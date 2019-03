'Zvijezde pjevaju' napustili Jelena i Borko, Tara se tijekom izvedbe rasplakala, Bojan i Ashley rasplesali publiku

U najvećem studiju HRT-a Anton Marti na zagrebačkom je Prisavlju održana i četvrta emisija popularnog showa 'Zvijezde pjevaju'. Na repertoaru su se našle pjesme iz žanrova mjuzikla i rock and rolla.

Otvorili su je, mnogima omiljeni pjevački par, Dino Jelusić i njegova partnerica, mlada glumica Tara Thaller koji su otpjevali veliki hit grupe ABBA 'The Winner Takes It All' na hrvatskom jeziku. Zvijezda serije 'Uspjeh' na kraju izvedbe se rasplakala i priznala Barbari Kolar da se osjeća uzbuđeno. A uzbuđeni su bili i njeni roditelji iz publike koji također nisu skrivali suze u očima.

- Svatko može pjevati, ali prodati pjesmu ovako da je svi mi osjetimo kao što si ti otpjevala... Savršeno, kazala je Remi Tari, dok su se i ostali članovi složili kako su Dino i ona donijeli čistu, iskrenu emociju.

- Vidim te jednog dana na Broadwayu, počastila je glumicu lijepim komplimentom Valentina Fijačko.

Prvi put ove sezone 'pala' je i prva ocjena s brojem 10 koju je dala Remi. Ukupno su imali 34 boda.

Idući su na sceni bili Jelena Radan i glumac Borko Perić s pjesmom '24 Mila Baci'.

- Borko, užitak te je slušati, snalažljiv si i ako ostaneš bez teksta, vidi se da ti je pozornica dom, pohvalila ga je Fijačko.

Za nastup su dobili 31 bod.

Treći su pjevali Pero Galić i glumica Katarina Strahinić. Za izvedbu pjesme 'Summer Nights' žiri ih je nagradio s 30 bodova.

- Katarina, ti si napravila najveći napredak od svih kandidata, kada se smiriš ti pjevaš. Bilo bi mi drago da si se više angažirala jer je Pero veći dio preuzeo na sebe, rekla je Remi.

Bojan Jambrošić i američka televizijska producentica Ashley Colburn izveli su plesni hit 'Footloose' i podigli publiku u studiju na noge, kako svojim pjevanjem, tako i plesom.

- Donijeli ste nam nešto potpuno novo i drugačije, bravo, pohvalila ih je Danijela Martinović.

Miroslav Škoro nagradio ih je desetkom pa je ukupan zbroj ocjena za ovaj par bio 35.

Pjesmu 'I Wanna Be Like You' iz Knjige o džungli izveli su Goran Bošković i blogerica Ella Dvornik. Dobili su pohvale kako su se vratili u punom sjaju, a Danijela je Elli kazala kako bi voljela neka još više iz sebe izbaci splitski nerv da joj nastup bude još efektniji. Poput Borka i Jelene i oni su dobili 31 bod.

Posljednji su nastupali Ivana KIndl i lovac iz Potjere Krešimir Međeral Sučević. Iako su simpatičnom izvedbom pjesme 'Tko pjeva zlo ne misli' zadivili žiri na kraju su dobili tek 28 bodova.

Kada su se glasovi gledatelja pribrojili glasovima žirija odlučeno je da show napuste Jelena i Borko koju su za kraj ponovno izveli pjesmu '24 Mila Baci'.