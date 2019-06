Nakon prekida s Gibonnijevim sinom, ponovno ljubi i spremna je za Prokurative: Antonia Dora promijenila je imidž, ima još novosti u njenome životu...

Pjevačica čije je glazbeno putovanje publika imala priliku pratiti od trenutka kad se kao djevojčica pojavila u showu "Supertalent", Antonia Dora Pleško, u svakom je pogledu sazrela. Predstavila je novu pjesmu, onu s kojom će nastupiti na ovogodišnjem Splitskom festivalu, a pojavom i glazbenim izričajem potvrdila je potpunu promjenu imidža.

Prije samo nekoliko mjeseci Splićanka je oduševljavala urbanim stilom, sitnim pletenicama i noktima kakvih se ne bi posramila ni Rihanna u svojemu vamp izdanju, a na Prokurative bi uskoro trebala stati mnogo, mnogo decentnija.

Pjesma u gospel pop stilu, "Voli me kakvu me znaš" donosi novu Antoniju Doru (utvrdila je to i kao svoje scensko ime), kratke kose i odmjerenog "outfita", ni na tragu mladenačkim njenim pokušajima. Nije to jedina promjena, otkrila je i da se - zaljubila.

Nakon prekida dugogodišnje veze s Gibonnijevim sinom Random Stipišićem, pjevačica, naime, ponovno ljubi.

"Sretna i sve ide onako kako bi trebalo biti... Lijepo mi je i sretna sam'', ispričala je 20-godišnjakinja za Dnevnik.hr.

I na Antonijinom Instagram profilu promjena se osjeća, a obožavatelji su oduševljeni.

“Mogu reći da sam sazrijela kroz zadnjih godinu dana i nemam više potrebu svima se svidjeti ili ispunjavati tuđa očekivanja. Treba mi samo dobra pjesma i emocija, a sada to imam i napokon sam sretna”, zaključuje Splićanka.

"Svi mi imamo u životu periode kad se preispitujemo jesmo li dovoljno dobri i ovisimo o mišljenjima drugih ljudi. I tražimo se… Želim svima da se pronađu i da zavole sebe", njena je poruka.

Prokomentirala je i svoj prvi nastup na Splitskom festivalu.

“Kada sam saznala da je pjesma "Voli me kakvu me znaš" uvrštena u finalnu večer ovogodišnjeg Splitskog festivala tresla sam se od uzbuđenja, jer meni kao rođenoj Splićanki taj festival puno je više od samog nastupa. Prokurative, orkestar uživo, ljeto, pomisao na sve velikane hrvatske glazbe koji su na njoj pjevali… sve to izaziva poštovanje i tremu te jednu veliku odgovornost. Već samo da sam tu s ostalim velikim glazbenicima i mlađim kolegama ispunjava me srećom”, komentirala je Antonia Dora.