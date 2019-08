U Splitu je '96. osvojila titulu najljepše Hrvatice, a onda odselila iz države: bivša manekenka bacila se u poduzetničke vode, s nama je podijelila recept koji joj je otkrio Ronaldov kuhar

Nekadašnja Miss Hrvatske Vanja Rupena (41) ovog ljeta ima pune ruke posla. U rodnom Umagu ova uspješna modna agentica 29. kolovoza organizira veliki casting "New Faces in Umag" kako bi plasirala nova lica na svjetsko tržište.

- Tražimo mlade momke i djevojke u dobi između 15 i 25 godina, visine od 175 cm do 181 za djevojke, 185 cm do 191 cm za momke - kaže Vanja koja sa suprugom, talijanskim ekonomistom Raffaeleom Franciosom i 7-godišnjim sinom Giovannijem živi u Milanu gdje je otišla relativno brzo nakon što je u Splitu 1996. godine osvojila titulu najljepše žene Hrvatske. Unatoč tome, redovito dolazi u Istru koju obožava i njezina mala obitelj pa im u budućnosti Hrvatska možda postane i stalna adresa.

Kako ste odlučili otvoriti modnu agenciju i baciti se u poduzetničke vode?

- Nekako je to bio logičan nastavak karijere s obzirom na to da sam u neprestanom kontaktu s ljudima ovog sektora. Mnogi vlasnici i direktori najvećih agencija u svijetu odavno su željeli suradnju i znala sam da ću se jednom baviti ovom profesijom. Razlog tome su moja profesionalnost i korektnost cijelo ovo vrijeme otkako se bavim modelingom. Tko prođe casting dobit će od VRmodelsmanagementa priliku da bude predstavljen networku najvećih agencija svijeta. Najčešće se to radi o tržištima kao što su Milano/Pariz/London.

Što je danas presudno da netko postane model?

- Osim objektivnih karakteristika za modele, znači onih vezanih za brojeve kao što su visina i dob postoje i one osobne. Model mora biti ozbiljan, uporan, dosljedan u svemu što mu agencija zada, uravnotežen, treba poznavati dobro engleski jezik... Ovo su samo neke od kvaliteta koje tražimo od naših budućih modela. Naravno da se od ove profesije može i sasvim lijepo živjeti.

Pratite li izbore za Miss Hrvatske? Zbog čega, po vašem mišljenju, naše djevojke više ne ostvaruju zapažene plasmane na svjetskim izborima ljepotima kao nekad?

- Pratim i dalje vrlo rado. Jednostavno zato što danas hrvatska misica nije više na nekoj visokoj ljestvici po važnosti. Isto tako teško je pronaći ljepotice poput Branke Bebić, Fani Čapalije ili Anice Kovač.

Po čemu sve pamtite doba kad ste 1996. u Splitu postali Miss Hrvatske? Mislite li da vam je ta titula pomogla ili odmogla?

- Život mi se preko noći promijenio. Sigurno nije bilo jednostavno s 18 godina nositi se s pritiskom javnosti, odrađivati sve obveze koje je jedna Miss Hrvatske dužna obaviti tijekom godine dana mandata. Bilo je to jedno ogromno iskustvo koje mi je pomoglo da se izgradim kao osoba. Titula mi je pomogla da izaberem svoj poslovni put. Ni u čemu mi nije odmogla. Pobjedom sam osvojila i dobila svoj prvi auto. Prvi put u svijet odletjela avionom. Upoznala mnogo kvalitetnih ljudi.

Koja je po vama naša najljepša misica?

- Bez konkurencije Branka Bebić Krstulović. Ali, osobno sam oduvijek voljela Fani Čapaliju. To je bila cura koja ja žarila i palila sve oko sebe. Sigurna sam da je tako i danas. Bila je senzualna i šarmantna djevojka.

Je li tada bilo ljubomore među vama?

- Možda zvuči čudno, ali kod mene sentiment ljubomora skoro da i ne postoji. Ako je i bilo, to smo vam onda stvarno jako dobro skrivale.

Planirate li se ponovno okušati u televizijskim vodama?

- Kad bi postojao neki dobar format koji bi vrijedio velikog truda i rada i u kojeg bih potpuno imala povjerenja dobro bih razmislila o svemu. Vođenje "Hrvatskog Top modela by Vanja Rupena" na RTL-u bilo je prekrasno iskustvo.

Svojedobno ste na jednoj talijanskoj televiziji plesali u oskudnoj odjeći. Biste li ponovili to iskustvo?

- Prošlo je skoro 15 godina otkako sam se prvi puta pojavila na talijanskoj televiziji. Nemam više 30 godina tako da me danas možete vidjeti više "pokrivenu" nego kako ste vi to komentirali - oskudnije odjevenu.

Koliko vam se život u Italiji razlikuje od hrvatskog načina života? Gdje vam je ljepše?

- Iskreno ne znam. Kvaliteta života i u Hrvatskoj i u Italiji prilično je visoka. Sunce, more i dobra hrana samo su neki elementi koji pridonose tome. Ponosna sam jako što sam Hrvatica i uvijek pričam o svojoj lijepoj Hrvatskoj gdje god bila. Italija je, pak, zemlja u kojoj živim sa svojom obitelji, zemlja koja mi je profesionalno puno dala i još uvijek mi daje. Kad sada razmislim i Hrvatska isto tako.

Ljuti li vas kad vidite koliko su cijene, pogotovo za vrijeme sezone ljeti, skočile u Hrvatskoj?

- Ako su visoke cijene na nivou i razini servisa i posluge koje nudimo, onda znači da je Hrvatska u velikom razvoju. Voljela bih da je tako.

Pratite li hrvatsku politiku?

- Ne pratim, ali se trudim biti informirana o svojoj zemlji.

Kako najčešće provodite vrijeme sa suprugom i sinom?

- Volimo biti na čistome zraku. Često nas možete naći na nogometnim igralištima i sportskim terenima, ali i u kinu. Isto tako volimo dobro pojesti pa su nam nezaobilazna mjesta i dobri talijanski restorani.

Biste li voljeli imati još djece?

- Muž i ja smo odlučili ostati samo na jednom djetetu. Puno radimo i jednostavno mu ne bi više mogli posvetiti sve ono vrijeme koje smo imali za našeg Giovannija.