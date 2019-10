Nakon raspada braka dugog 28 godina, ponovno pronašao ljubav: naš poznati glumac najavio vjenčanje, odabrao kuma i mjesto za svadbu

- Istina je, ženim se, ali ne bih želio dijeliti detalje o vjenčanju - potvrdio je redatelj i glumac te bivši ravnatelj zagrebačkog Dramskog kazališta Gavella Boris Svrtan vijest koja posljednjih dana kola kazališnim kuloarima. Drugi put u životu Svrtan će izreći sudbonosno “da” Kristini Turk s kojom je u sretnoj vezi posljednjih godinu i pol dana, piše Jutarnji list.

- U stabilnoj sam vezi s cijenjenom logopedinjom Kristinom Turk i drago mi je da dijelimo puno toga zajedničkoga jer pored profesionalnih sličnosti i ona ima dvoje odrasle djece, tako da uživamo u istim problemima. Putujemo hiperaktivno, ali i uživamo ostvareni u poslovima i mirni u odnosu na budućnost - nedavno je ispričao za Jutarnji list poznati glumac, pritom dajući naslutiti kako je njegova budućnost vezana upravo za Kristinu, inače logopedicu koja radi u Centru za odgoj i obrazovanje “Goljak” u Zagrebu.

Prijatelji

Kako doznaje Jutarnji, za kuma na vjenčanju Svrtan je odabrao svog najboljeg prijatelja i kolegu Gorana Grgića, a budući mladenci odlučili su se za intimno i jednostavno vjenčanje u krugu najbližih prijatelja. Sama ceremonija održat će se u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici na Gornjem gradu sredinom studenoga, a uzvanici će nakon toga svadbeno slavlje nastaviti u jednom od zagrebačkih restorana.

Da je njihova veza ozbiljna bilo je jasno još u svibnju prošle godine, kad je Svrtan, tada ravnatelj Gavelle, svoju partnericu izveo na premijeru predstave “Slikari i rudari” i tom je prilikom predstavio prijateljima i kolegama. Prije prvog zajedničkog zagrebačkog pojavljivanja Kristina je Borisa pratila i na premijeri predstave “Kako je počeo rat na mom otoku” u šibenskom Hrvatskom narodnom kazalištu, u kojoj je Svrtan dio glumačke postave.

Nova energija

U prvom braku je 55-godišnji Svrtan bio s našom istaknutom glumicom Ninom Erak, a zajedno su proveli čak 28 godina te slovili kao jedan od najstabilnijih parova na domaćoj sceni.

Tijekom braka su postali roditelji Petre Svrtan, koja je itekako uspješno nastavila kročiti roditeljskim stopama, a iza mlade glumice već je nekoliko hvaljenih ostvarenja na kazališnim daskama. No, ljubavi je očito nestalo te su Nina i Boris krajem 2016. odlučili krenuti svatko svojim putem. Oboje su tada tvrdili da njihovom razvodu nije kumovala treća osoba, a nakon bračnog brodoloma rastali su se u miru i ostali u korektnim odnosima, prije svega zbog kćeri Petre.

- Koliko god razvod donosi lošega, toliko može donijeti i dobroga. Oslobađa novu energiju, potiče u ljudima skrivene snage i onda ponovno otkrivaš sebe. To je nešto što ne bih svima preporučio kao recept, ali kada dođe do zamora u odnosima, onda je bolje priznati sam sebi da tim putem ne ide i potražiti nove izvori energije i života. Prijatelji mi kažu da smo mi dokaz da ljudi mogu biti još bolji nego prije kad se razvedu - ispričao je kratko nakon razvoda Svrtan u intervjuu za IN magazin.

Novi život

Ipak, vrlo brzo nakon što je okončan njegov gotovo tri desetljeća dug brak s Ninom Erak, Svrtana se moglo vidjeti u društvu stanovite Višnje Dragić, odgajateljice u vrtiću s kojom je često odlazio na premijere, posebno na one kćeri Petre, koja se u to vrijeme upravo probijala na kazališnoj sceni.

No, ljubav nije potrajala pa je već krajem 2017. u Borisov život ušla desetak godina mlađa Romina Alkier, atraktivna plavuša iz Ike, izvanredna profesorica na katedri za turizam Fakulteta za menadžment, turizam i ugostiteljstvo u Opatiji. Na početku veze Svrtan je bio uvjeren kako je upravo Romina žena njegovog života pa ju je želio čim prije predstaviti prijateljima i kolegama, a za taj povod odabrao je dodjelu Nagrade hrvatskog glumišta u zagrebačkom HNK.

Činilo se da je upravo ta veza ozbiljna i čvrsta, izjave tadašnjeg Gavellinog ravnatelja obilovale su romantikom i vjerom da je našao onu pravu, no ni ona nije dugo potrajala. Očito se u slučaju glumca i redatelja, koji u posljednje vrijeme neumorno radi na više projekata, pokazala istinita poznata uzrečica o “trećoj sreći”, ali i to da su za Svrtana fatalne plavuše. A da itekako misli ozbiljno s Kristinom Turk dovoljan je dokaz prosidba i skori ulazak u brak, u čiju instituciju Boris očito i dalje vjeruje.