanja. Obožava kuhati, a počela je još kao dijete s 12 godina.

Trenutno najviše voli jesti i pripremati mediteransku kuhinju, no voli i tradicionalne međimurske recepte. Djevojke su već na audicijama dobile pohvale i tri prolaza od žirija, a kako dolaze iz Međimurja, Ivan Pažanin je tada u šali rekao kako nije siguran hoće li ih uspjeti sve razumjeti tijekom emisije.

Alen Živadinović i Dino Mišković

Alen i Dino prijatelji su koji se u kuhinji odlično nadopunjavaju jer Alen voli pripremati slana jela, povrće i ribu dok je Dino spretniji u pripremi slastica. Alen Živadinović (47) radi kao marketinški menadžer, ima dvoje djece i rastavljen je. Dino Mišković ima 29 godina i po zanimanju je arhitekt. Njih dvojica su se upoznali preko posla i jako su povezani. Tako obojica kažu da im je prvo jelo koje su pripremili rižoto.

Alen se nada u budućnosti baviti poslom koji ima veze s kuharstvom, dok Dino mašta o životu na selu.

Bruno Polak i Robert Polak

Braća Bruno i Robert iz Zagreba pravi su primjer onog što bi braća treba biti – složni su, vole provoditi vrijeme zajedno i imaju zajedničke interese iako se u životu bave potpuno različitim stvarima. Bruno ima 33 godine i po zanimanju je doktor biologije. Robert ima 26 godina, studira i radi kao voditelj prodaje te svira gitaru u jednom bendu. Ljubav prema kuhanju prvo se rodila kod mlađeg brata, koji je promatrao roditelje kako kuhaju, a kada ga je stariji Bruno vidio kako kuha, počeo je i on.

Ivan Živković i Ivan Klaić

Dvojica imenjaka do susreta u studiju „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ nisu se poznavala, ali nakon audicije na neviđeno, žiri ih je odlučio spojiti.

Ivan Živković (36) ima dvoje djece, dolazi iz Bola na Braču, trenutno je nezaposlen pa zato većinu vremena provodi u kuhinji jer obožava pripremati jela i kaže da mu je to posebna strast. Organiziran je, odgovoran i željan novih znanja, što bi mu, vjeruje, moglo koristiti i u daljnjem poslu jer želi raditi u gastronomiji. Voli pripremati neobična i moderna jela.

Njegov partner u showu Ivan Klaić ima 26 godina, a kuhati je počeo kada se iz rodnog Novog Vinodolskog doselio u Zagreb na studij. Voli putovati i upoznavati nove kulture, što je svakako doprinijelo tome da mu je najdraže pripremati azijsku hranu.

Marko Lasić i Renato Đosić

Marko i Renato ili bolje rečeno Nered i Renman dobro su poznati široj javnosti. Obojica se bave glazbom, a u show su se prijavili nakon što su proveli ljeto sudjelujući u "gastro turneji".

Marko Lasić Nered ima 40 godina, dolazi iz Zagreba, oženjen je i ima troje djece. U show se prijavio kako bi naučio nešto novo, ali priznaje da je Renman puno bolji u kuhanju od njega te da mu je cilj da služi svom kulinarskom partneru kao pomoć. Za sebe kaže da je više gurman nego kuhar, a doma je supruga ta koja se brine o hrani.

Renato Đosić Renman ima 52 godine, oženjen je i otac je jednog djeteta. Dugo godina se bavio glazbom, ali kaže da se sada želi posvetiti nečem drugom te radi kao dekorater seta. Osim toga, jako voli kuhati i pripremati jela za svoju obitelj.

Tomislav Jurić i Tomislav Kosar

Prijatelji Tomislav i Tomislav u audiciji na neviđeno su od Željke Klemenčić i Tomislava Špičeka dobili prolaznu ocjenu, dok Pažanin nije bio previše oduševljen njihovim jelom, ali to im daje motivaciju da mu se u daljnjem natjecanju dokažu.

Tomislav Jurić (30) dolazi iz Zagreba, student je Glazbene akademije i kaže da je glazba njegova najveća životna motivacija. On je prijavio u show sebe i prijatelja imenjaka jer kaže da misli da se ni s kim ne bi tako dobro slagao. Tomislav Kosar ima 26 godina, radi kao prodajni predstavnik i dolazi iz Svete Nedjelje. Slobodno vrijeme voli provoditi sa svojim psom, brine o okolišu, a posebno uživa u izradi božićnih dekoracija. Voli pripremati i jesti slastice, a što se tiče konkretne hrane, ljubitelj je tradicionalnih jela i talijanske kuhinje.