Sjajna pjevačica koju je ugostila slavna Ellen DeGeneres otkriva šibenske korijene, zbog čega joj je bilo teško glumiti sestru Ante Gotovine i zašto nije još spremna za Ameriku

Šesnaest joj je godina tek, a mlada pjevačica Mia Negovetić već je ostvarila uspjehe o kojima neki njezini stariji kolege mogu samo sanjati. Jer nije mala stvar kad te slavna Ellen DeGeneres pozove u svoju emisiju i Beyonce dobije opaku konkurenciju.



Sa samo trinaest godina pobijedila je u RTL-ovim "Zvjezdicama" kada je svojim nastupima sve ostavljala bez daha i jasno dala do znanja da ćemo za nju u budućnosti još itekako čuti.



Bila je najmlađa izvođačica koja je u zagrebačkom "Lisinskom" održala samostalni koncert, pamti se i kad je u kolovozu 2015. na svečanom mimohodu povodom Dana pobjede otpjevala hrvatsku himnu odjevena u majicu oslikanu vukovarskom golubicom, a unatoč školskim obvezama Mia uspješno usklađuje svoju karijeru i učenje.

Ovog vas tjedna očekuje nastup na Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku, gdje ste prošle godine osvojili čak tri nagrade. Što nam možete reći o pjesmi "Vrijeme", koju ćete izvesti?



- Ova pjesma za mene znači trenutak inspiracije i sreće, kada mogu riječima i glazbom izraziti svoje misli u trenutku pisanja. Nastala je jednog nedjeljnog kišnog popodneva kada sam sjela za klavir i odsvirala akord koji mi je prvi pao na pamet.



Na njega sam složila i ostale, a tekst je sam dolazio kako mi je melodija "svirala" u glavi. Hvala Olji Dešiću i Matku Basari na prekrasnom aranžmanu, kao i svima koji su sudjelovali u sviranju, od gudača iz Los Angelesa do benda koji je odsvirao sve dionice, Andy Cech, Matko Basara, Eugen Srdoč, Borna Benko, svi su oni članovi Supercover benda koji me i prate na nastupima.



Također hvala i Matku Marganu, koji je s Oljom radio miks. I "backovima" Nataši Tonković i Anamariji Brižan. Svi skupa zaslužni su što je pjesma lijepo ispala, a sudeći po komentarima - je.

Iako živite u Rijeci, imate šibenske korijene. Koliko se često vraćate Dalmaciji? Što prvo napravite kad dođete ovdje?



- Ne posjećujem Dalmaciju i Šibenik toliko često, ali kad god dođem uvijek se prvo prošećem rivom pa posjetim rodbinu. Šibenik je prekrasan i poseban mi je osjećaj njime koračati. Šibenski festival je također postao dio mene s obzirom da će ovo biti treći put da ću nastupiti na toj pozornici, na kojoj se jako ugodno osjećam. Hvala gospodinu Viljcu i Šarcu na povjerenju.



U filmu "General", inspiriranom životom Ante Gotovine, tumačite njegovu mladu sestru Anicu. Kako ste se pripremali za ulogu?



- Sjela sam za stol i odmah pročitala scenarij. Uloga nije bila velika pa sam brzo naučila sve što sam trebala odglumiti. Priznajem, bilo je teško sve izgovarati dalmatinskim naglaskom i to mi je bio novi izazov.



Kako je bilo snimati zajedničke scene s velikom glumačkom zvijezdom kao što je Goran Višnjić? Je li vam dao neki savjet prije nego što su se upalile kamere?



- Nažalost, njega nisam imala priliku upoznati jer smo snimali odvojene scene.



U vrijeme kad su se ratne strahote događale Hrvatskoj, niste bili ni rođeni. Pričaju li vam roditelji o Domovinskom ratu, što vas profesori u školi uče o tome?



- Domovinski rat je zaista bila strahota. Vidjeti sve snimke i prikaze ljudi koji se skrivaju i bježe, čitati o tome bilo je potresno. Sjećam se trodnevnog izleta u Vukovar kada sam bila osmašica. Posjetili smo vukovarsku bolnicu i muzej koji je u sklopu nje.



Pokazali su nam zastrašujuće prizore i prije toga stvarno nisam razmišljala o tome da to i nije bilo toliko davno i da je moja obitelj bila prisutna kada se sve to odvijalo. Razgovarala sam s roditeljima nekoliko puta o tome čisto iz mog interesa, jer sam znala da mi oni mogu pobliže objasniti i iskazati njihove dojmove o tome. Sreća da je sve to prošlost.

Imate li ambicija baviti se glumačkim poslom i u budućnosti?



- Svakako, jako se volim time baviti i zabavno mi je ulogom postati netko drugi.



Ove veljače s Dinom Jelusićem oduševili ste gledatelje nastupom u show programu Dore. Mnogi obožavatelji ovog natjecanja upravo vas žele vidjeti kako nas predstavljate na Pjesmi Eurovizije. Planirate li im uskoro ispuniti želju?



- Eurosong je svakako veliki izazov jer tamo ne predstavljaš samo sebe nego i svoju domovinu. Naravno, za doći do tamo trebalo bi najprije pobijediti na Dori, što nije nimalo lako.



Ipak mislim da sam još malo premlada za to, mada nikad ne reci nikad. Ako se dogodi dobra pjesma, kao i uvijek, dala bih sve od sebe da je dočaram publici onako kako je ja osjećam.





Biste li prihvatili sudjelovanje u nekom reality showu, poput "Zvijezde pjevaju"?



- Kada bih dobila poziv, zašto ne? Sve je to prilika za nova iskustva i druženja.



Po čemu sve pamtite sudjelovanje u RTL-ovim "Zvjezdicama" prije četiri godine, gdje ste svojim glasovnim sposobnostima sve oborili s nogu i naposljetku pobijedili?



- Prvenstveno ga pamtim po super društvu, stekla sam nove prijatelje i drago mi je da sam s nekima još uvijek u kontaktu. Sama nisam bila ni potpuno svjesna tog uspjeha u trenutku kad su proglasili pobjednika. Tek kasnije, kada sam pogledala snimku i proglašenje, shvatila sam da se to stvarno dogodilo i da sam postigla takav uspjeh s 12 godina.



Jedno ste vrijeme proveli i u Americi, gdje ste gostovali u emisiji Little Big Shots popularne Ellen DeGeneres. Mislite li da bi preseljenje preko oceana bilo bolje i učinkovitije za vašu karijeru?



- Mislim da bi, s obzirom da je to velika zemlja i ima strašno jaku glazbenu industriju, ali ne želim ostaviti svoj život ovdje i sve iza sebe da bih bila možda nešto više u Americi. I ne bavim se glazbom prioritetno radi uspjeha ili novca.



Zaista uživam u onom što radim. Imam neke svoje stavove prema odlasku u Ameriku, bez obzira što postoje neke ideje i razgovori oko toga koji su čak i izvedivi i ne uključuju kompletno preseljenje...



Jako mi je drago da se moji roditelji slažu sa mnom i podržavaju moju odluku. Amerika je stvarno "big deal" i za karijeru tamo treba biti spreman dati sve.

Sviđa li vam se američki način života?



- Ameriku sam doživjela kao još jedno predivno iskustvo, ali iskreno mislim da taj način života jednostavno nije za mene, barem ne još.



Jeste li očekivali da će vaša obrada pjesme "Listen" od Beyonce doživjeti milijunske preglede na YouTubeu? Je li vas kontaktirao netko iz njezinog tima za moguću suradnju?



- Nisam. Nikada nisam pomislila da bi moje pjevanje nekoga uopće zainteresiralo. Imala sam 11 godina i nisam ni slutila što slijedi. Poziv od Elleninog tima je bio jedan veliki pozitivni šok. Taj trenutak ću pamtiti zauvijek, kao i osjećaj koji sam u tom trenutku imala. Beyoncein tim me nije kontaktirao, ali naravno, bilo bi mi drago da je.



Od jeseni ćete ići u treći razred Prve riječke gimnazije. Planirate li nastaviti obrazovanje na fakultetu? Znate li već sada što ćete upisati?



- O fakultetu još nisam previše razmišljala, ali ono što znam je da će svakako biti usmjeren ka glazbi.



Kako vaši vršnjaci gledaju na uspjeh koji vam se dogodio ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu?



- Jako mi je drago što me stvarno većina u tome podržava i što me ne smatraju drukčijom. Neki imaju predrasude prije nego što me upoznaju, no kasnije vide da sam zapravo i ja samo jedna obična cura koja u svoje slobodno vrijeme voli pjevati.



I otkrijte nam za kraj kada možemo očekivati vaš prvi album?



- Stalno nešto pišem pa brišem, a onda ponovno napišem, pa će valjda iz toga nešto dobro izići. Neke su pjesme već spremne. Moje i one drugih autora. Nadam se da će album izići što prije.