Rasturala je za mikrofonom, sad sluša bapske priče o obliku stomaka i spolu djeteta, pjevačica je rodila jučer i smije se: Krenulo je prije članka...

'Jasno je da žena na svim poljima treba raditi više, biti duplo bolja u nečemu da bi je barem primijetili ili platili jednako kao prosječnog muškarca, to je tako. Meni nije zanimljivo pričati samo o tome i rješavati taj problem na nekim panelima, diskusijama, to mi je samo kao pucanje u prazno. Radije ustanem, odradim to duplo bolje i uzmem šta zaslužujem'

Na stranicama našeg priloga "Reflektor" ugostili smo, prigodno za Dan žena, jednu od rijetkih reperica u regiji - Sanelu Halilović-Sassju, koju je naša publika bolje upoznala kroz suradnju s Remi iz Elementala ("Etikete"), ali i Darkom Rundekom ("Savana"). Tridesetogodišnja Tuzlanka ujedno je i prva žena u bosanskohercegovačkom hip-hop sastavu "FM Jam", a iako u glazbenom smislu niže uspjeh za uspjehom, posljednjih je mjeseci odlučila usporiti i uzeti pauzu, što ne treba čuditi s obzirom da je - upravo jučer rodila. - Možda prinova bude i prije nego članak izađe - smijala se prošlog tjedna Sassja, koja se ovom prigodom osvrnula na svoj glazbeni put, ali i prepreke s kojima se na njemu susretala. U jednom ste intervjuu kazali da vam je 2018. bila prekretnica u svemu i da ste "zatvorili jednu eru"... Što to točno znači? - Ma to je urednik malo preformulirao, pričala sam o tome kako mi se čini da je od 2019. nekako cijeli svijet sigurno prešao u neku novu eru. Ili možda ja tako vidim svoj ulazak u tridesete, hehe. Sve je mnogo drugačije nego prije dvije-tri godine, u raznim sferama života. Od načina razmišljanja, rada, poslovanja, tehnologije, pa tako i muzike. Jednostavno se desio taj neki okidač kada pravila koja su vrijedila prije dvije godine više apsolutno ne vrijede. Igrom slučaja, ja sam isto tako zaokružila neke ciljeve koje sam sebi zacrtala prije pet godina, pa s novim poslovnim i privatnim ciljevima ulazim i u tu novonastalu eru. Radoholičarka Kakve planove imate za 2019.? Jeste li zadovoljni kako vam je godina započela? - Nemam neke velike poslovne planove, neka sve ide svojim tokom. Odlučila sam krajem prošle godine uzeti odmor i provoditi vrijeme uz obitelj pa iskreno ne znam do kad će to trajati. Prirodno sam radoholičar i oni koji me dobro poznaju ne bi se iznenadili da se za dva mjeseca pojavim s albumom, ali isto tako jako uživam u ovom miru bez planova i rokova. Vaša je glazba mješavina raznih stilova s priličnim naglaskom na rap. Je li u početku bilo teško biti žena u rapu? Nailazite li na kakve prepreke? - Za žene u svakom poslu vrijede drugačija pravila. To sam još jače osjetila sad kad sam radila i u drugom stanju. Jasno je da žena na svim poljima treba raditi više, biti duplo bolja u nečemu da bi je barem primijetili ili platili jednako kao prosječnog muškarca, to je tako. Meni nije zanimljivo pričati samo o tome i rješavati taj problem na nekim panelima, diskusijama, to mi je samo kao pucanje u prazno. Radije ustanem, odradim to duplo bolje i uzmem šta zaslužujem, a vrijeme i djela pokažu nečiju pravu vrijednost i trajanje. Ja ne želim negdje biti "najuspješnija, najpoznatija žena", već "najuspješnija osoba" s konkurencijom u svakom spolu. Možete se pohvaliti i da ste prva žena u hip-hop sastavu "FM Jam". Kako je došlo do ove suradnje? - Ma mi smo se svi u Tuzli znali, družili, od njih sam učila prije svega neki glazbeni ukus te neke poslovne osnove i naš crew gledam kao najjaču, prvu, odskočnu dasku za kvalitetan nastavak svog rada. Jeste li ikada razmišljali o inozemnoj karijeri? - Da, imam i nekoliko poziva za suradnje izvan naše regije, ali ne osjećam da je još sve leglo na svoje mjesto za takve korake. Surađivali ste s raznim glazbenicima, među njima i s Darkom Rundekom te Mirelom Priselac Remi. Jeste li očekivali da će obje pjesme naići na tako dobar prijem kod publike? Također, kako ste zadovoljni reakcijama na najnoviji album "No Problemo"? - Nemam nikada planove za pjesmu, ne znam prepoznati je li nešto hit ili ne i zato se i ne bavim time. Prepustim to izdavaču, PR-u i kome god drugo mogu jer se meni samo stvara muzika, a ne uživam u ovim popratnim menadžerskim radnjama. "No Problemo" mi je služio kao nastavak prvog albuma i u svemu sam uživala kako sam i zamislila. S kim biste još voljeli surađivati u budućnosti? - Neki tekst na 2Cellos muziku bih voljela napraviti. Što mislite o statusu koji rap glazba ima danas? Čini se da je ponovno stiglo zlatno doba za ovaj žanr... - Sve je rap danas, i kod nas i u svijetu. Ja repam zaista, ali nikada nisam radila klasični rap i dosadno mi je postalo slušati isključivo rap poslije osnovne škole. Uvijek sam više radila i slušala neki reggae, dancehall, dub, grime, rijetko pravi rap jer mi nije zanimljiva samo ta forma. I danas ću, recimo, za slušanje izvan reggaea prije izabrati grime nego rap ili trap. Slično se valjda dogodilo i nekim drugim muzičarima pa rap ima dosta podžanrova i kombinira se s drugim žanrovima. Meni je super ta širina i promjena. Hormoni Je li vas možda i drugo stanje inspiriralo na stvaranje glazbe? - Da ne spavam toliko, vjerojatno bih i više pjesama napravila jer su hormoni odlični za pisanje. Međutim, konstantno spavanje mi sada nekako više prija, jedva sam se razbudila i za ovaj intervju, ha-ha-ha. Kako se pripremate za prinovu i znate li spol djeteta? - Uglavnom sam odbijala intervjue posljednjih mjeseci, a sad u 9. mjesecu mi je malo lakše i s hormonima i povremenim radom. Moj kućni studio je sada sklopljen u najmanji kut stana, a krevetić i baby gadgets zauzimaju većinu prostora. Umjesto novih pjesama i dešavanja u muzici radije pratim grupe za trudnice i majke, radije kupujem odjeću za bebu nego za sebe i jako uživam u tim promjenama i novom načinu života. Jeste li već počeli dobivati savjete vezane za majčinstvo? Možete li nam izdvojiti nekoliko najzanimljivijih? - Najzanimljiviji su mi ljudi koje ne poznajem. Na ulici, u trgovini, koji tako bez ikakva razloga pitaju za bebu, pričaju o svojim iskustvima i daju savjete. Jako me zabavljaju ti savjeti i priče o spolu djeteta, koja boja odjeće treba, kakvo ime treba dati djetetu, kakav je oblik trbuha, jer to je zbog spola, kad će se beba roditi zbog svog spola također... Presmiješne su mi te "bapske priče".