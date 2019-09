Severina stiže u Split s 15 šlepera: Oduvijek sam željela početi turneju iz svog grada, presretna sam! Bit će to bajka...': pjevačica otkriva detalje spektakularnog koncerta

Prva mi je Gospe moja...toliko puta opjevana, moljena, voljena ❤ #danvelikegospe #gospesinjskamolizanas #dalmatinka #zahvalnazasve #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina (Stadion Umag, 2007.)

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Aug 15, 2019 at 1:01am PDT