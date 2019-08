'Usprkos svim lažima i podmetanjima ostala sam svoja. U Splitu mi je veliki komad duše...': Severina se u jednom od rijetkih intervjua prisjetila početaka, ali i otkrila da se ovog ljeta 'zapustila' 

Nakon šest godina tijekom kojih je, kaže, proživjela mnoge laži i podmetanja, splitska pjevačica u ekskluzivnom intervjuu za novi broj magazina Gloria otkriva da priprema spektakularnu turneju, s novim timom na čijem je čelu Alen Ključe - s kojim je počela suradnju jer ga je sanjala.

Splitska pjevačica Severina Kojić (47) najbolji je živući dokaz da ono što vas ne ubije - učini vas jačim. Dobro raspoložena i okrenuta budućnosti stigla je na ekskluzivni intervju za Gloriju: kao i uvijek savršeno dotjerana, puna energije i u boljoj formi nego ikad. I ustrajna u odluci da ne komentira duhove prošlosti - razlaz s bivšim menadžerom, koji ju je pratio punih 17 godina, kao i sudski proces za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, kojem se ni nakon šest godina ne nazire kraj.

Premda je prošlu noć jedva spavala, jer je sa svojim timom razrađivala koncept sedme regionalne turneje, Severina je odisala svježinom i strašću koja je privlačila poglede gostiju zagrebačkog restorana u sparno nedjeljno poslijepodne. Ta turneja, najveća dosad, kaže, bit će vrhunac njezine karijere tijekom koje je objavila 12 albuma, a brojne hitove je napisala sama. Privatno je, ističe, brižna majka i supruga te najviše uživa u vremenu provedenom s najvažnijim muškarcima u svom životu - suprugom Igorom Kojićem (32) i sinom Aleksandrom (7). A među njima je sad i njezin novi menadžer Alen Ključe.

- Znamo se odavno, prvi koncert koji je on organizirao bio je moj nastup u Dubrovniku 1995. Otada se stalno krećemo u istoj orbiti, nekoliko puta smo i surađivali, a sad je napokon došlo i naše zajedničko vrijeme. Karakterno smo slični, oboje smo turbo pozitivci, koji od jednog “ne” naprave pet “da”. Imamo mnogo sličnih iskustava, a javila sam mu se jer sam ga - sanjala. Sutradan ujutro vidjela sam pak reklamu za koncert koji organizira Alenova Star produkcija, i to je bilo - to. A ključno u našoj suradnji je da se predstojećoj turneji oboje veselimo kao mala djeca - govori nam pjevačica i razotkriva istinu o pričama da joj je suprug neko vrijeme bio i menadžer.

- Naravno da nije, no ja - kako se u Splitu kaže - uopće ne “obadajen”, ne obazirem se na medijske senzacije koje nemaju veze s istinom. Kad bih stalno demantirala sve laži koje su o meni napisane, morala bih se samo time baviti. Možda je moja greška što rijetko dajem intervjue pa se granica između istine i laži još lakše zamagli - priznaje Severina koja svojim najvećim postignućima smatra to što privatno ima predivnu obitelj, a profesionalno to što voli svoj posao te što je njezina publika poštuje i voli.

- Svugdje me dočekuju kao dragoga gosta i nema ljepšeg osjećaja od toga. Velikim uspjehom smatram i to što sam usprkos svim lažima i podmetanjima s kojima sam se proteklih godina morala nositi, ostala svoja. I nisam podlegla negativnostima s kojima su me konstantno zasipali. Slušam intuiciju te živim za trenutak i drage ljude koji me okružuju. A na prošle ne želim trošiti snagu, vrijeme i energiju - govori 47-godišnja pjevačica i dodaje kako nije od onih koji se miješaju u tuđe života, a o sebi ne znaju gotovo ništa. Kada je u pitanju njezin sin Aleksandar, najviše je ispunjava radošću i ponosom to što mu svi govore da je ista mama. Ipak, on to često koristi.

- Kad napravi neku dječju nepodopštinu, u sekundi me razoruža. Pogleda me onako ispod obrve, kako samo on to zna, slegne ramenima i kaže: ‘A šta ću, kad sam isti ti?’ - s osmijehom govori Severina u ekskluzivnom intervjuu za novi broj magazina Gloria i priznaje kako joj je, osim da vjeruje u sebe, najvažnije da on ima vlastito mišljenje, da ne odustaje od svojih želja te da ga kroz život vode ljubav i čisto srce, a ne strahovi.

Pričala je za Gloriju i o svom prvom nastupu...

- Moj prvi veliki nastup bio je 1980. u Sportskom centru Gripe na primanju četiri tisuće prvašića u pionire. Pjevač vojnog orkestra se razbolio i nije mogao nastupiti pa me moja učiteljica predložila kao zamjenu. Tekst pjesme "Crvene marame" ispisala sam kemijskom na dlanu, ali sam se od treme oznojila pa se tinta razlila i ništa se nije vidjelo. Noge su mi se odsjekle kad sam se penjala na pozornicu, ali sam otpjevala bez greške... - ispričala je Seve.

A na pitanje gdje se nalazi njen dom, odgovara:

- Dom moje obitelji je u Zagrebu, koji me prihvatio otkako sam u njega stigla kao 18-godišnjakinja, a moj sin tu ide u školu, od ove jeseni u drugi razred. No u sebi kažem da idem doma kad putujem u Split, svoj rodni grad, čije su energija i ljepota za mene neusporedivi... U njemu sam skupila sve što danas u sebi nosim - i bure, i juga, i veliki komad duše koji nisu uspjeli otpuhati svi ti vjetrovi - zaključuje.

Otkrila je i da se ovoga ljeta "zapustila" u smislu treninga, ali jesen i novu turneju namjerava dočekati fit.

Cijeli intervju možete pročitati u novome broju magazina Gloria.