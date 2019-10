'Otamo si odakle ti je žena!': Hus otkrio da cijeli život ljubi Splićanku, ali i čiju spizu obožava u Splitu; Aki je 'trefio' liječnika koji mu je ugradio stentove, evo što mu je rekao

Prije tri godine Parni valjak održao je spektakularni koncert u splitskoj Spaladium Areni, a na isto se mjesto Aki Rahimovski i Husein Hasanefendić Hus zajedno s ostalim članovima ovog dugovječnog benda vraćaju 2. studenoga.

I ovog puta posjetitelje očekuje prava glazbena čarolija tijekom koje će izvesti pjesme s najnovijeg albuma "Vrijeme", ali i dobro poznate bezvremenske hitove.

Sjetimo se samo pjesama "Stranice Dnevnika", "Molitva", "Ljubavna", "Jesen u meni", "Sve još miriše na nju", "Moja je pjesma lagana", "U ljubav vjerujem..." Možemo tako unedogled, jer u povijesti "Valjka", osnovanog davne 1975. godine, nanizao se uistinu impresivan glazbeni repertoar.

- Imamo dovoljno pjesama da zadnjih deset godina ništa nismo morali stvarati, smije se Hus, dok Aki dobacuje da su nekad klinke vrištale za njima, dok su sada te iste djevojke postale mame, pa čak i bake.

Svi imamo svoje demone

– Još uvijek imamo potrebu za dokazivanjem, ali kad te prati glas i rejting kakav mi imamo, onda ga moraš opravdati. Kad nismo na putovanjima i ne sviramo, stalno nešto stvaramo. A znate li što je najzanimljivije od svega? Još uvijek nam na koncertima iz publike stižu medvjedići i grudnjaci. Sve su veći! - veselo će Aki.

Unatoč blažem moždanom udaru koji je pretrpio početkom travnja prošle godine, Rahimovski kaže da se osjeća jače nego ikad. Premda još nije uspio izbaciti neke štetne navike, poput cigareta.

– Na putu sam da ih se konačno riješim - govori nam i nastavlja.

- Sve je sad u redu. Baš sam nedavno u Šibeniku vidio liječnika koji mi je stavljao stentove za srce. Rekao mi je da mi ih nije ni morao raditi jer skačem kao lud po pozornici. Sad me u šali svi zovu Stantman. Šalu na stranu, važno je da se osjećam dobro i da mogu sve ovo raditi s užitkom, kao i normalno pjevati. Svatko strahuje, normalno je da se čovjek uplaši - kaže Aki.

Kad god stigne druži se s unucima, djecom sina Kristijana koji se također bavi glazbom.

- Ponosni sam djed. Još je rano reći hoće li se i unuci baviti glazbom - kaže, a na to se ubacuje Hus:

- Ja ne priželjkujem još postati djed. Kći Tena je već četiri godine u New Yorku i ima svoj život tamo, dok je sin Tin u Hrvatskoj, mislim da zbog posla putuje više od mene. Zasad ne pokazuju neku preveliku želju za djecom. Vidjet ćemo što će biti, život piše nepredvidive scenarije. Evo vidimo što se dogodilo Rajku Dujmiću. Išao sam s njim u glazbenu školu, znamo se jako dugo.

Nažalost, čovjek drži svoju sudbinu u svojim rukama. Šteta je potratiti takav talent kakav on ima. Svi mi imamo svoje demone, nečiji su zli, a kod nekoga su bezazleni, pa se čovjek nosi s njima. Možda Rajko nije imao dovoljno snage. Nadam se da će se oporaviti, jer je izuzetno drag i talentiran lik.

Sve više dućana i restorana

S obzirom na to da dio godine živi u Dalmaciji, jer u Primoštenu već godinama ima usidren brod, Husu je prava milina kad prođe Sveti Rok.

- Osjećam se ugodno u Splitu. Ne dolazim tu samo zbog posla - moja supruga Viki je Splićanka. Znate kako se ono kaže: Otamo si odakle ti je žena.

Iako je odrasla u Zagrebu, kad god dođe ovdje odmah počne govoriti vašim dijalektom. Odjednom je to drugi jezik, e, ae... Tipičan dalmatinski. Malo počne rastezati. To mi je baš zabavno i godi mi uhu.

U Zagrebu pak, kad je čuju, nitko ne bi rekao da ima veze s Dalmacijom. Kad god dođem volim pojest' dobru spizu. Recimo, kod "Fife" nikad ne možete fulat. Dosta se grad promijenio zadnjih godina, sviđa mi se sve više dućana i restorana po kalama, nadam se da će se ta kvaliteta i dalje zadržati.

Recimo, mi smo opstali sve ove godine jer nismo varali ljude. Daj dobar koncert i ljudi će to znati cijeniti. Naše je poslanje da oni kućama odu sretni - veli Hus.

- Ako osvojiš Split, osvojio si Dalmaciju. Mi smo to odavno napravili, a sad samo dokazujemo da možemo to ponovno. Volim doći u Split, more me smiruje. Nisam neki kupač, ali poput pokojnog Olivera more me drži - kaže Aki i poručuje Splićanima:

Dođite na koncert, čeka vas dobra zabava!