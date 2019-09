'Mama lipi sve, zatvara ormare, sve je osigurano!': Ivanišević se raznježio na temu prvih koračića najmlađeg sina Olivera, evo što priča o supruzi, svojim jutarnjim ritualima...

"Nakon 18 godina, ljudi još slave taj Wimbledon. Sad je bila punoljetna moja pobjeda, ljudi šalju poruke, znači to ljudima stvarno znači..." - rezonirao je Goran Ivanišević pred kamerama Nove TV, u Inmagazinu se prisjećajući sportskog trijumfa koji mu je obilježio život.

Upitan je li mu toliki pritisak pred mečeve stvarao preveliku nervozu i stres, sjetio se:

"Nervoza je dok se hoda i dok one prve lopte udaraš, poslije se to pretvara u pozitivan naboj i samo želiš odigrat šta bolje. To je ogromna energija i ja ni danas ne znam zašto ljudima smeta ako netko slomi reket? To je naboj, slomiš ga, uzmeš drugi, ideš dalje... Negdi moraš to izbacit, neko mora nastradat..." - obrazlagao je Goran vrlo smirenim glasom, objašnjavajući po tko zna koji put vulkansku energiju i temperament koji je u njemu u svakom meču ključao.

Kako su Goran i Nives Ivanišević ovih dana proslavili 1. rođendan sinčića Olivera, splitski teniski as posebno se raznježio na spomen najmlađeg djeteta.

"Oliver je sada glavni! Oliver je najmanji i najslađi i najveće veselje. Počeli su prvi koračići, mama sve lipi, zatvara ormare, sve je osigurano..." - kroz široki osmijeh priča Goran.

"To je jedna velika sreća. U ovim godinama mojim, i nakon dvoje dice, a oni mu se vesele, brat i sestra..." - nije skrivao zadovoljstvo.

Otkrio je i svoje dnevne rituale koji ga posebno opuštaju.

"Volin otići u teretanu, u kino, volin ujutro šetat psa... Ujutro ja i Marli imamo taj neki naš ritual na Zrinjevcu, on mene vuče, ali nema veze, to je naše jutro, naš mir.

To je pas od Nives, ali toliko san ga zavolija... To je jedna posebna ljubav između mene i njega" - otkrio je Ivanišević, koji očito uživa u obiteljskom životu.