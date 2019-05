Ako se Lilli dokaže krivnja, prijeti joj zatvor; 'Vikala je kučketino, nema mjesta gdje me ne boli!' svjedoči napadnuta novinarka, evo što nam je poručio skladatelj Splićanke

– Ako se u prekršajnom postupku utvrdi odgovornost gospođice Bačić za počinjenje prekršajnog djela, gospođe će moći ostvarivati svoja prava u parničnom postupku – kazala nam je splitska odvjetnica Ivanka Šamija.

Ako je u pitanju lakša tjelesna ozljeda, navodi Šamija, mogu podnijeti privatnu tužbu u roku od tri mjeseca, a ako je posrijedi teška ozljeda, onda ide kaznena prijava.LEAD

– Bojim se kakvi su to krugovi ljudi. Je l' to nekakav kriminalni milje? Ne znam što je to... Zato smo i dale sve u medije kako bismo se zaštitile. Čovjek naprosto ne zna tko hoda po ulici, tko vozi te aute i hoće li vas netko krknut po glavi u pola osam navečer – još uvijek je u nevjerici novinarka

– Nitko mi se nije javio ni ispričao. Samo sam vidjela da je njezin menadžer rekao da će se to rješavati na sudu i da je policija od nje uzela izjavu u Daruvaru. Da se bar posula pepelom i javno ispričala za to što je napravila, rekla bih: "O.K., dobro."



Možda ta isprika više ne bi imala težinu kao da je reagirala odmah, ali bi barem pokazala da je shvatila što je učinila – kazala nam je jučer 59-godišnja kolegica iz "Večernjeg lista", još uvijek potresena nakon incidenta s Lidijom Bačić, koji se dogodio u petak u zagrebačkoj Varšavskoj ulici, zbog čega će tužiti 34-godišnju splitsku pjevačicu, koja je, objašnjava nam, fizički nasrnula na nju i njezina psića, kao i prijateljicu.



Policajci su odmah izišli na teren kako bi uzeli izjave od aktera događaja, ne zatekavši na licu mjesta i Lidiju, koja je nakon incidenta u svom Audiju odjurila u nepoznato. Pronašli su je tek dan kasnije na gaži na Danima piva u Daruvaru, te joj nakon razgovora uručili obavijest o počinjenom prekršaju iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a nastavljeno je i kriminalističko istraživanje vezano uz počinjenje prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama s obzirom da je u petak navečer parkirala vozilo na nogostupu Varšavske ulice.



Policija pjevačicu zasad tereti za naročito drsko ponašanje, što bi Lidiju, ako joj se na sudu dokaže krivnja, po zakonu starom više od četiri desetljeća, moglo stajati novčane kazne u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kazne zatvora do 30 dana, a sukladno zakonu počinitelju se mogu odrediti i zaštitne mjere.

Svom snagom nogom raspalila maltezera

Splićanka umjetničkog imena Lille parkirala je svoj automobil na nogostupu Varšavske, što je i bio razlog incidenta u kojemu je nasrnula na dvije Zagrepčanke, a jednoj je nogom udarila i psa. Nakon što su od karcinoma oboljela novinarka "Večernjaka", koja zbog posljedica kemoterapija nema osjeta u stopalima, i njezina 62-godišnja umirovljena prijateljica Ljiljana Fajfer sišle na kolnik kako bi zaobišle Bačićkino parkirano vozilo na nogostupu, novinarka se spotaknula i ramenom zakačila retrovizor crnog Audija, što je izazvalo bijesnu reakciju pjevačice.



Izjurila je, govori nam, iz vozila i svom snagom nogom "raspalila" njezina maltezera.



– A to je pas od sedam kilograma... Kroz njezinu glavu je prošla misao da je meni do tog psa stalo, da ga volim i zato ga je šutnula nogom. Nakon što je vidjela da fotografiram njezin auto zbog registracije kako bih je prijavila policiji, ponovno je izletjela vani iz automobila i zalijepila me za zid, a moju prijateljicu bacila na pod.



Samo je vikala: "Kučketino, šta ćeš ti meni retrovizor dirati?" Koji je to nivo? I ona se smatra nekakvom javnom osobom... Potom je sjela u vozilo i pobjegla. Njezinu retrovizoru se nije ništa dogodilo – ukratko nam je novinarka prepričala nemio događaj, zbog kojega se, veli, i tri dana kasnije osjeća iznimno loše.

Ta agresija nije normalna



– Otkad sam se jutros probudila, nema mjesta na tijelu koje me ne boli. To je valjda zakasnjela reakcija na stres, guranje i udarac glavom o zid. Kako ne smijem zbog drugih lijekova koje pijem uzimati išta drugo osim Panadola, uzela sam odmah dva vjerujući kako će mi malo ublažiti bolove. U strogom sam mirovanju – kaže, napominjući kako je ostala zatečena silinom Lidijine reakcije.

– Ta snaga koju je ona imala, ta agresija, nije normalna. Nisam ja tako sitna, mrvicu sam niža od nje i imam 73 kilograma. Ali da nije bilo tog zida, odletjela bih 10 metara dalje i sva se polomila. Pobjegla je, nije je se ticalo jesam li ja uopće živa, jesam li se udarila.



Nisam mogla doći sebi od tog udarca, bila sam naslonjena na zid u nekakvom polučučećem položaju, a prijateljica se dizala s poda. Oni sada tvrde da sve to skupa nije istina i da ima svoju priču, ali nitko je do sada nije izgovorio, ni ona ni menadžer – naglašava novinarka, koja će se ovih dana konzultirati sa svojom odvjetnicom o tužbi.

Bojim se tko su ti ljudi

– To opet može trajati sto godina i mene koštati novih stresova, uvreda, novca... Ona mora znati da je takvo ponašanje nedopustivo i društveno neprihvatljivo. Ako živite u nekom društvu, onda morate znati neke norme koje se trebaju poštovati, počevši od toga da ne smijete parkirati auto na pločniku koji je širok kao taj auto.



Milijun puta se tu netko parkira, ali uvijek ostavi prolaz za pješake – dodaje kolegica iz "Večernjeg lista", ističući kako nakon incidenta s velikim strahom izlazi na ulicu.



– Bojim se kakvi su to krugovi ljudi. Je l' to nekakav kriminalni milje? Ne znam što je to... Zato smo i dale sve u medije kako bismo se zaštitile. Čovjek naprosto ne zna tko hoda po ulici, tko vozi te aute i hoće li vas netko krknut po glavi u pola osam navečer – još uvijek je u nevjerici novinarka, koju jučer (ni)je iznenadila vijest o otkazivanju suradnje portala Index splitskoj pjevačici, svojoj dojučerašnjoj kolumnistici.



"Lidija Bačić više ne piše za Index. Naša suradnja došla je kraju zbog različitih pogleda na svijet. Lidiji želimo puno uspjeha u daljnjoj karijeri", kratko su se oglasili s portala.



Pjevačica se ni jučer nije javljala na telefonske pozive. Kratku nam je SMS poruku, umjesto Lidije, poslao njezin menadžer Faruk Buljubašić Fayo.



"Nećemo sudjelovati u medijskim procesima jer je za to mjesto na policiji ili sudu, s tužbama ili protutužbama, za to postoje odvjetnici. Hrpa neistina i dezinformacija može biti prenesena i to je odluka medija, ali mi nećemo sudjelovati u hajci i nemamo komentara."