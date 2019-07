Alka Vuica: Moja toples fotografija je izazvala fenomenalne reakcije, osim od jadnika koji se ne usude javno predstaviti!

Kantautorica, autorica tekstova i voditeljica Alka Vuica već je gotovo četrdeset godina prisutna na našoj sceni, a zaslužna je za priličan broj kultnih stihova, poput onih za "Gdje Dunav ljubi nebo" Josipe Lisac ili pak "Lijepa bez duše" Olivera Dragojevića.



Proteklog smo je vikenda mogli poslušati i na 59. izdanju Splitskog festivala, na kojemu je nastupila u duetu s Nenom Belanom, što je bio samo jedan od povoda za razgovor s osebujnom i talentiranom Vuicom.



Kako je došlo do vaše suradnje?



– Pjesma "Vrijeme za nas" nastala je u suradnji sa Zoranom Šerbedžijom, koji je autor pjesme, a ja sam napisala kraj pjesme kao svojevrsni zaključak...



I Zoran i ja smo smatrali da je pjesma stvorena za duet, a ja sam odmah čula Belana s kojim sam surađivala i napisala mu stihove za legendarnu "Dotakni me usnama" i "Plešem ispod oblaka". Međutim, ovo je prvi put da pjevamo zajedno i mislim da je ispalo super.

Moglo bi se reći da su ovogodišnji Splitski festival obilježili upravo dueti (Mia Dimšić i Marko Tolja, Bobo i Saša Antić, Goran Karan i Tedi Spalato, uz pratnju klape Sveti Juraj HRM-a). U čemu je tajna, zašto se velik broj glazbenika odlučio baš za duete?



– Pa ne znam, nisam o tome razmišljala, ali pretpostavljam da je to moderno. I u svijetu ima puno dueta i muzičari sve više surađuju na taj način.



Jeste li zadovoljni nastupom na Festivalu i koliko ste dugo ostali u Splitu? Jeste li imali slobodnog vremena, kako ste ga iskoristili?



– Jako sam zadovoljna i nastupom i drugom nagradom koju nam je dodijelio stručni žiri. To je velika pohvala jer znamo da je Split vrlo specifičan, ali prišlo mi je puno ljudi iz publike i baš su bili oduševljeni. Divno sam se provela u Splitu, kao i uvijek. Kupala se i sunčala, družila se s prijateljima i jela fantastičnu svježu ribu.



Nedavno su mediji prenijeli vašu fotografiju u "toplesu", koju ste objavili na svom Instagram profilu. Kako ste se odlučili na taj potez? Ipak je hrabro objaviti golišavu fotografiju s obzirom na to da su sastavni dio društvenih mreža i oni negativni komentari…



– Pa dobro, nije to baš toples jer umjesto gornjeg dijela kupaćeg moji dlanovi prekrivaju moje grudi... Fotka je nastala na mom kućnom bazenu, a fotkala me prijateljica mog sina Marta...



Ona radi superforografije i imale smo pravi photosession... Onda su me Marta i Magda, Arianova cura, nagovorile da fotke pošaljem mojoj Lani Gale, koja mi uređuje društvene mreže, i da ih objavimo.



Ne znam zašto je to izazvalo takvu reakciju, ali moram reći da su komentari bili svi odreda fenomenalni, osim jednog ili dva koji su poslani s lažnih profila, a ti jadnici koji se ne mogu javno predstaviti, čak ni da kažu svoje mišljenja, uopće me ne zanimaju. Fotke su super, i točka. Drago mi je da smo ih objavile.

Alka Vuica osvanula kao senzacija u toplesu: glazbenica je uvijek bila hrabra, možda nikad ovoliko; 'Moja jedina mana je što nisam iz Splita!'​



I vaš sin Arian krenuo je glazbenim stopama – završio je studij produkcije te se bavi hip-hop i trap glazbom. Zna li vas ponekad pitati za savjet?



– Ma ne pita on mene za savjet nego ja njega... On je puno napredniji i bolje poznaje muziku danas nego ja, ali uvijek me konzultira oko bitnih stvari, voli da ja čujem i kažem svoje mišljenje.



Trenutačno živite na relaciji Zagreb – Sarajevo. U Sarajevu, naime, živi vaš dugogodišnji dečko, ugostitelj Zlatko Arslanagić. Kako uspijevate održati vezu između dva grada, što je najteži dio?



– Jako volim Sarajevo i uvijek sam ga voljela, a sada još i više. To mi je drugi dom. Veza na daljinu je superstvar za zrele i ostvarene ljude, a mom stanju duha jedino takva veza i odgovara. Ja moram imati svoje vrijeme samoće za stvaranje, pisanje, disanje...



U jednom davnom intervjuu kazali ste da vam je Zdravko Mamić pravi frajer. Jeste li u međuvremenu promijenili mišljenje?



– Ni slučajno, Zdravka obožavam! Ne samo da je pravi frajer, on je i jako dobar čovjek, a ja to neizmjerno cijenim kod ljudi. Ekscentričan je i lako plane pa često prođe gore nego što bi trebalo. Želim mu sve najbolje u životu!



Jedno ste vrijeme vodili vlastiti talk show na kanalu TV Pink BiH. Priželjkujete li možda svoju emisiju i na hrvatskoj televiziji? Biste li prihvatili takvu ponudu?



– Nažalost, Željko Mitrović je prodao Pink BiH, a time je završio i moj talk show "Vidimo se u Sarajevu", koji je stvarno bio gledan i omiljen... Voljela bih imati svoj talk show i upravo radim na svom podcastu koji ću objavljivati na YouTubeu. Mislim da je internet budućnost televizije i da je to dobra opcija.

Možda je dijelu naših čitatelja promaknuo taj detalj iz vaše biografije, ali svojedobno ste pisali i za kultni studentski list "Polet". Kako pamtite ta vremena i općenito doba novog vala? Možete li izdvojiti neku anegdotu iz tog razdoblja?



– A joooj, davno je to bilo, ali već tada sam gajila ljubav prema novinarstvu i htjela sam raditi intervjue koji su na neki način reality... Tu je i moj legendarni intervju s Goranom Bregovićem i grupom The boys, ali ne mogu vam prepričavati anegdote, teško je to prepričati da bude i sada jednako smiješno.



Vratimo se još malo na glazbu... Iza vas je velik broj hitova, ali otkrijte nam, jeste li ikada požalili što neku pjesmu niste ostavili za sebe? Događa li se to pjesnicima ili ste uvijek sigurni da je svaka "stvar" završila u pravim rukama?



– Pa ne baš... Postoje pjesme koje ostavljam za sebe, ali s pjesmama je kao i s djecom. Dok odrastaju, svi su genijalni, a onda neki uspiju, a neki ne... Ima pjesama koje su možda i mogle bolje proći, ali ne mislim baš da sam pogriješila u izboru izvođača.



Za kraj, možete li nam otkriti tajnu svoga mladolikog izgleda budući da izgledate besprijekorno i u 59. godini? Imate li neke beauty rituale?



– Mislim da su u pitanju geni, ali važno je i brinuti se o sebi i imati mlad duh... Mislim da je vani i ono što nosite u sebi jer ženama s godinama karakter izbije na lice, pa se tu onda vidi ili blagost ili grubost, ljubav ili ljutnja... Važno je i puno spavati, ja se dandanas obnavljam barem osam-devet sati, kao dijete.