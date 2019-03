'To što se događalo oko mene, veće je od cijelog događanja': Lidija Bačić otvoreno nam je prokomentirala 'sabotažu' na Dori, otkrila i tajnovite planove koji će uslijediti

Malo je tema, stvari ili osoba kojih se hrvatska javnost uvijek iznova uhvati, poput ribe, koja naivno zagrize ješku. Jedna od njih je, svakako, Lidija Bačić. Splitska je pjevačica među onim ličnostima iz svijeta "showbusinessa", čije će pjesme, nastupi, izjave ili – u novije vrijeme – objave na društvenim mrežama uvijek ispuniti određenu "kvotu" reakcija, komentara. Pozitivnih ili negativnih. Svejedno. I to atraktivnoj Lidiji nitko ne može oduzeti. Voljeli je ili ne. Bila vam Bačićka simpatična ili ne.

Zato, ne sumnjamo da će i nakon ovog razgovora, u kojemu smo s Lidijom otvorili mnoge "škakljive" teme, sa svih strana "letjeti" komentari na njezin račun. Pa, neka lete, vjerojatno bi rekla i ona.

Dugo su se nakon "Dore" postavljala pitanja o pobjedi Roka Blaževića. Puno se komentirao vaš rezultat. Nakon proglašenja pobjednika kazali ste da se dogodila sabotaža!?

– Nisam ja rekla da se radilo o sabotaži, već mediji. Međutim, ne bi bila prva i da nije bilo greške HRT-a. Ljudi su, očito, htjeli pjesmu na stranom jeziku. Barem oni, koji su glasovali. A glasovalo je manje od jedan posto Hrvata, tako da to i nije stvarna slika koga narod voli ili želi. No, bez obzira na lobije i interesne skupine, već sada je jasno da će se moja pjesma "Tek je počelo" vrtiti više od svih ostalih s "Dore". Ona je direktno ušla na sedmo mjesto nacionalnih "Top 40". A za godinu dana će biti sigurno jedna od najemitiranijih – samouvjereno je Lidija "otvorila" naš intervju.

Nakon nastupa na "Dori" možda se i najviše kritiziralo vaš "styling". Neki smatraju da je baš to utjecalo na loš plasman…

– Loš plasman je deseto mjesto? U situaciji, kada su ispred mene bile sve pjesme otpjevane na stranom jeziku? Vjerujte, ja sam zadovoljna. Što se tiče mojeg nastupa, jedini je problem što ja i u korzetu, očito, izazivam reakcije. Sav PR oko "Dore" se i događao zbog mene. On je bio veći od cijelog događanja. Da sutra opet nastupam – izgledala bih isto! To sam ja. Nisam išla na "Doru" da se prilagodim njoj. Neka se "Dora" prilagodi meni! Meni "Dora" nije odskočna daska, niti prvi veći nastup u karijeri. Ne zaboravite, za razliku od mnogih koji su tamo nastupili, ja održavam koncerte.

Indirektno vas je nakon "Dore" "okrznuo" i Jacques Houdek…

– Jacques je uputio lijepu ispriku, uz objašnjenje da on to nije rekao, niti bi ikad rekao. On poštuje moj rad i trud. Kao i ja njegov. Poželjela sam njemu i Roku sreću. Jacques je hrabra i pametna osoba. Ni on, ni ja nećemo dopustiti da nas drugi svade.

Kakva je, prema vašem mišljenju, pobjednička pjesma Roka Blaževića?

– Roko, prije svega, dobro pjeva, ali ja bih, da sam na njegovu mjestu, uvijek pjevala na hrvatskom. Makar bila zadnja. U Europi je teško biti "in", kraj maskiranih "Lorda" ili onog Portugalca. Roku želim sve najbolje i da, kad prođe Eurosong, kakav god rezultat bio, ustraje na izgradnji svog imena na sceni. To je najteže od svega. Znam iz iskustva.

Bez obzira što niste pobijedili, pozdravili ste povratak "Dore", natjecanje preko kojeg se odlazi na Eurosong?

– Prijavila sam se na "Doru", jer sam još kao dijete, s petnaest godina bila tamo. Vratila sam se kao ostvarena pjevačica, želeći dati podršku našoj glazbi da opstane. "Dora" je sjajna, jer uvijek iznjedri hitove. Zato joj želim dug život. A Eurosong je škakljivo natjecanje.

Jednom kada i ako odem, vidjet će se pravo stanje stvari, kako izgleda dobar marketing i pjesma. Mislim da ljudi ne razumiju da smo u 2019. godini i u kojem se smjeru glazba kreće. No, znate kako se kaže, meni ni iz džepa ni u džep! Imam posla, nastupa, koje neki samo mogu sanjati. Dovoljan je podatak da sam u šest godina imala 570 koncerata s bendom. Došla sam tu, gdje jesam i neću brzo otići. Neka se naviknu na mene! (smijeh)

Radite i na novim glazbenim projektima. Uskoro kreće "Planet Lille Show"…

– Riječ je o potpuno inovativnom showu. Čak i kad govorimo o svjetskoj razini. Shvatila sam da su natjecatelji i žiri u većini slučajeva "topovsko meso". Zato sam htjela biti drukčija. Moj producent Fayo i ja smo složili koncept, prema kojem pobjednik dobiva spot i duet sa mnom. To je sjajna pozicija za pobjednika. Bolja nego u svim drugim pjevačkim natjecanjima.

Inače, "Planet Lille Show" ćemo prikazivati na YouTubeu, u suradnji s još nekim medijima.

Fayo i vi spremate i novi album nazvan "Revolucija". On bi, čujem, trebao izići prije ljeta?

– Mora! Dugo to odgađamo. Već imamo dvadeset pjesama. Neke ćemo ostaviti i za drugi album. Okupila sam najbolje suradnike i radujem se svakoj pjesmi. Jedva čekam da čujete album!

Ni CD-ovi, ni spotovi ne vrijede puno, ako nema nastupa. A vi ste nerijetko gošća u Sloveniji. Dojam je da su naši glazbenici tamo cjenjeniji nego doma, u Hrvatskoj?

– Znam da neke kolege više sviraju u Sloveniji nego u Hrvatskoj. No, mojih se devedeset posto koncerata održava u Hrvatskoj! Ne mogu reći da me moja zemlja ne voli. Sretna sam zbog svakog koncerta. Od Vukovara do Dubrovnika.

U Srbiji odbijate nastupati?

– Nemam dodirnih točaka sa Srbijom, a i ne moram okolo loviti poslove i slavu. Volim što me Hrvatska voli!

Neke vaše dosadašnje objave na društvenim mrežama su komentirane kao kritike Severini. I posljednja rečenica u prethodnom odgovoru, dojam je, ima skrivenu poruku…

– Nigdje nisam imenom spomenula pjevačicu o kojoj govorite. Skidam kapu svakome, tko je opstao u vrhu tako dugo, kraj drugih koji se stanu ili se umore. Ja sam kazala da je ružno kada nekoj novoj curi na sceni govore "snimi filmić na jahti, pa ćeš uspjeti". Ružno je da se jedna profesija tako etiketira zbog nečije nepažnje. Ili kako da to već nazovem… Zamislite da neka sportašica osvoji svijet, ali joj, zbog greške neke skijašice ili rukometašice, koja snimi takav video, govore da ta medalja ne vrijedi bez znate već čega. To je baš šteta. I ovo je vapaj za sve cure koje sanjaju o pjevanju. Ne napad.

Nisu rijetke priče u javnosti o podmetanjima na hrvatskoj estradi. Jeste li doživjeli tako što?

– S moje strane ih nema! Ja volim sve kolege i kolegice. A ni meni nitko nije podmetao. Ili se nitko još nije usudio!? Mi smo Dalmatinke opasne!

Jednom ste kazali da se nemate namjeru "ukalupiti" u jedan glazbeni stil. Mnogi smatraju da bi, s obzirom na raspon i kvalitetu glasa, ipak, trebali težiti dalmatinskom melosu. Da na taj način pokušate popuniti prazninu nastalu odlaskom sa scene nekih velikih glazbenika. Ili da, pak, zamijenite one pred zalaskom karijere…

– Drago mi je što to čujem. Lijepo je znati da ljudi prepoznaju moj glas, uspjehe i dosege. Mislim da su oni neosporni. Kao što su moja volja i talent nemjerljivi. I dalje namjeravam pjevati različite stilove. Volim moju Dalmaciju i sigurno ću ubuduće imati i više Mediterana u svojim pjesmama – najavila je za kraj Lidija Bačić.