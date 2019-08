'Bio je to duet visokoemocionalnog naboja i značenja za nas dvoje': Neno Belan nam je između Brača i Međugorja pričao o kćeri Nikolini, posjetama Splitu i majci, u čemu najviše na svijetu gušta u Pučišćima

Negdje sam između Hvara, Međugorja i Brača, ali - tu sam – odgovorio nam je Neno Belan kada smo mu poslali poruku sa željom da napravimo intervju s njim, kao najavu 22. šibenske "Šansone".



U prijevodu je to značilo – dostupan sam. A riječki je Splićanin, jedan od najuspješnijih hrvatskih kantautora, čiji glas barem jednom dnevno čujemo na gotovo svakoj radijskoj postaji, pristupačan medijima oduvijek. Zato nije bilo dvojbe hoće li nam isporučiti odgovore na postavljena pitanja, makar je bio "negdje između" tri nastupa.

Na "Dalmatinsku šansonu", moglo bi se reći vaš omiljeni festival, stižete s pjesmom prigodna naziva "Lito umire"…



- Lito još nikako ne umire, dapače, u punom je zamahu. No, vrijeme nam svima brzo prolazi, pa će pjesma biti taman aktualna. To je jedna divna "retro" balada autora Josipa Radića i mene kao tekstopisca.



Neizbježni su, dakako, prsti mog starog prijatelja i suradnika Olje Dešića. Kao izuzetno muzikalnog aranžera. Pjesma snažno prikazuje emociju čovjeka koji intenzivno razmišlja o nekoj davno izgubljenoj ljubavi – počeo je Neno ćakulu.



Ponovno dolazite na festival, na kojemu ste doživjeli puno sreće. Najnagrađivaniji ste pjevač Šibenskoga festivala. I dalje imate motiva za festivalske nastupe?



- Motiva za festivalske nastupe svakako još imam. Naročito za tako šarmantni festival kao što je šibenski. Ne mogu pobjeći od istine da sam tu najnagrađivaniji izvođač i autor. Ništa u životu nije slučajno.



Vjerujem, stoga, da ta simbioza između Šansone i mene, pa i grada Šibenika, ima karmičku podlogu. Šibenik je mjesto lijepih susreta, doživljaja, druženja, opuštanja, planiranja, zabave… I, naravno, mjesto kao stvoreno za glazbenu umjetnost.



Duboke su vaše veze sa Šibenikom. Ne samo kroz „Šansonu", već i Šibensko kazalište…



- U Šibeniku sam dobio priliku da se razvijem kao kazališni autor, pa sam pod redateljskom palicom fenomenalne Nine Kleflin napravio kompletnu glazbu za tri izuzetno uspješna mjuzikla - "Buratino", "Matildu" i "Čarobnjaka iz Oza". Sva tri su otvarala nadaleko poznati Međunarodni dječji festival. Nekako mi je osobno veoma žao da se ti mjuzikli više uopće ne izvode. No, taj problem nije na mojoj duši.



Ako se na trenutak vratimo "Šansoni", lani ste tamo nastupili sa kćeri Nikolinom. Razmišljate li o ponovnoj suradnji i što kao otac mislite o njezinu glazbenom potencijalu?



- Bio je to jedan lijep i pomalo neobičan obiteljski duet, visokoemocionalnog naboja i značenja za nas dvoje. Ostvarenje jedne davne želje. Ako se ukaže prilika, svakako ćemo još surađivati.



Njezin glazbeni potencijal je izniman, ali kolike su njezine ambicije, pokazat će vrijeme. No, to sad nije najbitnije. Bitno je da smo priskrbili divnu doživotnu uspomenu.

Stalno pričamo o Dalmaciji, ali vaša je adresa već dugo godina Kvarner, "Rijeka snova", kako ste kazali u onoj lijepoj pjesmi…



- I ne samo Kvarner, već i Zagreb, u kojemu zimi boravim i do 50 posto vremena. Imam adresu i u Splitu, mome rodnom gradu, u kojem živi majka, koju svakog mjeseca posjećujem. Četvrta je ljetna adresa u Pučišćima na Braču. Moj privatni komadić raja, gdje najradije provodim slobodne ljetne dane.



Kada biste uspoređivali Split, vaš rodni grad, i Rijeku, gdje vidite razliku?



- Lako je uočiti sličnosti, ali i različitosti. Arhitektonski je Split tipičan mediteranski kameni grad, kasnije moderniziran, dok je Rijeka više naslonjena na talijansku i srednjoeuropsku arhitekturu. Predstavlja neobičnu kombinaciju primorskog duha i srednjoeuropskog grada.



Split je prava, tipična Dalmacija, uz neizostavnu buku i galamu mediteranskog temperamenta, neposrednost i otvorenost, dok je Rijeka na prvi dojam mirnija i staloženija, zatvorenija.



Kad se, međutim, zagrebe ispod površine, čovjek se iznenadi i shvati da je to sve samo fasada koja prikriva iskonski primorski mediteranski grad. Ultra-vesel i temperamentan, koji bez problema eksplodira u bezbroj situacija.



Spomenuli ste Brač. Čujem da tamo najviše uživate u vožnji biciklom?



- I ne samo u tome. Volim i druženja s prijateljima, kojih, hvala Bogu, imam podosta. Volim pogledati dobar film, obožavam ići po koncertima. I domaćim i svjetskim. Uživam u gastronomskim delicijama, pogotovo morskoj hrani. Volim i kušati vrhunska vina. Ukratko, uživam u životu.



Slobodnog vremena u zadnje vrijeme baš i nemate. Ljeto je i više nego napunjeno nastupima?



- U tri ljetna mjeseca odsviramo 50 posto koncerata, a ostatak u ostalih devet mjeseci. Mada se zadnjih godina, popularizacijom advenata, i prosinac nametnuo kao mjesec s velikim brojem svirki. Međutim, uspijem uhvatiti i nešto slobodnih dana za odmor.

A kad okončate ljeto, pripremate veliki koncert u zagrebačkom "Boogaloo" klubu…



- Pod pojmom "velikim" ja bih nazvao koncerte kakve smo proteklih godina održavali u "Domu sportova", na Šalati, u "Lisinskom"… "Boogaloo" je klupski prostor, nama veoma drag.



Tamo ćemo održati jedan pravi, energični klupski nastup. Klupski nastupi su posebni. Ta bliskost s publikom i intima prostora su fenomenalni. Obožavam ih. Zato, tko može, neka dođe. Neće požaliti!



Kad pričamo o Zagrebu, okupirani ste i funkcijom umjetničkog ravnatelja Zagrebačkog festivala. Posljednjih nekoliko godina ta je manifestacija uzela novi smjer i, čini se, uspješno plovi?



- Tri godine sam bio član izvršnog odbora, sad sam već četvrtu godinu zaredom u funkciji umjetničkog ravnatelja. Sve ono iskustvo koje sam osobno skupljao desetljećima po različitim festivalima kao autor i izvođač sada mogu pretočiti u vlastitu kreaciju i viziju kao "kapetan". Vjerujem da zajedno sa svojim najužim timom plovim dobrim i stabilnim kursom. Zanimanje za taj festival iz godine u godinu raste. Tehničku produkciju samo digli na vrhunsku razinu. A posljednje dvije godine zaslužili smo i Porina za festivalsko izdanje.



Na festivalima se susrećete s mnogim mladim glazbenicima. Na koga biste "pikirali" kao buduću zvijezdu? Tko ima potencijal da jednoga dana, možda, postane "novi Belan"!?



- Što se tiče mladih, talentiranih vokala, Hrvatska ih ima napretek. Mi smo raspjevana zemlja. No, ne bih o imenima, jer ne želim kao umjetnički ravnatelj protežirati nekoga. Međutim, skrenuo bih pažnju na činjenicu da ni veliki Oliver ne bi postao ono što je bio da iza sebe u početku karijere nije imao velikog čovjeka iz sjene, autora s velikim A - Zdenka Runjića.



On mu je podario hrpu bezvremenskih pjesama. U kasnijoj fazi to je radio i Gibonni, Hari Rončević i drugi autori. Moj apel zato glasi: autori, probudite se! Upregnite sav talent i snagu, i podarite talentiranim pjevačima lijepe pjesme. Bez vas i dobrih pjesama neće biti ni novih istinskih kvalitetnih zvijezda! Čekamo vas – poručio je za kraj Neno Belan.