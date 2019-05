'Bila sam ovisna o pornićima, baka me kao 9-godišnjakinju naučila samozadovoljavanju': slavna glumica koja je ridala na dan vjenčanja nastavlja razbijati društvene tabue

Glumica Jada Pinkett Smith (47) u posljednjoj epizodi svoje facebook emisije "Red Table Talk” priznala je svoju ovisnost o pornićima.



- Nekoć davno razvila sam malu ovisnost prema pornićima, srećom tada nisam bila u vezi. U to vrijeme pokušavala sam apstinirati od seksa - pričala je Jada svojoj kćeri Willow i majci Adrienne u razgovoru za crvenim stolom.

Ova poznata glumica, koja je u braku s Willom Smithom već 22 godine, i s kojim ima dvoje djece, sina Jaydena i kćer Willow, u svojoj emisiji često progovara o tabu temama u društvu sličnima ovoj, pa je tako jednom također javno priznala kako ju je baka s devet godina naučila samozadovoljavanju, kao i da je neko vrijeme bila opsjednuta seksualnim igračkama.

- Baka je htjela da naučim da je zadovoljstvo nešto što dolazi od mene same, a ne da padnem u ruke muškarcu i mislim da to dolazi od njega. Počela sam istraživati i postala sam ovisna o seksualnim igračkama.

Dugo mi je trebalo da shvatim da je drogirana

Tad sam otkrila višestruke orgazme i doživljavala sam ih pet na dan. U jednom trenutku sam prestala jer stvarno mislim da sam razvila ovisnost - kazala je Jada svojoj kćeri i majci.



Naime, životna priča ove glumice doista je fascinantna, ne samo zbog posebnog odnosa kojeg ima sa Willom i o kojem se često piše. Iako danas s majkom ima dobar i prisan odnos, nekoć to nije bilo tako zbog Adriennine ovisnosti o heroinu.

- Većinu mog djetinjstva i tinejdžerske dobi moja je majka bila drogirana. Nikad nije na vrijeme stigla da me pokupi iz škole, a često bi i zaspala usred razgovora.

Dugo mi je trebalo da shvatim da nije riječ o umoru već o ovisnosti o drogama - opisala je tako Jada djelić djetinjstva u vlastitoj emisiji.

Njena majka Adrienne "čista” je od 90-ih godina, ali je također u emisiji rekla da su emocionalna bol i ožiljci koje je nanijela svojoj kćeri i sebi neizbrisivi.

Nepreboljeni Tupac

Jada nosi i emocionalnu traumu iz odnosa s reperom Tupacom Shakurom, koji joj je bio veliki prijatelj još iz srednjoškolskih dana, a nikad nije preboljela njihovu svađu i njegovu smrt.

Kako je priznala, upoznali su se u vrijeme kada je ona dilala drogu. O tom dijelu svog života i prijateljskom, platonskom odnosu sa reperom Jada nije ulazila u detalje, rekavši kako će više o tome napisati u autobiografiji koju uskoro planira objaviti.

Njen je odnos sa suprugom Willom Smithom bio turbulentan, mediji su ih često razvodili, pisali kako su u otvorenom braku, a oni nikad nisu skrivali da su prolazili kroz različite krize.

"Ja nisam ničiji pazitelj, on je odrastao muškarac, ja sam odrasla žena. On se zna brinuti sam za sebe. On ima svu slobodnu svijeta, sve dok vjerujem da je to Will, čovjek od integriteta” - odgovorila je Pinkett na glasine o otvorenoj vezi.

Danas više i ne govore da su u braku, već životnom partnerstvu, a s riječju brak Jada je imala problem od samog starta.

Plakala do oltara

Naime, zbog Willa je Jada odustala od selidbe u Baltimore gdje je planirala živjeti na farmi pa se, umjesto da ostvari svoje snove, vratila u Los Angeles kako bi bila s Willom. Nakon dvije godine veze, 1997. godine, Jada je ostala trudna i zbog pritiska okoline par se odlučio vjenčati.

- Vjenčali smo se samo zato jer je moja mama plakala, a na dan vjenčanja smo bili očajni. Plakala sam cijelim putem do oltara. Nikada se nisam pomirila s idejom braka i nikada neću – izjavila je Jada i dodala kako se u konceptu braka slaže jedino s dijelom "dok nas smrt ne rastavi".