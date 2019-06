Mama joj je bila pratilja Miss Jugoslavije, jasno je od koga je popularna Mostarka naslijedila ljepotu; Otkrila nam je štošta iz 'intimne sfere', pa i u kakvom izdanju odlazi na spojeve

Kad se prije gotovo deset godina pojavila u sapunici "Larin izbor", glumica Ornela Vištica (29) preko noći postala je jedna od naših najprepoznatljivijih glumica.



Mladu Mostarku krasi i istančan modni ukus, za koji je najviše zaslužna njezina majka Anđelka, nekadašnja prva pratilja Miss Jugoslavije.



Upravo nju Ornela često pita za savjete i zna zaviriti u njezin ormar gdje pronađe zanimljive modne kombinacije, neke koje odišu i duhom starih, nostalgičnih vremena.



- Kao i svaka žena, slaba sam na dobre dizajnerske štikle, tu nisam štedljiva i to je nešto što imam godinama - smije se Ornela, s kojom smo malo ćakulali o modnim krpicama.



Kako biste opisali svoj modni stil?



- Odabir moje odjeće ovisi o temi, događaju, dress codu. Kazališnu garderobu biraju kostimografi, jednako kao i odjeću za snimanje. Naravno, važno je i da se sama dobro osjećam u odjeći koju nosim.



Teško ću odjenuti nešto u čemu se ne osjećam ugodno. Nedavno sam na festivalu "Marko Polo" na Korčuli morala imati više odjevnih kombinacija s obzirom na vremenske promjenjive prilike, no i odjeću prilagođenu protokolu s obzirom na to kako smo na otvaranju imali veleposlanike zemalja Puta svile.





Uglavnom se radilo o šivenim, ručno izrađenim stvarima. Volim birati boje koje su karakteristične za mjesto u koje dolazim i time odati poštovanje. Privatno volim lagane i kvalitetne materijale, poput pamuka i svile.



U kojoj se odjeći osjećate ženstvenom, a koja vas čini sretnom?



- Uz profesionalne zadatke pokušavam uklopiti svoj vizual: govoreći tekst, zamišljajući tu situaciju i ljude kojima se obraćam. Dogode se i pogreške, no one su potrebne zbog rasta.



Što odjenete kad idete u izlazak ili na spoj?



- Moj posao ponekad zahtijeva glamour, svečani dress code, tako da za spoj volim odabrati jednostavnost, čak i bez make-upa. Tu uvijek biram prirodnost.



Koje su vaše boje?



- Obožavam bijelu boju i bijele lepršave haljine, volim plave sakoe s velikom dugmadi, mornarski klasični look, kao i ferrari crvenu boju i crvene štikle. Tu je i klasična mala crna haljinica.





Obožavam smaragdnozelenu, onu rijetku boju lavande, a nemam ništa protiv ni žute boje. Volim boje i prirodu. Jer u prirodi je inspiracija za spajanje boja.



Što ćete nositi ovog ljeta?



- Male ljetne haljinice, volane, spoj autentičnog i ponešto trendovskog. Kad su badići u pitanju, dragi su mi oni koji ističu ljepotu i ženstvenost. Njihova sam pobornica. Uglavnom znam što želim, iako volim čuti i mišljenje modnih znalaca.