David Guetta: Naučio sam samo reći 'hvala', Split mi se sviđa, nadam se da ću uživati i na plažama! Za Ultru mogu samo reći: ponovimo ludilo, a evo kako se ja spremam...

Odbrojavaju se sati do Ultra Europe festivala koji se ove godine održava na novoj lokaciji, splitskom Parku mladeži, ali među izvođačima se našlo ime koje je dobro poznato posjetiteljima najpoznatijeg festivala elektroničke glazbe.



Naime, jedan od najuspješnijih DJ-eva današnjice David Guetta na Ultru stiže od njezinih samih početaka, a osim mlađih posjetitelja, na Guettovim nastupima može se zateći i ona nešto starija publika.



To ne treba čuditi s obzirom da 51-godišnji DJ već godinama ovaj izričaj uspješno približava širim masama, a kako stoji u njegovoj biografiji, još je u mladoj dobi znao da će se jednog dana baviti glazbom.

Rođeni Parižanin

Punim imenom Pierre David Guetta rođen je u Parizu, a već sa sedamnaest godina nastupao je kao DJ u tamošnjem Broad klubu gdje je puštao uglavnom pop dok nije upoznao house glazbu. Počeo je organizirati zabave u klubovima diljem grada, ubrzo je odbacio prvo ime Pierre i snimio svoj prvi album "Just a Little More Love" (2002.) nakon čega su uslijedili "Guetta Blaster" i "Pop Life".



Šira publika upoznala ga je 2009. godine kada je svjetlo dana ugledao album "One Love" na kojem su se našli hitovi poput "When Love Takes Over", "Gettin' Over You", "Sexy Bit*h" i "Memories". Nakon toga karijera mu je išla samo uzlaznom putanjom, a stekao je i nadimak "djed elektroničke plesne glazbe".



Splitska ga je publika, osim na Ultri, mogla poslušati i 2011. godine na Žnjanu, a evo što nam je otkrio neposredno prije ovogodišnjeg nastupa.



Kakva očekivanja imate od sedmog izdanja Ultra Europe festivala? Čemu se najviše veselite?



- Očekujem ludu energiju kakva je vladala prošle godine! Jednostavno se veselim tomu što ću ove godine moći ponoviti iskustvo od prošle.



Možete li usporediti Ultra Miami i Ultra Europe?



- Zapravo, mogu. Ultra Europe je bio ogroman prošle godine. Naravno da će Ultra Miami ostati kultno izdanje, ali Hrvatska se definitivno približava toj razini. Odlično je što postoji ovaj festival u Europi, a popis izvođača je i ove godine odličan.



Budući da ste već nastupali u Splitu, možete li izdvojiti nekoliko uspomena iz ovog grada?



- Da, bio sam već u Hrvatskoj i na Ultri i mogu reći da mi se Split zaista sviđa. Publika je prošle godine bila moćna i bio je to jedan od mojih najboljih setova te godine.



Hoćete li ove godine imati vremena razgledati Split?



- Zaista se nadam da hoću. Prošli put kada sam nastupao na Ultri, nekoliko dana sam krstario Jadranom. Hrvatska je uistinu nevjerojatna zemlja. Volio bih uživati u moru i suncu. Prošle sam godine posjetio neke predivne plaže pa se nadam da ću i ove godine imati vremena za to.

Jeste li naučili neke hrvatske riječi?



- Znam da "hvala" znači "thank you", ali ostalo i ne baš...



Možete li našim čitateljima opisati kako izgledaju vaše pripreme za nastup?



- Zapravo, i nisu jako zanimljive. Prije nastupa volim leći i potpuno se opustiti. Nema zvukova oko mene, ničega. Postane mi pomalo dosadno što znači da je moj nivo energije lud kad izađem na pozornicu i kada adrenalin proradi.



Kako izgleda jedan tipičan dan u vašem životu?



- Niti jedan dan nije jednak pa je teško opisati klasičan dan, ali moji dani uvijek uključuju glazbu. Uvijek nešto stvaram.



Što biste poručili mladim glazbenicima?



- Samo idite naprijed. Radite naporno, budite pristojni prema ljudima koje upoznate i nastavite vjerovati u sebe.