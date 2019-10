Ususret novoj sezoni "Supertalenta" koja se počinje prikazivati na Novoj TV, razgovarali smo s Davorom Bilmanom, koji je i ove sezone jedan od članova žirija. Mnogi od vas sigurno nisu znali da je ovaj svestrani učitelj plesa dobar i u prepoznavanju tuđe osobnosti, i to za tri sekunde. Da, da, dobro ste pročitali! Svoje je vještine Bilman pretočio i u knjigu u kojoj možete jasnije spoznati vlastitu osobnost, kao i onih ljudi koje prvi put vidite. 'Skener' osobnosti Davor je primijenio i na neke naše poznate osobe, a u nastavku otkrijte kojem tipu pripadaju.



Izdali ste knjigu "Nosi mi se moja boja", u kojoj je riječ o brzom i jedinstvenom pogledu na ljudsku osobnost. Kako je tekao proces pisanja?

– Knjiga je objavljena krajem prošle godine. Proces pisanja bio je dosta dug i rascjepkan, jer zbog svojih poslovnih obaveza nisam mogao sjesti i napisati knjigu u jednom dahu. Događalo se da sam u neke dane doslovce napisao samo nekoliko rečenica, a drugih dana sve je išlo puno jednostavnije. Većinu knjige napisao sam za vrijeme godišnjeg odmora uz jutarnju kavu.



Kada ste prvi put uočili ovaj dar? Jeste li ga nadograđivali s vremenom?

– Skener osobnosti, odnosno mogućnost da brzo prepoznate nečiju osobnost, nije dar, nego vještina koju većina ljudi može naučiti. To znači da, kao i kod svake vještine, što više trenirate, to bolji postajete. Svaki put kad učim druge toj vještini, zapravo treniram i sebe.



Koji su sve faktori na osnovi kojih određujete osobnost neke osobe?

– Faktori – ja ih volim nazivati markerima ili filtrima po kojima možemo prepoznati nečiju osobnost – zaista su brojni. Nečiji stil odijevanja, cipele, naočale, sat, nakit, frizura, tetovaža, vrsta glazbe koju voli slušati, automobil itd. Važno je naglasiti da za što točnije čitanje nečije osobnosti treba uzeti u razmatranje što je moguće više ovakvih markera, jer nekada gledanje samo jednog može navesti na pogrešan zaključak. Moj najdraži marker su cipele i automobil.



Fascinantno je da vam prepoznavanje osobnosti polazi za rukom u svega nekoliko sekundi. Kako to?

– Ljudski mozak ima zaista fascinantne mogućnosti, od kojih mi zapravo svjesno vrlo malo koristimo. Svi mi vrlo brzo stvaramo sliku o drugoj strani i nesvjesno procjenjujemo druge, a kad se tome dodaju ovi markeri za skeniranje osobnosti i kad znamo što svjesno trebamo gledati, postajemo vrlo moćan skener osobnosti. Probajte to pogledati kao da smo svi mi pametni telefoni s izvrsnim mogućnostima, ali bez konkretne aplikacije ne možemo iskoristiti sav taj potencijal. Skener osobnosti upravo je ta aplikacija koja nam to omogućava.



Tipove osobnosti podijelili ste u četiri boje: crveni, žuti, zeleni i plavi tip. Kojem vi pripadate? Je li teško procjenjivati vlastitu osobnost?

– Nikada ne govorim o svojim bojama. Mogu samo reći da će onima koji pročitaju moju knjigu to biti kristalno jasno.



Kakve osobnosti, osobine ne volite kod ljudi?

– Ne postoje dobre ili loše osobnosti, samo drugačije. Teže mi je raditi s ljudima koji su pretjerano detaljni, spori u odlučivanju i nepopravljivi pesimisti. Ne volim kad ljudi ne znaju reći "ne" i kad obećavaju nešto za što u startu znaju da neće ispuniti.



Sedam ste godina proveli radeći u prodaji u automobilskoj industriji. Po čemu sve pamtite to razdoblje?

– Automobili su bili moj prvi pravi posao, a to je kao i prva ljubav, nešto što vas obilježi, htjeli vi to ili ne. Prodaja automobila upravo je zaslužna za to da danas govorim o skeneru osobnosti. Radeći u autoindustriji, prvi put sam spoznao koliko malo zapravo znam o prodaji i poznavanju ljudi, a shvatio sam i važnost cjeloživotnog učenja. Trenutak kad mislite da sve znate najbolji je znak da morate još puno toga naučiti. Rado se sjetim toga razdoblja, jer kupovanje novog automobila velik je i sretan događaj u životima ljudi, pa je lijepo biti dio toga.



U petnaest godina, koliko održavate radionice o prepoznavanju osobnosti, vaše je treninge slušalo više od 10 tisuća ljudi. Što sve polaznike očekuje na vašim treninzima? Koji profil ljudi najčešće dolazi i zbog kojih razloga?

– Na mojim treninzima polaznici imaju priliku zaista upoznati i razumjeti sebe i sve ostale, i iz privatnog i iz poslovnog okruženja. Moje treninge najviše koriste tvrtke koje žele da njihovi djelatnici nauče učinkovitije komunicirati, prodavati ili pregovarati s različitim tipovima osobnosti. Kada govorimo o skeneru osobnosti, na njega dolaze i pojedinci samostalno, jer je osim poslovne primjene on u potpunosti primjenjiv i u privatnom životu. Ako želite razumjeti kakav vam tip osobnosti odgovara kao partner, ili ako kao roditelj želite bolje razumjeti svoje dijete, poznavanje tipova osobnosti u tome vam uvelike može pomoći. Kod nas u Hrvatskoj ovakav je oblik neformalne dodatne edukacije premalo zastupljen i većina ljudi, nažalost, smatra da je završetkom srednje škole ili fakulteta njihovo obrazovanje završeno.



Ponovno ste u žiriju "Supertalenta". Jeste li već kolegama u žiriju rekli koja je njihova osobnost?

– Kolege iz žirija već su dobili svoje boje. Naravno, neki od njih su ih prihvatili, a neki se vide drugačije, što je i razumljivo jer uvijek postoji razlika kako se mi sami vidimo i kako nas drugi vide. Ono što vam mogu reći jest da nas četvero u žiriju imamo zastupljene sve boje osim jedne. A prve boje su nam, slučajno ili namjerno, različite.



Što možemo očekivati od nove sezone "Supertalenta"?

– Suze, puno smijeha, čuđenja i puno neiscrpnih tema za komentiranje. Ove sezone kandidati su nas iznenadili s nekim do sada neviđenim točkama, kao što se krug utjecaja našeg "Supertalenta" proširio, pa imamo kandidate iz susjednih zemalja, ali i šire.

OBJAŠNJENJE BOJA



Plavi tip: (Pripreme i planiranje su 99 posto uspjeha)

Sistematični, predani, marljivi i pouzdani. Pravila, struktura i detalji njihov su smisao života. Ne pokazuju emocije, zbog čega ostavljaju dojam distanciranih i hladnih osoba.



Crveni tip: (Samo najbolje)

Vole izazove i probleme, odmah ih žele riješiti. U društvu moraju biti vođe. Natjecanje je vrlo jak motivacijski čimbenik za njih.



Zeleni tip: (Ljubav, briga i pomaganje su bit života)

Miroljubivi i blagi ljudi. Uvijek ispred sebe stavljaju druge. Jako su emocionalno inteligentni, empatični i uvijek imaju razumijevanja za tuđe osjećaje. Izrazito stabilni i vjerni djelatnici, prijatelji i partneri.



Žuti tip: (Život je party, zabavljajmo se)

Vole život i zabavu, uvijek su vedri i veseli. Jako su uvjerljivi, slatkorječivi i otvoreni, zbog čega su često omiljeni u društvu.