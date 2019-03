'Brojka stalno raste!: organizator koncerta Maye Berović tvrdi da u Split stiže 'cijela Dalmacija i Hercegovina'; Saznali smo koliko je ulaznica do sada prodano

Kako se Splitu primiče sarajevsko-beogradska pjevačica Maya Berović, koja će koncert održati u subotu 30. ožujka u Spaladium Areni, tako se pod Marjanom provukla glasina o navodno lošem odazivu za njezino prvo veliko, dalmatinsko i, općenito, mega hrvatsko gostovanje.

Na sve strane se počelo šuškati kako Dalmacija neće pasti na šarm pjevačice koja tuče balkanske rekorde, puni dvorane, osvaja prva mjesta na glazbenim regionalnim ljestvicama. Neki su ustvrdili i kako za novim glazbenim izričajem - kombinacijom turbo folka, popa, repa, pjesmama punim tuge, boli, jada, puknutih veza - interesa u Splitu nema. Zapravo ima tek za dvije tisuće prodanih karata.



Što je zapravo minorna brojkica za prostor velebnog Spaladiuma. No, izgleda ipak da su to bila samo neprijateljska podbadanja. Dapače, interes za Mayom regionale je toliki da je osim partera Spaladiuma, nekoliko dana pred spektakl napunjen i prvi krug. Za konkretne smo brojke pitali Marka Plavčića, čovjeka iz Mayina organizacijskog tima, koji nam pobjedonosno veli:

- Nije dvije tisuće, taj podatak je netočan, već pet tisuća prodanih karata. Da budem precizan, u srijedu do podne, za Mayu Berović prodano je točno 5200 ulaznica. A interes ne staje. Karte se prodaju diljem Dalmacije, imat ćemo puno ljudi iz Hercegovine, Šibenčana, Zadrana, Splićana naravno.

Da, pročitali smo, čuli smo za taj podatak o navodno prodanih samo dvije tisuće karata. I priče kako Maya neće imati dovoljno ljudi u publici. No, nismo imali potrebu uopće reagirati na tu neistinu. Čemu kada su se karte već tada odlično prodavale. A brojka stalno raste. Što se nas tiče, mi smo već sada oduševljeni – veli Plavčić.

A i iz Spaladiuma neslužbeno čujemo kako bi brojka mogla skakati i možda poviše šest tisuća. Pa nam potvrđuju kako bi bila vjerojatno i veća da se krenulo s uobičajenom medijskom kampanjom, koja uključuje reklame na dalmatinskim i hercegovačkim radijskim postajama, lokalnim televizijama, organiziranim druženjima s pjevačicom, konferencijama za novinare... To je uobičajena praksa koje u ovom slučaju neće biti.

- Budući da je Maya pjevačica koja donosi glazbenu novinu, namjerno smo zaobišli sve te uobičajene načine reklamiranja. I kompletno smo se, vrlo žestoko, okrenuli digitalnom marketingu. Išli smo na oglase novog doba, na Instagram, Facebook... Od standardnog oglašavanja zadržali smo tek velike reklamne panoe. I to je to. To je bio pogodak, i bez uobičajene reklame nama je donio odličan prodajni rezultat – kaže Plavčić.