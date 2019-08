'Popit ću red bullova koliko sam težak, menadžer će me ispljuskati i onda izlazim pred Dalmatince!': slavni Britanac otkriva kako će se pripremiti za nastup

Legendarni engleski DJ i producent Fatboy Slim, pravim imenom Norman Cook, ponovno stiže u Hrvatsku, točnije u Šibenik, gdje će na prostoru šibenske vojarne nastupiti u subotu 17. kolovoza.



Iako je na sceni još od osamdesetih godina prošlog stoljeća, pseudonim Fatboy Slim odabrao je 1996. godine, a jednom je prilikom kazao kako ovo ime "ne znači ništa".

Nastup na Kineskom zidu

- Rekao sam toliko različitih laži tijekom godina o tome da se zapravo ne mogu sjetiti istine. To je samo oksimoron, riječ koja ne može postojati. Odgovara mi, bezobrazna je i ironična - kazao je svojedobno za američki NPR.



Iste godine objavio je album "Better Living Through Chemistry", a pjesma "Everybody Needs a 303" završila je na listi četrdeset najvećih hitova u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Dvije godine kasnije uslijedio je "You've Come a Long Way, Baby", a zahvaljujući pjesmi "Praise You" završio je na prvom mjestu UK top liste, a prateći videospot dobio je MTV Video Music nagradu.



Od tada Fatboy Slim niže same uspjehe, a u posljednje vrijeme 56-godišnji glazbenik više se posvetio turnejama nego samom stvaranju glazbe.



Samo u prošloj godini odradio je sedamdeset nastupa, od čega se posebno izdvajaju onaj na Kineskom zidu, u klubu "Potonij" u Vegasu, na Ibizi te Falmer stadionu u Brightonu.



Njegovi nastupi danas ne uključuju samo sviranje vlastitog brenda, već i kompleksnu audio-vizualnu produkciju, a za sebe kaže da je video jockey i nema primisli o prestanku - stoji u najavi njegova koncerta, a evo što je sam glazbenik podijelio s našim čitateljima u kratkoj ćakuli.



Za početak, što sve pripremate za obožavatelje i kakva su vaša očekivanja od hrvatske publike?



- Nadam se kolektivnom doživljaju masovne euforije. Pripremam set kojim ću pokušati zbližiti ljude, potaknuti ih da izgube svoje inhibicije i da spreme mobitele na nekoliko sati.



Budući da ste i ranije posjetili našu zemlju, što vam je ostalo u posebnom sjećanju?



- Hrvati - prijateljski raspoložena i najtoplija kolekcija misfita.



Jeste li imali priliku poslušati neke hrvatske glazbenike?



- Ne još, ali nadam se da hoću kada dođem tu.



Koliko dugo planirate ostati u Šibeniku, hoćete li imati vremena za razgledavanje grada?



- Nažalost, samo ću doći i otići jer je nastup u Hrvatskoj zakazan između onih u Muenchenu i Barceloni, tako da je ovo one night stand (veza za jednu noć) i bojim se...

Moja djeca me vole kao DJ-a

Kako izgledaju vaše pripreme za nastup?



- Kako bih završio tranziciju iz Normana Cooka u Fatboy Slima moram skinuti cipele, odjenuti havajsku košulju i popiti onoliku količinu red bullova koliko i sam težim.



Moj menadžer na turneji me potom ispljuska po cijelom licu i spreman sam za izlazak na pozornicu.



Čini se da uspješno usklađujete privatni i poslovni život, kako vam to polazi za rukom?



- Ponekad je jako složeno balansirati, ali tijekom godina sam usavršio taj proces jer znam kada treba raditi, a kada se treba opuštati. Pokušavam držati ta dva svijeta odvojenima. Moja djeca mi kažu ako radim nešto krivo.



Imate dvoje djece, sina Woodyja i kći Nelly. Zanima li i njih glazba, mislite li da će krenuti vašim stopama?



- Woody ima osamnaest, a Nelly devet godina. Oboje me uživaju gledati kao DJ-a, ali ne vole slušati moju glazbu cijelo vrijeme u našem domu. Jednostavno uživaju u energiji kada se svi u publici zabavljaju kao jedan.



Možete se pohvaliti priličnim brojem glazbenih nagrada, među kojima su i prestižni Grammy te BRIT Awards. Koja vam je ipak posebno prirasla srcu?



- Stare nagrade Musik Magazina su u obliku smajlića pa su mi jako prirasle srcu.



Čime se bavite kada ne radite na glazbi i kada niste na turneji?



- Kuham, trčim, skupljam umjetnička djela i sve to ponavljam.