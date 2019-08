Srpska voditeljica doživjela infarkt u 29. godini: pozlilo joj na ljetovanju, život joj je spasio suprug; 'Strašan bol me paralizirao, ostala sam bez zraka...'

Priča srpske voditeljice Jovane Jeremić mogla bi za vrijeme ljetnih vrućina biti upozorenje svima koji borave na moru. U 29. godini Jovana je, inače jedno od omiljenih lica na ekranima susjedne države, doživjela blaži oblik srčanog udara.

Sve se, objasnila je Jeremić za magazin Alo, dogodilo na plaži. Poslije sunčanja, odlučila je skočiti u more, a nagla promjena temperature njenome je tijelu došla kao šok.

"Doživjela sam blaži oblik infrakta, koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posljedice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da bi me tako nešto moglo zadesiti. Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam otrčala do mora i skočila. Odjednom mi je pozlilo, počela sam se gušiti. Strašan bol u prsima me je paralizirao, ostala sam bez zraka. Suprug je primijetio da se nešto događa sa mnom, izvukao me iz mora, dao mi umjetno disanje i odmah odvezao u bolnicu. Rekli su mi da je to bio zastoj srca jer sam pregrijana skočila u hladno more. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem. Eto, sve je dobro zahvaljujući mom mužu. On mi je spasao život, a ja sam mu pokvarila odmor", priča Jovana za Alo.

Dodala je i kako ne planira uzimati bolovanje, već se vraća u novu sezonu emisije "Ela ela show" koju vodi na srpskoj Hepi televiziji. Publici je najpoznatija možda po svojemu angažmanu u popularnom realityju "Parovi".

Jeremić sa suprugom Vojom ima jednogodišnju kćerkicu Lanu. Njena ispovijest podsjetnik je i mlađima da se infarkti sve češće događaju i u ranijim godinama života, kao i upozorenje svima da ne ignoriraju savjete stručnjaka kada su u pitanju nagli skokovi u more.

