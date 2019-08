'To su čiste izmišljotine i plasirane priče, surađujemo već neko vrijeme': Severinin novi menadžer prvi put se obratio javnosti povodom angažmana u Splićankinom timu

Domaći i srpski mediji prenijeli su jučer vijest o promjeni unutar menadžmenta u Severininom timu. Pjevačica je nakon prekida suranje s dugogodišnjim menadžerom Tomicom Petrovićem nekoliko mjeseci i poslovno surađivala sa suprugom Igorom Kojićem no odnedavno je osoba zadužena za njene koncertne aktivnosti Alen Ključe.

Prekid suradnje? Suprug više nije na popisu Severininih suradnika: Splićanka ima nove menadžere, a nitko od navedenih nije iz familije Kojić

Ključe je i otprije poznat javnosti te u glazbenim krugovima, ponajprije kao promotor Andree Bocellija dok je od regionalnih zvijezda surađivao s Lepom Brenom i Sergejem Ćetkovićem.

Na svojem se Facebook profilu Severinin novi menadžer obratio javnosti, a osvrnuo se i na, kako kaže, "plasiranu priču" o tome kako je došao na mjesto Igor Kojića.

"Dragi predstavnici medija,

Zbog velikog interesa, trenutačno nisam u mogućnosti odgovarati na pozive svih koji su me zvali no kratko ću se osvrnuti na vijest koja je jučer objavljena u medijima, a odnosi se na početak suradnje sa Severinom. Godinama sam bio njezin suradnik tijekom kojih sam joj odradio nekoliko koncerata no posljednjih nekoliko mjeseci razgovarali smo i o nadolazećoj regionalnoj turneji.

Ona će naravno biti napravljena prema Severininim standardima koji su, ako se prisjetimo prijašnjih turneja, itekako visoki. Slijedom toga dogovorili smo i stalnu suradnju jer je riječ o izvođaču koji ima viziju, koja je profesionalac poput inozemnih zvijezda s kojima radim, a ono što mnogi koji su radili s njom mogu potvrditi, jest da je Severina najbolji čovjek kojeg su upoznali.

Severina ima najbolje turneje, spotove i što je najvažnije pjesme koje ljudi vole. Malo njih zna da je ona i kantautor te je napisala dosta svojih hitova i jedini je ženski izvođač koji je radio nekoliko velikih turneja po svim arenama u regiji.

Kako je riječ jednoj o najvećoj regionalnoj zvijezdi često se o njoj pišu svakakve priče što je razumljivo jer Severina je uvijek u modi.

No ono što se do sada pisalo da joj je Severinin suprug Igor menadžer su čiste izmišljotine i plasirane priče jer Severina i ja već surađujemo izvjesno vrijeme. On nikada nije bio njezin menadžer već čovjek koji je uvijek uz svoju suprugu kao na primjer žena Andree Boccellija s kojim također surađujem.

Drago mi je što je došlo do ove suradnje jer iza Severine nisu stajali menadžeri već ona iza njih kao što je sad stala iza mene i podržava moje odluke i sugestije. Jasno je da se o tako velikoj zvijezdi uvijek priča no mi smo samo profesionalci koji odrađuju svoj dio posla", javlja Ključe.