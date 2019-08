Slavni američki filmski i kazališni glumac, pjevač i producent Neil Patrick Harris (46) uplovio je u četvrtak navečer u Hvar, gdje ga je ugostila Sanela Diana Jenkins, milijunašica i dobrotvorka bosanskohercegovačkog porijekla.

S njima u društvu našao se i najpoznatiji hrvatski fotograf svijeta slavnih Jadran Lazić, koji nam je ustupio fotografije.

Harris u Hvaru odmara u pratnji supruga, također glumca Davida Burtka (44), i njihovo dvoje posvojene djece, osmogodišnjih blizanaca Harper Grace i Gideona Scotta.

Harris je široj javnosti najpoznatiji kao ženskaroš Barney Stinson iz serije 'Kako sam upoznao vašu majku', a glumiti je počeo još kao tinejdžer.



Igrao je i u "Izgubljeni u snijegu", "Čovjek u potkrovlju", "Ne naš sin", "Naslijeđe grijeha", "Harold and Kumar", "The Best and the Brightest", 3D filmu "The Smurfs", kao i serijama "The Music Blog of Dr. Awful" i "Loser", za koju je dobio nagradu Emmy.

Glumio je u dramama, akcijskim filmovima, melodrama i znanstveno-fantastičnim filmovima, a posljednjih petnaestak godina vrlo je uspješan i u kazalištu, te je za teatarske uloge dobio tri nagrade "Tony".

Već prve večeri Harris je u pratnji gradonačelnik Rikija Novaka posjetio Hvarsko kazalište, jedno od najstarijih u Europi podignuto 1612. godine, te bio iskreno oduševljen.