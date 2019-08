Omiljeni kviz ponovno na malim ekranima: od jeseni se vraća 'Milijunaš'; U sedam sezona dobili smo samo jednu milijunašicu, evo što zainteresirani trebaju napraviti

Kviz 'Tko želi biti milijunaš?' od 19. rujna ponovno će se emitirati na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT), a zainteresirani za sudjelovanje u osmoj sezoni popularnog kviza već se mogu prijaviti, priopćili su u petak iz HRT-a.

U priopćenju se navodi kako je u sedam sezona, prikazivanih od 2002. do 2010. samo Mira Bičanić odgovorila na svih 15 pitanja te 2003. postala 'milijunašicom'.

Prema mišljenju tvrtke Celador, vlasnice licence Milijunaša, tadašnja hrvatska verzija HRT-ova kviza koju je vodio Tarik Filipović među najboljima je od 120 inačica kviza diljem svijeta, stoji u priopćenju.

U izvorniku "Who Wants to Be a Millionaire" licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja Sony Pictures Televisiona u kojem natjecatelj odgovara na pitanja općeg znanja.

Natjecatelji nastoje, uz pomoć tri džokera, odgovoriti na 15 pitanja od kojih svako ima četiri ponuđena odgovora. Točnim odgovorom na posljednje, 15. pitanje, osvaja maksimalnu nagradu od milijun kuna.