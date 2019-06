'Imali su greškice koje su ih koštale...': Solinjanka Filomena nije uspjela uzboriti finale, Grašo komentirao borbu petorke za Huljićev hit i pozornicu Splitskog festivala

Andrea Kadić, Armin Malikić, Ivan Vidović, Lina Pejovska i Lucijan Janko Krnić bore se u subotu, u finalnom izdanju RTL-ovog showa "Zvijezde ljetni hit", za pobjedničku novčanu nagradu od 50 tisuća kuna i pjesmu Tonča Huljića, s kojom će nastupiti na Splitskom festivalu.

Iz utrke je prošlog vikenda ispala temperamentna Solinjanka Filomena Puljiz, koja je bila toliko gorljiva i uzbuđena u svojim htijenjima da je ostala zapamćena i kao kandidatkinja koja se srušila u nesvjest na pozornici, ali je stekla brojne simpatije iskrenošću i neposrednošću.

Uz pjevački talent kojeg nedvojbeno ima, bude li mudra da svoj glas izvedbeno izbrusi i istrenira, te sreće da joj netko od etabliranijih autora napiše pjesmu, za Filomenu bi se svakako moglo čuti.

Petar Grašo je u razgovoru za RTL odgovorio na pitanja o showu, otkrivši i one presudne stvari koje su utjecale na finalnu odluku članova žirija o tome kojih će petero natjecatelja ući u završnu borbu.

"Neću imenovati, ali bilo ih je još nekoliko koji su se isticali, neki malo više glasom, neki malo više ljepotom, ali u presudnom su trenutku imali pogreškice koje su ih koštale finala, no to je uvijek tako u ovakvim showovima. Kad se radi o vrhunskim stvarima, uvijek odlučuju detalji...".

Na pitanje može li mišljenje ostalih kolega iz žirija utjecati na njegovo Grašo kaže:

"Moje mišljenje nije me poljuljalo nikad i ono je uvijek uistinu samo moje. Neki komentar žirija mi može otvoriti neku dodatnu perspektivu unutar slike koju ja imam. Mogu reći da svi mi u žiriju imamo svoje mišljenje i najčešće smo kompatibilni.



Naravno, u redu je i ako se netko ne slaže s tim mišljenjem, ali onda mora pojasniti razloge zašto je to tako. To je dobro i za publiku, ali i za same kandidate čiji nastup ocjenjujemo."

Upitan zna li odmah kad napiše pjesmu da će biti hit, Grašo je ovako rezonirao:



"Kad pišem pjesme ili radim na njima, na njih je usmjerena moja stopostotna pozornost. I u svaku vjerujem bezgranično, ali ni za jednu ne možete garantirati da će biti hit ili koliko će trajati.



Ali morate uvijek slušati i vjerovati sami sebi dok pjevate, to publika prepozna".

Priznao je i da je sam sebe iznenadio kad je pristao biti članom žirija RTL-ovog showa.

"Nisam ja tip koji se u prošlosti nešto previše petljao u ovakve forme. Ja sam netko tko voli da ga nema puno, netko tko voli da ga se vidi na pozornici, a nakon toga odem i nema me…