'Kad čuješ detalje onoga što se dogodilo, ne možeš ostati ravnodušan...': novinar koji je zajedno sa žrtvom rasturio moćnog HDZ-ovca iz AK Siget otkriva pozadinsku priču afere

Emisija "Provjereno" Nove TV ušla je u novu sezonu emitiranja s pričom od koje se mnogim ženama ledi krv u žilama. Bivši saborski zastupnik HDZ-a i čelnik Autokluba Siget Damir Škaro uhićen je samo dan prije emitiranja reportaže novinara Ivana Čorkala, u kojoj je zaposlenica autokluba optužila Škaru za seksualno zlostavljanje na radnom mjestu i prijavila ga za silovanje.

"Zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Molila sam ga da prestane, a on mi je zadirao prste još dublje...", dio je mučne ispovijesti žrtve koja je skupila hrabrost i sve ispričala Ivanu Čorkalu. Škaro joj je nudio 80 tisuća eura, ali hrabra žena i majka odlučila se suprotstaviti snažnijem i moćnom nasilniku, želeći istjerati pravdu.

Otkako se emisija "Provjereno" prvi put pojavila u televizijskom eteru, bilo je to 5. rujna 2007., sve do danas njezini su reporteri razotkrili mnogobrojne političke i korupcijske afere baveći se ujedno i velikim socijalnim problemima u našoj zemlji. Ivan Čorkalo dio tima postao je prije tri godine, dok je Maja Medaković stigla 2009. Osim ovog dvojca uigrani tim novinara "Provjerenog" čine još i Mato Barišić, Ema Branica, Ana Malbaša, Kristian Došen.

U razgovoru za Reflektor reporter Ivan Čorkalo otkriva pozadinu cijele priče zbog koje je prekinuo svoj godišnji odmor.

Proteklih mjesec i pol dana radili ste na priči o žrtvi bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a, koja je odjeknula u javnosti. Što ste prvi put pomislili kad vam se javila žrtva? Jeste li osjećali bijes?

- Ne mogu reći bijes, više šok, jer kad čuješ detalje onoga što se dogodilo i vidiš u kojem je psihičkom stanju žrtva kada o tome govori, jednostavno ne možeš ostati ravnodušan.

Teško je bilo sažeti sav materijal u desetak minuta reportaže. Hoćemo li neke dijelove ipak imati prilike vidjeti?

- Nastavak se priprema za ovaj četvrtak.

Kako se žrtva trenutno osjeća? U svakodnevnom ste kontaktu s njom?

- Teško je reći kako se ona uistinu osjeća, to samo ona zna. Znam da ide na psihoterapije, ali vidim da je i dalje u stanju teškog stresa. Savjetovao sam je da ne čita komentare na društvenim mrežama, ali teško se tome oduprijeti. Njoj treba svaka vrsta podrške. A tek slijedi onaj za nju najgori dio. Sve mora ponoviti pred DORH-om. I onda čekati što će biti s eventualnim kaznenim progonom.

Je li vam itko prijetio nakon što je emitirana reportaža?

- Odvjetnik je pokušao sudskim putem zabraniti emitiranje emisije, ali nekih osobnih prijetnji nije bilo.

Slovite za novinara kojeg publika doživljava kao zaštitnika žena. Osjećate li se i vi tako?

- Lijepo je to čuti, ali nema razlike kada su u pitanju ovakvi slučajevi, žrtva je žrtva.

Tijekom karijere pratili ste i sukob u Siriji, boraveći na tursko-sirijskoj granici. Stječe se dojam da ste uistinu neustrašivog duha i upuštate se u rizične situacije ne biste li gledateljima donijeli dobru priču. Odakle ta hrabrost?

- Nema tu posebne hrabrosti. Teren kao i svaki drugi. Ali kad se taj neki stres slegne, onda sam shvatiš da si bio u opasnosti. I to te ponovno tjera naprijed.

Rođeni ste u Zagrebu, no ogromni ste navijač Hajduka, što stoji i na vašem Twitter profilu. Kad se razvila ta velika ljubav prema "bilima"?

- Ljubav prema Hajduku usadio je pokojni otac. On je iz Tisnog, veliki navijač, old school sa Starog placa. U Tisnom mi živi polovica obitelji. Hajduk je tema koja se kod nas u kući vrtjela od jutra do mraka, dan bez priče o Hajduku nije počinjao ni završavao. Teško je to drugima razumjeti, to je ljubav, a ne đir, kako se zna reći.

Kako vam je raditi s Majom Medaković?

- Ona ima sposobnost jednom rečenicom u prilogu rasplakati čovjeka, baš kao u prošlom prilogu s Ribafishom. Ima taj nevjerojatan dar da u gledatelju pobudi iskonsku ljudsku emociju. A svaki radni dan na poslu s njom je izuzetno zabavan, ima poseban smisao za humor, kao uostalom i svi mi ostali u redakciji, tako da smijeha ne nedostaje.