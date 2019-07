Nije bila model, nikad nije nosila ni jednu reviju: Splićanka Elena živjela je za tenis, preboljela bolest i postala Miss; Prave su joj ambicije, međutim, sasvim drugačije

Druga pratilje najstarijeg izbora ljepote od osamostaljenja Hrvatske, Miss sporta, naime, ove je godine Splićanka, štoviše tenisačica. Riječ je o osamnaestogodišnjoj Eleni Šoboti, maturantici opće, Pete gimnazije "Vladimir Nazor" u Splitu, kojoj je ovo ljeto jedno od najuzbudljivijih, ali i najuspješnijih u njezinu mladu životu.

Osim što je – sportskim rječnikom rečeno – na izboru za Miss sporta osvojila "broncu zlatnog sjaja" - uspješno je položila i zahtjevnu državnu maturu te tako stekla pretpostavku za nastavak školovanja...



- Želim upisati studij tri plus dvije godine fizioterapije na Sveučilištu u Zagrebu – spremno će Elena, inače vrlo dobra i odlična učenica.



Zanimljivo je da Elena do sada nije bila prisutna u svijetu modelinga, nije nikad nosila revije niti je članica bilo koje modne agencije. K tomu, ovo je prvi izbor ljepote na koji se prijavila, a to je učinila, veli, kako bi upoznala nove prijateljice i doživjela neko novo iskustvo. Nije razočarana, štoviše...



- Izbor u "Mimari" u Zagrebu bio je divan, cure vrlo simpatične i organizacija na visini, stvarno sam se lijepo provela – sažima djevojka, čiji život nije bio uvijek bajka kao posljednjih dana.



Naime, osim što je službeno okrunjena za jednu od tri najljepše sportašice, ovim je natjecanjem Elena htjela poručiti i važnost bavljenja sportom, u njezinu slučaju "bijelim", a njega je na nekoliko (ranih tinejdžerskih) godina morala ostaviti po strani zbog zdravstvenih tegoba...



Inače je poznato da se, kolokvijalno, sportovi dijele na "tenis i ostale"; pod time se prvenstveno misli na cijenu, odnosno visinu ulaganja u njega.

Sindrom aktivacije mastocita



Elenina majka Ivana, po zanimanju učiteljica, veli da se obitelj puno toga odrekla zbog kćerine strasti prema tenisu, ali ne žale jer joj je taj sport obilježio život, donio niz nagrada i nezaboravne trenutke. No, u jednoj je fazi, onoj dakle pubertetskoj, zbog ozbiljne dijagnoze koja je glasila "sindrom aktivacije mastocita" Elena s napornim treninzima morala "prikočiti"...



- To je zapravo alergija, izuzetno jaka i povezana s odrastanjem i pubertetom, koja može biti i smrtonosna!



Dakako, nije bilo baš toliko dramatično, ali Elenu je na neko vrijeme usporilo u dotadašnjoj dinamici treniranja, vrlo intenzivnoj – razgovoru se pridružila mama, i sama zarana uključena u tenis. Ipak, glavni "krivac" za bavljenje njime je otac. Ili možda rođak iz Amerike...

- Za osmi rođendan Elena je od rođaka iz SAD-a dobila na dar reket, pravi teniski reket. Bila je mala, i prvo pitanje koje je postavila rođaku bilo je: "Di je drugi?". Mislila je da je to set kao za badminton – kroz smijeh se prisjeća majka djevojke koja je, dakle, osvojila Salona Kup u klasi do četrnaest godina, Kup Ogulina, Otvoreno prvenstvo Splita, prvo mjesto na juniorskom turniru do šesnaest godina u parovima 2014. godine, briljirala je i na turniru u Zadru 2010. u kategoriji do deset godina...



U svjetlu svih tih zlatnih odsjaja preko dvadeset pehara koje je spremila u vitrinu, moglo bi se reći da je aktualno treće mjesto na izboru ljepote Eleni zapravo jedno od najlošijih plasmana. Ipak, cilj je postignut, nekadašnji teniski "wunderkind", danas već mlada žena, sada se zabavila i upoznala nove prijateljice među šesnaest finalistica, a sportski je čestitala na pobjedi i Zagrepčanki Anji Ožanić, inače skakačici u vodu, kao i prvoj pratilji (također iz metropole), atletičarki Emi Cetušić.



Prve sportske korake Elena je inače napravila u Tenis klubu "Split", gdje je brzo ušla u natjecateljsku skupinu kao veliki talent. Kasnije je trenirala i u redovima TK "Dalmacijacement", niz godina pod paskom više trenera od kojih izdvaja Alena Bekavca i Silvija Dadića, te kondicijskog trenera Hrvoja Udiljka.



Ovo je ljeto, eto, za drugu pratilju i splitsku "ambasadoricu tenisa" Elenu Šobotu bilo burno i puno obveza, no doznajemo da joj je u rijetkim slobodnim trenucima kad ne uči i ne trenira, hobi – šminkanje.



Ima li dečka, simpatiju, pitali smo splitsku ljepoticu, izvrsnu maturanticu i trofejnu sportašicu.



- Ima vremena za to – kazala je ona zagonetno i diplomatski. A mi smo se složili...