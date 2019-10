Hana Rodić 'secirala' Miju iz Gospodina Savršenog i njegovu dramu s Nušom, poslala joj je i poruku; 'Ja bih drukčije napravila...'

U "Gospodinu Savršenom" prava se priča odigrava kada se kamere isključe. U prvoj sezoni savršeni Goran se posuo pepelom i zrelo priznao da njegova odabranica nije ona koju voli.

Pa se okrenuo izbačenoj kandidatkinji Hani Rodić, s kojom će uskoro proslaviti prvu godinu sretne veze.

U drugoj opet cirkus.

Savršeni Mijo Matić je odabranici, Slovenki Nuši Rojs nimalo getlemenski nakon završetka showa porukom zalijepio prekid. I osim što je slomio Nušino srce, razbjesnio je i gledatelje, koji su ga optužili da je neiskren, neozbiljan, cijelo vrijeme aktivan samo na gradnji svog PR-a.

On im je na to sumarno odgovorio instagramskom porukom: "Život je prekratak da bi se živio u laži, i zavaravanju drugih i sebe".

Pokušali smo doći do lanjskog pobjednika Gorana, no njegov put u inozemstvo i brojne obveze su nam to onemogućile. No zato nam je novonastalu situaciju prokomentirala njegova djevojka Hana.

- Ne volim uspoređivati ljude, ali Goran je za mene moj gospodin Savršeni. Mijo sigurno ima puno kvaliteta čim je zaslužio titulu koju nosi, ali ja bih neke stvari možda drukčije napravila.

Jako se razlikovalo

Nušu nisam upoznala, ali čestitala sam joj na pobjedi i poslala sam joj poruku nakon što sam čula da je njihova priča završila.

Sve sam pratila i moram priznati da se druga sezona jako razlikovala od prve. Prva je uvijek nešto novo i neočekivano. Ove su se godine djevojke mogle pripremiti na ono što ih očekuje.

Tako da držim da su bile u prednosti. Primijetila sam i da su ovogodišnje cure jako dominantne - veli Hana.

Usprkos brojnim negodovanjima gledatelja, Hana Mijin nagli, neočekivani, hladni prekid veze s Nušom ne osuđuje.

Kaže da svatko ima pravo na svoju sreću, i sam zna što je najbolje za njega. Mudro tvrdi i da se ljudi se nikada ne zapitaju kako bi njima bilo da im netko drugi bira njihova partnera.

- Možda nije u redu što je to napravio preko poruke, ali pravu istinu znaju samo Nuša i Mijo.

Nije prirodna situacija kada nekoga upoznaš preko realityja. Goran i ja smo se našli, ali to ne znači da svaka ljubav iza kamera garantira bajku.

Je li Mijo mogao drukčije postupati tijekom showa i na kraju drugačije odreagirati? Nije na meni da osuđujem, jer samo oni znaju što se odvijalo u njihova četiri zida – veli Hana.

Svadbena zvona

Hanina i Goranova ljubav je bila jača od svega, i od njegovog krivog izbora, i obrata koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Pitamo Hanu očekuju li se uskoro i svadbena zvona?

- Možda i maštamo o koraku dalje, ali sve u svoje vrijeme. S veseljem očekujem našu prvu godišnjicu – kaže.

Nakon završetka snimanja showa Nuša se vratila u Sloveniju. Mijo joj se danima nije javljao, a onda joj je poslao poruku. Nuša je za Jutarnji list ispričala da joj je u njoj Mijo napisao da je malo razmišljao, i da ne osjeća više kako je osjećao. I da je bolje da se više ne viđaju kako ne bi bila povrijeđena.

Nažalost, već tada joj je Mijo slomio srce. I razbio sve njezine nade i snove. A zbog njega je bila spremna preseliti se u Zagreb, pronaći posao i živjeti što bliže čovjeku kojem je iskreno povjerovala.

Ljudi se mijenjaju, mijenjaju se i osjećaji, život pred kamerama je ipak drukčiji od stvarnog života. Bilo je i onih koji su Miju podržali u njegovoj odluci, na društvenim mu mrežama dali podršku. Taklo ih je to što je Mijo u Večernjem listu rekao da preuzima svu odgovornost i priznao da je kriv.

I da je on taj koji je napravio rez, ponio se loše. Pokušao je pojasniti kako se emocionalno istrošio, osjetio da je prazan. Nuši nije želio davati lažnu nadu, a budući da nije bio spreman za veći korak, nije je želio, izjavio je, ni zavlačiti.