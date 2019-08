Teški luksuz iza ulaznice od 42.000 kuna: insajder otkrio detalje tajanstvenog koncerta na otoku u srcu Dalmacije; Ni jedno neobično pravilo nije smetalo posjetiteljima

Nakon tri dana i tri noći ludog privatnog partyja danas se završava Mars Island Croatia, a Jared Leto s bendom Thirty Seconds to Mars i 800 najvjernijih fanova odlazi s otočića Obonjana pokraj Šibenika, piše Jutarnji list.

Kako nije riječ o običnom festivalu, već o intimnom doživljaju druženja s bendom na atraktivnoj lokaciji, novinarima je zabranjen ulaz na ovaj “experience” tip događanja koji je unatrag šest godina postao trend.

No, Jutarnji ekskluzivno donosi pogled unutar zatvorenog festivala Mars Island Croatia. Njihov insajder otkriva kako izgleda jedan dan na ovom privatnom partyju s bendom Thirty Seconds to Mars, koji je popularni Jared Leto osnovao 1998. u Los Angelesu sa svojim starijim bratom Shannonom.

Čime se bave gosti, što jedu i gdje spavaju, koliko su u sve uključeni Jared i ekipa te kako to sve zapravo izgleda otkiva sugovornik koji je zamolio za anonimnost.

- Nevjerojatno je, imate osjećaj kao da se svi poznajete već sto godina, svi ste prijatelji u opuštenoj atmosferi punoj zabave. Ne vjerujem da ću ikada više doživjeti nešto ovako. Jedino ako i sljedeće godine Jared Leto dođe na Obonjan ili negdje na Jadran - oduševljeno će.

Mars Island Croatia danas završava, a počeo je u petak. Već prošlog četvrtka poslijepodne počeli su pristizati gosti iz cijelog svijeta. Veliki drvenjaci iz Šibenika do Obonjana su prevozili goste, kojih je najviše iz Amerike, no ima i gostiju iz Rusije, Kine, ali i Hrvatske.

- Kad hodate po otoku čuje se hrvatski jezik, ali moram priznati, jako rijetko - zamjećuje sugovornik Jutarnjeg.

Prošlog četvrtka je na Obonjan stigao i Jared Leto s bendom, ekipom iz menadžmenta, ali i ekipom koja se brine za tehničke aspekte nastupa. Cijela je to mašinerija koja je velik dio preuzela u svoje ruke, a na raspolaganju su cijelo vrijeme bili i djelatnici Obonjan Rivijere.

Čim je stigao, Jared se bacio u đir po otoku.

“Istražujem malo otok, bit će nevjerojatno. Ekipa, jedva čekam da dođete”, poručio je glazbenik u maniri dobrog domaćina svojim fanovima preko Instagram Storyja.

Kako doznaje Jutarnji, za razliku od brojnih zvijezda koje nakon dolaska u Hrvatsku imaju cijelu listu zahtjeva, Jared nije ništa posebno zahtijevao.

- Iako vam ne možemo otkriti detalje o samom Mars Islandu, izuzetno smo ponosni što smo mogli biti domaćini jednog ovakvog festivala i nadamo se da smo zamamnom prirodom Obonjana, ponudom i smještajem te gastronomskim specijalitetima dovoljno zainteresirali goste kako bi možda netko od njih već sljedeće godine ponovno u nekom drugom aranžmanu došao u Hrvatsku - poručio je Kristijan Gržetić u ime Obonjan Rivijere.

Prema procjeni insajdera, ukupno 800 posjetitelja, najbližih fanova grupe Thirty Seconds to Mars, smješteno je u komforne jedinice diljem otoka. Gržetić je objasnio o kakvim je to smještajnim kapacitetima zapravo riječ.

- Gosti su smješteni među šumskim borovima, u sklopljene s prirodom naše luksuzne eko friendly zvonaste šatore, boutique šumske kućice ili nove Sun Lodges bungalove - objašnjava predstavnik Obonjan Rivijere.

Dvoje, četvero ili šestero gostiju bilo je smješteno po jednom šatoru, a u bungalovima, pak, maksimalni kapacitet je do četvero ljudi. Inače, na otok Obonjan stane 1000 ljudi.

More, sunce, glazba, borova šuma, divna priroda... Sve to uklapa se u filozofiju 47-godišnjeg Jareda Leta, glazbenika, glumca (štoviše, oskarovca) i filantropa koji podržava rad niza zaklada i udruga, kao što su Greenpeace i Habitat for Humanity, volontira pomažući bolesnima i imigrantima, a ujedno je i ambasador Svjetskog fonda za prirodu.

Osim s prirodom, Jared Leto i njegov bend imaju posebnu vezu s publikom.

- Festival je intiman i osmišljen tako da vi doživite Thirty Seconds to Mars i upoznate ih. Zato nije nimalo čudno vidjeti Jareda među fanovima kako razgovara s njima. Fascinantno mi je da tako velika zvijezda, čovjek kojeg gledamo u velikim filmskim produkcijama i na nastupima s bendom diljem svijeta može biti tako pristupačan, simpatičan i prizemljen - ispričao je insajder.

Cijene trodnevnog festivala nisu male - kreću se od 6400 pa sve do 42 tisuće kuna, ovisno o paketu koji su posjetitelji odabrali, no zato nude potpuno iskustvo. U cijenu ulaznice uključen je smještaj i hrana, privatni koncerti benda, meditacija, joga, bazeni, sportske aktivnosti poput kajakarenja, košarke i nogometa te ostale kreativne aktivnosti.

- Okušao sam se jučer u klesarskoj radionici, urezivali smo u kamen, no moram priznati da mi baš nije išlo. Vidio sam da je bila još jedna kreativna radionica izrade majica, a posvuda su postavljene ploče na koje ispisujemo misli i poruke - otkriva sugovornik.

Uz brojne aktivnosti, ali priznaje i uživanje na plaži, sudjelovao je i na bubnjarskoj edukaciji koju je na heliodromu održao Jaredov brat Shannon.

- Shannon je bio sa svojim bubnjevima u sredini, a uokolo smo bili mi s bubnjarskim palicama i kantama, kao provizornim bubnjevima. Shannon, ujedno i bubnjar grupe Thirty Seconds to Mars, bi dao ritam, a mi bismo ponavljali. Dosta zgodno je to izvedeno - ispričao je insajder i potpuno u euforiji počeo pričati o koncertu.

- Naravno, najiščekivaniji događaj cijelog dana je koncert koji je u subotu počeo u 20 sati i trajao tri sata, a Jared je neumorno pjevao hitove, među kojima ‘A Beautiful Lie’, ‘Hurricane’, ‘Do or Die’. Između svake pjesme obratio bi nam se, a često se žalio da mu je vruće, pa je i skinuo svoj ogrtač jer je jučer navečer bilo doista paklenski zagušljivo. Koncert se održava u malom amfiteatru. S jedne strane je pozornica na koju je publika polukružno usmjerena. Sigurno sada na umu imate pulsku Arenu, no ovo je puno, puno manje pa je automatski atmosfera znatno intimnija. Stage je zapravo sasvim blizu, pa imaš osjećaj kao da ti Jared pjeva doma na terasi ili u dnevnom boravku. Eto, toliko je sve blizu, a genijalna je stvar što ti je i more na udaljenosti od 20 metara pa je doživljaj apsolutno fenomenalan - detaljno je opisao sugovornik Jutarnjeg.

- U ponoć smo svi išli u multimedijalni centar na vrhu otoka gdje je Jared održao govor, pričajući o bendu, njihovim anegdotama, nastupima i vjerovanjima, puštajući nam kratak film o bendu i festivalu, a potom smo svi zajedno uživali u nebeskom spektaklu, gledajući meteorski roj Perzeida. Baš se sve savršeno poklopilo. Danju je vrijeme odlično, na čistom noćnom nebu padaju zvijezde, a sve to u društvu članova omiljenog benda - istaknuo je oduševljeno.

S obzirom na to da je Mars Island Croatia “all inclusive” doživljaj, sugovornik, kaže, nije ni pomišljao da bilo kamo dalje ode jer ne bi mogao dobiti bolju ponudu, a potvrdio je to i Kristijan Gržetić iz Obonjan Rivijere.

- Na otoku imate određen broj restorana, tako da smo polaznicima Mars Island Croatia doručak, ručak i večeru servirali na vrhu otoka uz pogled na šibenski arhipelag. Jedu se domaći specijaliteti, među kojima su pašticada, dalmatinska janjetina i dubrovačka rožata - rekao je.

Na festival je zabranjeno unositi bilo kakva alkoholnih pića, kao i droge i ostale halucinogene supstrate. Neobično je to ako uzmete u obzir da se radi o glazbenom festivalu, no opet, toliko je specifično za Jareda i Thirty Seconds to Mars jer se apsolutno poklapa sa svim njihovim stavovima i vjerovanjima.

- Vjerujte mi, alkohol mi nimalo ne nedostaje, ovdje se i bez toga možete itekako zabaviti - ističe anoniman sugovornik pa dodaje:

- Meni je genijalno što smo samo mi na otoku, cijeli otok je zapravo naš - oduševljeno kaže insajder koji je smješten u jednom od šatora za glamping. Ima sve što poželi, kaže, struju, kupaonicu, klimu...

- Bolje je nego u hotelima - zaključuje.

Poseban smještaj imaju VIP gosti, oni koji su uzeli “The Ultimate Experience” paket u kojem, među ostalim, 24 sata na usluzi imaju batlera, svog vozača i svog chefa koji kuha po personaliziranom meniju i bliže se mogu družiti s Jaredom i Shannonom.

Mars Island Croatia dosad se održavao u Malibuu, gdje se u rujnu održava Camp Mars. Ipak, svi se nadaju da će se Mars Island i sljedeće godine održati na Obonjanu ili negdje u Hrvatskoj. No, kako kaže insajder, govorkanja su da Thirty Seconds to Mars želi proći što više zemalja kako bi se na taj način približili i odužili svojoj publici.