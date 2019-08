'Cijelu trudnoću i sve nakon toga skupa smo prolazile': omiljena domaća voditeljica vraća se s porodiljnog na male ekrane, otkriva detalje iza kamera i kakvo prijateljstvo ju veže uz Nives Ivanišević

Godinu dana nakon što je prvi put postala mama i rodila sina Andreja HRT-ovu voditeljicu Tomislavu Vucelić ponovno gledamo u podnevnom Dnevniku i ostalim informativnim emisijama, a u ljetnoj ćakuli za "Reflektor" priznaje nam kako se jedva čekala vratiti na Prisavlje.

- Nekoliko zadnjih mjeseci porodiljnog nedostajali su mi posao i radne navike. Biti majka najljepša je i najizazovnija uloga u mom životu, ali imam se potrebu ostvariti i na drugim poljima. Novinarstvo je specifično po tome da nemate ustaljeno radno vrijeme, neke smjene traju i do ponoći, pa je i očekivano da mi je sada teže uskladiti privatni i poslovni život nego dok nisam imala malu bebu. Ali, uhodat ćemo se već - smije se Tomislava kojoj je od velike pomoći suprug Ivor s kojim se vjenčala prije dvije godine.

Spoj organizacije i adrenalina

Što ste prvo napravili nakon povratka na posao?

- Uzela novu karticu za snimanje i otišla na teren.

Podnevni Dnevnik već godinama nema konkurenciju u svom terminu. Otkrijte nam tajnu!

- Podnevni je prvi Dnevnik u danu koji donosi svježe informacije. Naravno, veliki je to izazov za novinare, urednike i reportere jer većina događaja kreće iza 10 sati, a sve treba biti spremno do podne. Spoj je to dobre organizacije, snalažljivosti i adrenalina, ali krajnji proizvod je time privlačniji gledateljima.

Mislite li da je dobro čitati s blesimetra ili biste voljeli da se gledateljima obraćate bez tog za mnoge voditelje korisnog uređaja?

- U formatu kao što je Dnevnik blesimetar je voditeljima neophodan. Količina informacija je velika, rečenice su kratke i precizno sročene, nema mnogo vremena za široka objašnjenja, ponavljanja i greške. Ali, na terenu kod javljanja uživo govori se iz glave. To je za mene izazovnije i dinamičnije, a i traje kraće pa je lakše držati koncentraciju na nivou.

Karijeru ste započeli na Narodnom radiju i nastavili je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Kako to da ste radio odlučili zamijeniti televizijom?

- Na radiju sam provela šest godina. Pamtim ga kao divan medij, toplu obiteljsku atmosferu i puno smijeha, ali sam se bližila 30-ima i jednostavno poželjela nove poslovne izazove. "Dobro jutro, Hrvatska" je fantastična odskočna daska za sve grane novinarstva jer sadržajno obuhvaćaju širok raspon tema. Neke od najljepših reportaža napravila sam u toj redakciji. To su tople ljudske priče, uspjesi "malog čovjeka". Zauvijek ću pamtiti neke od ljudi koje sam upoznala, npr. gospođu Ivančicu Rubido koja je nakon gubitka sina oboljelog od leukemije osnovala udrugu "Jak kao Jakov" kako bi pomogla drugoj oboljeloj djeci. Ona je jedna od najhrabrijih ljudi koje znam i moj veliki uzor u životu.

Pamtim i snimanje kapelice pod morem koju je gospodin Vinko, nakon što je preživio teški ratni put sagradio kao zahvalu za spašen život. U toj kapelici su se neki parovi s ronilačkom opremom i vjenčali. Zatim, gospođa Željka, posljednja spužvarica na našem najmanjem naseljenom otoku Krapnju... Ma ima ih zaista mnogo. Danas u informativnom programu pratim drukčije teme, ali itekako bitne za kvalitetu života malih ljudi u našoj domovini.

Nedostaju li vam javljanja s terena?

- To su mi iskreno najdraži radni zadaci jer volim teren, biti u vrevi događanja, brze reakcije, direktan doticaj s događajima i sugovornicima. Volim program uživo i nadam se da ću imati još puno prilika za učenje i napredovanje u tom segmentu.

Stresne i smiješne situacije

Je li vam se ikad dogodila neka smiješna situacija pred kamerama?

- S obzirom na to kakve teme pratim, više je stresnih nego smiješnih. Ali, pamtim jednu od prije godinu i pol. Bila sam nekoliko mjeseci trudna i naravno nešto deblja nego sada. Uglavnom usred vođenja Dnevnika osjetila sam da mi je pukao gumb na hlačama. Naravno, nisam smjela reagirati, ali sam se do kraja emisije molila da patent izdrži. Srećom, sako me spasio neugode i danas kad se sjetim te situacije uvijek se dobro nasmijem.

Slovite za jednu od naših najljepših televizijskih voditeljica. Laskaju li vam komplimenti?

- Sretna sam i ispunjena u životu pa vjerujem da se to vidi na van. Laskaju mi takvi komplimenti, ali me puno više veseli kada dobijem pohvalu za kvalitetno odrađen posao. Na televiziji dobar izgled jest poželjan, ali nikako presudan. Mislim da ako vas sada netko pita tko su vam najbolji novinari ili voditelji, sjetit ćete se ljudi koji su prvenstveno ostavili trag svojom osobnošću i intelektom. Takvi ljudi su i meni uzor.

Biste li voljeli u budućnosti imati neki svoj talk show? Ili se više vidite u informativnom programu?

- Mislim da mi informativa sada više odgovara od zabave. To je teren na kojem sam prirodnija i opuštenija, gdje želim još puno učiti od iskusnijih kolega kojih imam zaista mnogo na HRT-u. Ali, uz našu informativu, volim pogledati i Fox News, CNN, Russia Today, Sky News, CNBC...

Koliko vam se život promijenio otkako ste postali mama?

- Iz temelja. Prioriteti, želje, ljubav, strahovi.

Suprug i vi veliki ste obožavatelji putovanja na koja često vodite i sina. Kako birate destinacije na koje idete?

- Volimo istraživati nova mjesta, ali i vraćati se na ona koja su nas posebno dojmila. Srećom naš sin Andrej zasad jako dobro podnosi putovanja, možda zato što je s njima počeo još dok je bio u trbuhu, a možda je to i naslijedio. Iako je do prvog rođendana obišao nekoliko destinacija od Rusije do Amerike najsretniji je u Slavonskom Brodu kod bake i djeda. Oni su mu u vrtu napravili pravo malo igralište i obožavaju provoditi vrijeme s njim, zbog čega je suprugu i meni lakše ostaviti ga kod njih i par dana sami otići na put posvetiti se malo jedno drugome.

Gotovo u isto vrijeme kad ste ostali trudni sretnu vijest da čeka dijete doznala je i vaša dobra prijateljica Nives Ivanišević. Dijelite li jedna drugoj roditeljske savjete, družite li se zajedno s klincima?

- Naši su dječaci samo dva mjeseca razlike, tako da smo gotovo cijelu trudnoću i sve nakon toga istovremeno prolazile. Naravno da si dijelimo iskustva i najljepše trenutke s djecom. Nadam se da će njih dvojica jednog dana imati prijateljstvo poput našega.