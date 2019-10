Kriju zamku, dobro odvažite koje ćete piti: ova mlijeka mogu biti 'magični eliksir', ali vam i narušiti zdravlje

Oni kojima ne odgovara sastav mliječnih proizvoda, vjerojatno su se odavno prebacili na mlijeka biljnog podrijetla. Dostupna su u trgovinama već godinama, a opcije su brojne. Kokosovo, zobeno, bademovo ili lješnjakovo, možete birati koje "mlijeko" želite uključiti u svoju prehranu.

No trebali biste imati na umu da nije svako pogodno da posluži kao zamjena u pravome smislu riječi. Ne radi se ni o mlijeku o pravome smislu riječi.

Ove "vodice" slatkastog okusa relativno su nova pojava u gastro svijetu, a donosimo kratki pregled ponuđenih kako biste najbolje odabrali koju želite uvesti u prehranu.

Bademovo mlijeko

Bademovo je mlijeko definitivno najpopularnija od ponuđenih opcija. Najslađe od svih biljnog podrijetla, osvježavajuće je i punog okusa u isto vrijeme, a uz to ima najmanje kalorija. No upravo se u toj reklami koja ih prodaje krije "zamka".

"To što je najsiromašnije kalorijama ne znači nužno da se radi o najzdravijoj opciji, dapače. Niskokalorično možemo često prevesti kao 'siromašno nutrijentima'", piše portal Self, što može rezultirati i narušavanjem zdravlja.

Nutricionistkinja Rebecca Scritchfield dodaje i kako se bademovo mlijeko "ni po čemu nutritivno ne izdvaja kao najbolje". Dapače, postoje druge opcije mlijeka od oraščića koje bi svakako preporučila prije. Jedno od njih je ono relativno novo na tržištu, od indijskog oraščića - kaže kako ima bolju nutritivnu sliku i malo kremastiji okus.

"Bademovo mlijeko ne nudi ni približno toliko proteina, vlakana i masti poput cijelih badema ili bademova maslaca", tumači. No dodaje kako ga možete piti kao "nešto ekstra", bez da bude zamjena dotadašnjim izborima. Umjesto čaše vode, na primjer, za hidrataciju, u smoothiejima ili drugim pićima.

1 šalica bademova mlijeka sadrži otprilike:

30 kalorija

2.5 g masti

1 g ugljikohidrata

1 g vlakana

0 g šećera

1 g proteina

Sojino mlijeko

Ukoliko pokušavate nadomjestiti nutritivnu vrijednost "pravoga" mlijeka u svojoj dijeti, posegnite za proizvodima od soje.

"Sojino mlijeko najbolji je izbor za nekoga tko pokušava nadoknaditi gubitak proteina nakon izbavivanja mlijeka iz prehrane", objašnjabaju nutricionisti. Razlika je uglavnom u jednom gramu "gubitka" kad je u pitanju sojino i kravlje mlijeko, stoga je dobra opcija za sve one koji pokušavaju ukomponirati proteine iz biljnih izvora u svoju dijetu.

Ima specifičan okus koji nije za svakoga, stoga najprije isporbajte "čisto" sojino mlijeko prije nego požurite uliti ga u kavu ili smoothie.

1 šalica sojina mlijeka sadrži:

80 kalorija

4 g masti

3 g ugljikohidrata

2 g vlakana

1 g šećera

7 g proteina

Kokosovo mlijeko

Postoje dvije vrlo različite vrste kokosova mlijeka. Ona pakirana poput ostalih na biljnoj bazi, u visokim kartonima, nisko su kalorična i odlična opcija za one alergične na oraščiće.

Ukoliko volite okus kokosa, u mnogočemu je slično bademovom, pa i nutritivnom slikom koja je, ponovno, prilično siromašna.

1 šalica sadrži:

45 kalorija

4.5 g masti

1 g ugljikohidrata

0 g vlakana

1 g šećera

0 g proteina

No na policama ćete naći i gusto, kondenzirano kokosovo mlijeko koje se koristi za izrdau slastica i dolazi pakirano u konzervi. Ne donosi mnogo proteina (1g) i vlakana (0) na svega 1/3 šalice, no zato obiluje mastima (14g) i kalorijama (140). Punog je okusa i jako teško, ali u nekim receptima nezamjenjivo.

Zobeno mlijeko

Zobeno mlijeko najbolje se stapa s toplim pićima od svih drugih biljnih opcija.

"Bademovo mlijeko ima tendenciju odvojiti se od vruće kave, no zobeno se sjedini u kremastu teksturu", piše Self. No ne izdvaja se samo teksturom, napominju - nutritivna slika najbolja je od svih drugih. To je zato što se radi od cjelovitog zrna - u pravilu ima više kalorija, ali i proteina i vlakana.

1 šalica sadrži otprilike:

120 kalorija

5 g masti

16 g ugljikohidrata

2 g vlakana

7 g šećera

3 g proteina

Rižino mlijeko

Rižino mlijeko "magični je eliksir" za alergičare. Oni koji se s alergijama bore cijeloga života, vjerojatno vape za opcijom bez oraščića, laktoze i soje.

No i ova hipoalergena varijanta ima svoje minuse, a jedan od njih je i višak ugljikohidrata koje unosite njegovom prečestom konzumacijom. Uz to, "najvodenastije" je i nema pun, prepoznatljiv okus.

1 šalica rižina mlijeka sadrži:

70 kalorija

2.5 g masti

11 g ugljikohidrata

1 g vlakana

1 g šećera

0 g proteina