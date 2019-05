Ono što se već više tjedana, pa i mjeseci, komentiralo u gradskim kuloarima pokazalo se točnim, ovog ljeta, na žalost neće biti mnogima omiljene ljetne manifestacije, već kultnog "Sna Sustipanske noći".

Potvrdili su to organizatori koncerata pod sustipanskim borovima, Jelena i Danijel Nikolla, objavom na Facebooku.

"Dragi prijatelji, već nekoliko mjeseci skupljamo hrabrost kako Vas obavijestiti da ćemo, na žalost, ove godine prespavati San Sustipanske Noći. Ove godine uzimamo pauzu! Razloga za tu odluku je više.... Ukratko, mnogo obaveza, a pre malo vremena...

San nama nije samo koncert. To je čitav jedan doživljaj s kojim živimo i kojeg planiramo tokom cijele godine. Do sada smo San radili na jednoj razini koju bi htjeli i zadržati ali u ovom trenu nismo sigurni možemo li je ispoštovati. Ne želimo San , kao ni sve drugo što radimo, raditi spuštajući razinu, već podižući istu novim i kvalitetnijim idejama, ali ponavljamo, prevelike obaveze koje trenutno imamo nam to ne mogu jamčiti...

Pokušajte nas shvatit. Prije nego pomislite da se San gasi, reći ćemo Vam da smo jednog od dva izvođača za 2020. već dogovorili. Ovo je samo kratka pauza. Ali... Da bi se barem dijelom iskupili, odlučili smo organizirati jednu malu koncertnu poslasticu na jednom posebnom mjestu... zato pratite našu stranicu, uskoro objavljujemo o čemu se točno radi...

Hvala Vam na razumijevanju, Jelena i Danijell Nikolla".