Pravu zdravstvenu dramu proživjeli su ovih dana u obitelji Cetinski. Dubravka (35), supruga glazbenika Tonyja Cetinskog, završila je u riječkom KBC-u nakon što se onesvijestila u njihovu domu u istarskom mjestu Radetićima, piše Jutarnji.

Javnost je o tome doznala tek pet dana poslije, kada je Tony na svojem Instagram profilu zahvalio svima koji su im bili podrška u svojim molitvama.

- Dubravka Cetinski je stabilno, naravno zahvaljujući cijelom medicinskom osoblju KBC-a u Rijeci. Hvala ljudi. Opet je pobijedila - napisao je Tony kratko uz fotografiju na kojoj su on i supruga (s kanilom i flasterima na ruci), ne otkrivajući što se točno dogodilo.

Na Instagramu se oglasila i Dubravka. Njezin je profil na toj društvenoj mreži zaključan, no Tony je repostao njezinu poruku:

“Hvala svim mojim anđelima čuvarima, medicinskom osoblju KBC-a Rijeka. Uskoro nastavljamo turneju Samo ljubav, next stop Tašmajdan (Bg). Ono što nas ne slomi, to nas ojača. P.S. Hvala Tony Cetinski što si mi život spasio. Sada smo 1:1”.

Aludirala je pritom na njegove riječi izgovorene u jednom nedavnom intervjuu. Tada je rekao da ga je Dubravka doslovce spasila, donijevši mu zadovoljstvo i stabilnost u životu.

- U zadnji trenutak je ovaj gore rekao: ‘Evo ti sad ono što si želio, evo ti prilika da napokon budeš ono što jesi, a ne ono u što si se pretvorio u jednom trenutku!’ Vratila me na taj kolosijek, iako je mlađa 15 godina od mene. Vratila me tamo gdje sam bio, u moje pravo ja. Tu sam se popet uzdigao i sad smo tu gdje jesmo! - rekao je tada Tony.

- Dubravka je moj anđeo, najveća podrška i ono najbitnije, osoba koja donosi mir u moj život - rekao je drugom prilikom.

Prema pisanju portala Gloria.hr, kada je Dubravki pozlilo, on je bio kod kuće te je odmah pozvao Hitnu pomoć.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, Dubravka Cetinski ne bi se trebala predugo zadržati u bolnici. Naš izvor, upućen u zdravstveno stanje Tonyjeve supruge, kaže kako u pitanju nije bio moždani udar, kako su pisali neki mediji, te da se Dubravka u bolnicu prijavila zbog gubitka svijesti. Navodno je u pitanju manji hematom.

Također, kada završe pretrage, a to bi trebalo biti do sredine tjedna, Cetinski bi trebala biti puštena kući.

Vinkovčanka Dubravka, magistrica ekonomije i PR stručnjakinja, i omiljeni glazbenik vjenčali su se u siječnju 2014. godine nakon osam mjeseci veze, i to organizirajući tri slavlja - na vjenčanju u Las Vegasu, u Dubravkinim rodnim Vinkovcima te na kraju i u jednom zagrebačkom restoranu. Njoj je to prvi brak, a on je prije nje bio u braku s Antonelom Butigan i Ivanom Nobilo te iz tih brakova ima dvoje djece.