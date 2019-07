'Pivat ću najdražu ćaćinu pismu. On je inače ne izvodi, a meni je ta pjesma... sve': Ivana Kovač otkrila nam je u kojim se stihovima krije njen odnos s ocem, cijelo djetinjstvo, Dalmacija...

Domenica, Helena Gudelj, The Frajle, Lorena, Ivana Kovač, Antonia Dora Pleško, Mia Dimšić u duetu s Markom Toljom, a Alka Vuica s Nenom Belanom ženska su vokalna snaga Večeri novih skladbi 59. Splitskog festivala, koji će se održati 4., 5. i 6. srpnja na Prokurativama. Samostalnim koncertom festival otvara Petar Grašo, za kojeg se odavno traži karta više, a ništa manja jagma nije i za ulaznicama retrospektivne večeri posvećene Miši Kovaču, u kojoj će poznata glazbena imena (Dražen Zečić, Alen Nižetić, Goran Karan, Mladen Grdović, Giuliano, klapa Rišpet, Vlado Kalember, Mjesni odbor...), uz njegovu nazočnost u publici, izvoditi nezaboravne hitove karizmatičnog Šibenčanina.

Srce će Miši zasigurno brže zakucati kad na pozornicu festivala, kojim je tijekom iznimne karijere doslovce harao, kroči njegova kći Ivana – u večeri posvećenoj očevim uspješnicama pjevat će “Noćas ćemo zemlji k'o materi reći”, a dan kasnije, između 25 novih festivalskih skladbi, predstaviti jednu od najdražih joj, pjesmu “Ti” (“u TOP 5 je favorita koje sam do sada snimila”).

Iako je Ivana u više navrata pjevala na Prokurativama, što solo, što kao pjevačica grupe Magazin, pjevačica ne krije da nikada nije više očekivala od neke nove pjesme do ove, melodijom karakteristične festivalske, Dalmacijom obojane “Ti”. Nadolazeći “Split” bit će ujedno prilika za okupljanje obitelji u gradu koji Kovačima puno znači, jedino će, veli Ivana ("zbog zasigurno paklene vrućine i gužve"), na čuvanje morati povjeriti preslatku kćerkicu Elenu. Izvedba “Noćas ćemo zemlji k'o materi reći” bit će za nju osobito emotivna...

- Ja sam izabrala pjesmu, to mi je jedna od najdražih Mišinih. Najprije nisam htjela nastupati u retrospektivi, nekako nisam htjela privatizirati situaciju. Ali budući da sudjelujem u Večeri novih skladbi, sigurno bi bilo pitanja u stilu “šta je, zašto nisi i ti pivala u ćaćinu čast i sl”. Većini je logično da i ja pjevam, što generalno i jest, koliko god ja nastojala izbjeći te situacije. S druge strane, znam i koliko to Miši znači, a on mi je najbitniji. “Noćas ćemo zemlji k'o materi reći” uvijek pjevam na njegovim koncertima. On je inače ne izvodi, a meni je ta pjesma... sve. Baš je volim, u nju je stalo moje djetinjstvo, odnos s njim, Dalmacija, proživljavam je tako otkako sam je prvi put čula, a vjerojatno i neki životni događaji koji su mi se dogodili vezani su uz nju – kaže Ivana Kovač.

Alka Vuica, koja je u posljednje vrijeme izbivala iz ovdašnje javnosti zbog angažmana u TV emisiji u Sarajevu, “vraća se u domaju”, kako uz smijeh govori, s pop-rock pjesmom s prizvukom 80-ih Zorana Šerbedžije, koju će na Prokurativama izvesti u duetu s Nenom Belanom.

- Belan i ja nikad nismo snimili duet, zapravo je čudno da pjevamo pjesmu drugog autora, premda sam mu ja napisala tekstove za “Dotakni me usnama”, “Plešem ispod oblaka”... Neno je vrhunski muzičar. Njegova ideja je bila da idemo na Split, odmah sam prihvatila, jer jako volim Split. A kad na Split ideš sa Splićaninom, valjda ćemo dobro proći – u polušali će Alka, koja je nekoliko godina izbivala s Prokurativa. S obzirom na to da je njezin televizijski angažman u Sarajevu završeno poglavlje, Alka se ponovno okupirala pisanjem tekstova za druge izvođače (Josipu Lisac, skupinu Bang Bang, Indiru Levak...) i radu na novom albumu, u čijoj će joj realizaciji, između ostalih suradnika, pripomoći i sin Arian.

Pod scenskim imenom Antonia Dora na Prokurativama će zapjevati Splićanka prezimena Pleško, čije glazbeno odrastanje ovdašnja publika već godinama prati. Njezina balada pop prizvuka s gospel pratećim vokalima “Voli me kakvu me znaš” autorski je rad glazbene produkcijske kuće Rubikon Sound Factory. Antonia je doživljava jako osobno...

- Za mene je velika i jedna je od mojih malih životnih pobjeda nad samom sobom. Kad pomislim na nju osjećam samo jednu veliku zahvalnost; na životu, na obitelji, na prijateljstvu, na ljudima s kojima radim. Najveću zahvalnost osjećam na svim onim životnim lekcijama, usponima i padovima koji su od mene učinili ono što sam danas. Mogu reći da sam sazrela zadnjih godinu dana, više nemam potrebu svima se svidjeti ili ispunjavati tuđa očekivanja. Svi mi imamo u životu razdoblja kad se preispitujemo jesmo li dovoljno dobri i ovisimo o mišljenjima drugih ljudi. I tražimo se… Za mene je velika i jedna je od mojih malih životnih pobjeda nad samom sobom – kaže Antonia Dora.