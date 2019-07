Prema podacima Ultra menadžmenta, ovo su neke od glavnih značajki festivala koji se već sedmu godinu održava u Splitu, ove godine prvi put na Parku mladeži.

Kako je sve počelo?

Ultra wolrdwide je međunarodni brend jednog od najvećih događanja elektroničke glazbe u svijetu. Prvi festival je počeo 1999., a osnovali su ga Russell Faibisch i Alex Omes. Faibisch je i danas izvrši direktor festivala, za Slobodnu Dalmaciju je rekao:

"Iznimno smo zadovoljni festivalom u Splitu. Svi su se dobro zabavili, dojmovi izvođača i publike zaista su fantastični. Vaša zemlja ušla je u EU, nova je zvijezda, mnogi ljudi nisu znali za ove ljepote, pa su oduševljeni jer mogu nakon Ultre tu provesti i svoj odmor. Zadovoljni smo i mi, a, koliko vidimo, i lokalne vlasti, pa Ultra ide dalje. Svi su imali odlično iskustvo, kad se ljudi dobro zabave, vraćaju se i dovedu svoje prijatelje, a festival raste."

Procjena ministarstva turizma

"Marketinška vrijednost festivala procijenjena je na najmanje 25 milijuna eura, a budući da je naša Ultra dio jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe i jedini ovakav događaj u Europi, vrijedi ga zadržati. U Splitu i okolici svake godine tulumare posjetitelji iz 140 zemalja svijeta, pa je dovoljno pogledati objave publike na društvenim mrežama kako bi se shvatilo da je vrijednost nemjerljiva", izjavio je svojedobno ministar turizma Gari Cappelli.

Koliko troše

Menadžment Ultre proveo je i istraživanje u sklopu kojega su posjetiteljima postavili nekoliko pitanja. Na pitanje jesu li stranci ili domaći, njih 63 posto odgovorilo je da su došli na Ultru iz inozemstva. Postavljeno im je pitanje koliko ostaju u Hrvatskoj za vrijeme Ultre. Prosjek je 6,4 dana. Prosječna im je potrošnja 143 eura dnevno, što ih svrstava među najveće potrošače na Jadranu. Njih 72 posto posjetilo je i druge gradove osim Splita i Hvara, gdje se održava Ultra. Dvadeset devet posto "ultranauta" bira hotel za svoj smještaj, njih 37 posto apartman, 14 posto ih kampira, a devet posto spava na brodu. Čak 60 posto posjetitelja na Ultri su muškarci, a 40 posto žene.

Novi hoteli

Osnivač hrvatske Ultre Joe Bašić kaže o budućnosti festivala: "Američki vlasnici su uvjereni da će naš europski festival postati najveći Ultra festival na svijetu, no ovo će svakako zahtijevati nove hotele, luksuzni smještaj i svu potrebnu infrastrukturu za dodatnih 20.000 posjetitelja. Godine 2013. Split je imao 7000 registriranih kreveta, a danas je ta brojka porasla na oko 35.000. Nužna su dodatna ulaganja u hotele viših kategorija te razvoj prometa". No, neki procjenjuju da je tu i nekoliko tisuća kreveta na crno. Dakle, od sedam tisuća do 40 tisuća, međutim zbog "bubanja" velikih cijena mnogi apartmani će ostati prazni jer su i partijaneri shvatili da im je bolje unajmiti neki stančić u predgrađu ili ići u kamp nego po suho zlato plaćati stan u centru Splita.



Koliko zaista ljudi bude na Ultri?

Iako se kaže da Ultra sa svim događajima (Split, Hvar, Brač, Vis, Regate...) bilježi 120-140 tisuća posjeta, valja pojasniti da to nije broj partijanera. Naime, na Ultri po danu trrenutno bude između 35 i 40-ak tisuća pojedinačnih posjeta, pa kada se zbroje sva tri dana, onda brojka naraste na 120 tisuća. U Ultri kažu da im je cilj da dnevna brojka naraste na 60 tisuća partijanera, dakle to bi u posjetima za sva tri dana značilo zbrojeno 180 tisuća.

Partijaneri iz 140 zemalja svijeta

Festival ULTRA Europe drugo je najveće događanje u Ultra Worldwide tvrtki, odmah nakon festivala u Miamiju. Trenutno postoji više od 30 Ultra događanja diljem svijeta, na svim kontinentima, s, kako kažu u menadžemntu Ultre, više od milijun prodanih ulaznica godišnje. "Naše izdanje ima 15 posto udjela u ukupnoj prodaji, a generira više od 200 milijuna impresija u medijima godišnje. Posjetitelji na ULTRA Europe stižu iz više od 140 zemalja svijeta, dok je u Miamiju zabilježen dolazak iz 90 zemalja, čak 50 manje u usporedbi s nama", kažu nam u hrvatskoj Ultri. U Zračnoj luci Split su iznijeli i svoju procjenu za Privredni vjesnik: 'U posljednjim trenucima prije početka festivala mnogo je privatnih zrakoplova, kojima dolaze DJ-evi. Ove godine očekujemo ih šezdesetak. Za sve njih uredili smo poseban prijemni odjeljak, odnosno šator u kojem mogu dobiti informacije i odakle im se može organizirati prijevoz, kako bi se protok putnika odvijao što jednostavnije. Običnim danom sada imamo 20.000 putnika, a u dva dana prošlog vikenda 2018. premašili smo 50.000 putnika. Jako smo dobro povezani, a Ultra nam donosi pojačan promet tijekom dva tjedna.

Porast prodanih ulaznica

U MPG-u su iznimno zadovoljni prodajom koja je ponovno zabilježila porast, navode za 15 posto više u odnosu na prošle godine. Informaciju o porastu prodanih ulaznica je potvrdila i splitska policija, koja je u stalnim kontaktima s organizatorima. Naime, sukladnom prodanom broju ulaznica planira se i broj policajaca koji će osiguravati festival. Osim što se potroše deseci milijuna kuna na karte, mediji su proteklih godina pisali da partijaneri pojedu i popiju na stadionu i više od 16 milijuna kuna.

Naš Frenki Laušić je prije nekoliko godina izračunao da je tijekom Ultra festivala u Splitu na Poljudu prije nekoliko godina prodano 25 tisuća ulaznica preko gotovinskog plaćanja, a gdje su tek one koje se prodaju preko interneta? A ukupna potrošnja na gradskom stadionu, zajedno s troškom karata, bila je, analiziralo je Laušić, sve skupa blizu 50 milijuna kuna!

Ultra i Zrće

Zanimljiva je i usporedba splitske Ultre iz 2015. godine i "Hide out" festivala na Zrću. Prosječna dnevna potrošnja na Zrću je tada bila oko 1,5 milijuna kuna, s tim da je bilo dana kada je bila i veća od dva milijuna kuna. Prema tim brojkama ispada da je prosječna dnevna potrošnja na Ultri (zajedno s kartama koje su činile skoro 50 posto prometa) bila više od deset puta veća u odnosu na na dnevnu prosječnu potrošnju na "Hide outu".

Tisuće svjetskih DJ-eva

U posljednjih 20 godina tisuće svjetskih DJ-eva, producenata i bendova oduševljavali su obožavatelje uživo na festivalima ULTRA u Argentini, Baliju, Brazilu, Čileu, Hrvatskoj, Ibizi, Japanu, Koreji, Singapuru, Južnoj Africi te, naravno, u Miamiju, kao i na događanjima ROAD TO ULTRA u Boliviji, Čileu, Kolumbiji, Japanu, Koreji, Makau, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Puerto Ricu, Tajvanu, Tajlandu i u SAD-u. Svako novo globalno izdanje temelji se na istom prokušanom receptu koji je usavršavan posljednjih 20 godina u Miamiju, navode u Ultri. Priredio S. J. T.

Činjenice o Ultri - 1500 ljudi u organizacijskom timu - 400 metara kvadratnih led ekrana - 2000 tona opreme - 75 metara je duga glavna pozornica, kažu jedna od najvećih postavljenih ikad na ovim prostorima - 180 kamiona koji su dovezli opremu