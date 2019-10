Mrduljaš je jedini želio Splitski festival, Neno Ninčević: Prije bih bio trener u Hajduku!; Karaman zgrožen: Što dalje od mene! Evo kakva se drama odvija na Prokurativama

Dojučerašnji direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš jedini se odazvao javnom pozivu Turističke zajednice grada Splita za izbor organizatora Splitskog festivala u razdoblju od 2020. do 2022. godine. i odlukom Turističkog vijeća TZ-a Split, kao jedini ponuditelj sa svojom tvrtkom "Dalmacija koncert" d.o.o., ujedno je i izabran za novi trogodišnji mandat.

Službeno su nam to potvrdili u splitskoj Turističkoj zajednici, koja je javni poziv uputila još ovoga ljeta u potrazi za organizatorom koji će sljedeće tri godine krajem lipnja ili početkom srpnja organizirati trodnevnu glazbenu manifestaciju na splitskom Trgu Republike, poznatim Prokurativama.

"Organizator je dužan organizirati tri festivalske večeri, od kojih minimalno jedna mora biti večer novih skladbi, osigurati pozornicu, rasvjetu, razglas i gledalište, obaviti sve ostale potrebne radnje za sigurno i legalno održavanje manifestacije, a Turistička zajednica grada Splita godišnje će osigurati financijska sredstva u iznosu od 500.000 kuna za sufinanciranje Festivala", stajalo je u pozivu TZ-a Split, uz navod kako je organizator "slobodan u svojoj ponudi predstaviti program Festivala, koji premašuje taj iznos, ali je u tom slučaju dužan prekoračenje financirati iz vlastitih izvora (sponzorska sredstva i sl.)".

- Prijavio sam se, nema se tu što reći. Pitajte Turističku zajednicu... Namjeravam li što mijenjati u dosadašnjem konceptu?! Možda neke stvari, ali ne bih još o tome – kazao nam je Tomislav Mrduljaš, vlasnik tvrtke "Dalmacija koncert" d.o.o. i stari/novi direktor Splitskog festivala.

Čuvši kako više nema zainteresiranih za hvatanje ukoštac s organizacijom Splitskog festivala, i sam nam je priznao kako se ni on ne bi prijavio kada bi morao krenuti ispočetka. Kao glavni kamen smutnje, kazali su nam to mnogi (ne)zainteresirani za organizaciju "Splita", jesu mršave financije za manifestaciju takve vrste.

Šizofrena situacija

- Naravno da se festival ne može napraviti s pola milijuna kuna, pa i ja to dobro znam. Naravno da je šizofrenija takvo što raditi s limitiranom površinom na Prokurativama i da se nitko normalan ne bi toga uhvatio. Pa ne bih ni ja da već nemam postavljene stvari. I naravno da nitko to ne želi, ali svi bi kao nešto – komentirao je Mrduljaš neizainteresiranost kolega, koji su već organizirali Splitski festival ili su, s obzirom na iskustvo u organizaciji glazbenih manifestacija u gradu pod Marjanom, prepoznati kao mogući kandidati za stolovanje "Splitom".

Svejedno, nitko se od njih nije prijavio, premda su se u festivalskoj priči u gradskim kuloarima spominjala i neka od njihovih imena.

- Nisam zainteresiran. Niti sam razmišljao o tome niti me vuče. Ništa... Što dalje od mene – kratko nam je kazao Damir Karaman, vlasnik tvrtke "Karaman koncert", inače organizator brojnih splitskih koncerata, Novih godina na Rivi, dočeka "vatrenih"...

Apsolutno nezainteresiran za stolicu direktora Splitskog festivala je, u startu nam je to dao do znanja, i poznati skladatelj Neno Ninčević, koji je već obnašao tu dužnost.

- Radije bih bio trener u Hajduku nego direktor Splitskog festivala. Nikakvog interesa nemam za takvo što, jedino bih se toga prihvatio kad bi me netko nazvao i dao mi nekakvu ponudu s konkretnim uvjetima. Drugačije nikako.

Pa to je neodrživo!

Ni na kakav natječaj u životu nikada više ne bih išao i nikada više ne bih prihvatio funkciju organizatora, možda jedino umjetničkog direktora. I to bez honorara, jer mi to ništa ne znači. Ali na ovaj način da moraš napraviti sve... - odmahuje glavom Ninčević, prisjetivši se ovoljetnog prizora kad je za odvijanja Splitskog festivala "slučajno prošao preko Prokurativa i vidio na što je zapravo spala površina manifestacije zbog brojnih štekata ugostiteljskih objekata".

- Pa to je neodrživo, u gledalište više ne stane ni 500 ljudi. Imaju dvije varijante – ili to moraju hitno riješiti, što je skoro pa nemoguće jer ugostitelji imaju koncesije, koje im je očito netko dao (taj isti Grad koji raspisuje natječaj morao je prethodno s njima napraviti ugovor o koncesiji da se na taj i taj dan štekati miču), ili moraju premjestiti manifestaciju.

Jer ako Splitski festival ne zaslužuje 3000 ljudi u publici, onda ne znam što zaslužuje – smatra Ninčević. I naglašava kako se za pola milijuna kuna uistinu ne može napraviti festival.

- Mislim, može se za 15.000 kuna napraviti manifestacija "Prvi glas Lučca i Manuša", s dužnim poštovanjem Lučcu i Manušu. Ali pravi festival se ne može napraviti za te novce. To je nemoguće. Sponzorska sredstva?! Više ne postoje sponzori u onome obliku u kojemu su nekada postojali. Nisu više takva vremena...

Sponzori ulaze u stvari koje su urbane, atraktivne, apsolutno 'in' i potencijalno jako gledane. Ne znam, možda bi netko trebao provjeriti gledanost Splitskog festivala na HTV-u. Vjerojatno je to toliko mizeran postotak... Nisam siguran da više može igrati ta varijanta sa sponzorima kao s dodatnim izvorom financiranja. Naravno da će se netko zaletjeti, javiti na natječaj i dobiti to. Pitanje je radi li Grad u interesu grada ili u inat pojedincima. Teško je to razlučiti... - rezonira Ninčević.

Korištenje Prokurativa

Grad Split obvezao se izabranom organizatoru osigurati i dopustiti bez naknade korištenje Prokurativa. U javnom pozivu je od organizatora zatražen detaljan opis programa organizacije festivala iz kojega je razvidno kako će se odvijati, plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti, te poslovne reference, odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije sličnih manifestacija u posljednjih pet godina, popraćen valjanom dokumentacijom. Turistička zajednica će, stajalo je u pozivu, odluku o odabiru organizatora festivala donijeti u primjerenom roku, a uz to zadržati pravo ne izabrati bilo koju od pristiglih ponuda.

Matko Jelavić: Nudim se za umjetničkog direktora

'Splitski festival umro je 2017. godine nakon duge i teške bolesti', kazao nam je splitski pjevač Matko Jelavić, jedan od najglasnijih kritičara stanja na hrvatskoj glazbenoj sceni, poglavito zabavnoj glazbi. 'Splitski festival bio je lokomotiva koja je vukla naprijed cjelokupnu hrvatsku glazbu. I treba ga oživiti. Natječaj koji se raspisuje za njega nije dobar. Traži se poslovni čovjek da njime upravlja, bez obzira na sadržaj glazbe. Zato treba promijeniti metodu, treba tražiti prvenstveno umjetničkog direktora koji će se držati Statuta festivala. Treba vratiti splitski, dalmatinski i hrvatski zvuk primljenim pjesmama", rekao nam je Jelavić, ponudivši se Gradu i Turističkoj zajednici za umjetničkog direktora festivala. 'Nudim se jer sam jedan od rijetkih živih iz nekadašnje ekipe koja je nizala velike uspjehe. Radi kojih smo bili ponosni na svoju glazbu! A financije neka vodi Turistička zajednica, što se mene tiče', poručuje Jelavić, pozivajući sve odgovorne u gradu, županiji i državi riječima: 'Splitski festival mora se vratiti svojim korijenima ako želimo imati zdravu nacionalnu glazbu.'