Ublažavaju bolove od artritisa, srčane tegobe, alergije: slatke vitaminske bombice mogu se pripremiti 'na mali milijun načina', donosimo recepte za doručak, ručak, večeru

Zrna grožđa prave su vitaminske bombice za koje bi bilo prava šteta da vam u ljetno doba ne budu svakodnevica. Pritom mislimo na svježe grožđe, na čašu do dvije vina, ali i na brojne recepte kojima će ovo voće dati poseban tek.



Iako postoji više vrsta grožđa, koju god odabrali, osvježit ćete tijelo i opskrbiti ga potrebnim vitaminima. Ove ljetne bobice obiluju vitaminima A, B6, B i folnom kiselinom, a 100 grama grožđa zadovoljit će 25 posto preporučene dnevne količine vitamina C.



Ako vas muče napadaji gihta ili reumatoidnog artritisa, od velike vam pomoći može biti crveno grožđe, koje može ublažiti osjećaj bol u tim slučajevima.



Također, sjemenke grožđa sadrže tvar pod imenom piknogenol. Ovaj antioksidans pomaže u borbi protiv bolova uzrokovanih artritisom, kardiovaskularnih problema, kao i protiv stresa i alergije.



Grožđe je odličan izvor antioksidansa i antitumorskih spojeva, a također uključuje flavonoide i kvercetin. Ono može spriječiti zgrušavanje krvnih zrnaca, a samim time stvaranje krvnih ugrušaka i lošeg kolesterola.

Recimo još i to da flavonoidi otkriveni u grožđu mogu smanjiti količinu oštećenja stanica izloženih sunčevom zračenju. Zato ga jedite u što većim količinama...



PEKMEZ OD GROŽĐA



- 1 kg bijelog grožđa



- 2 dl bijelog vina



- 400 g šećera



- 2 vanilin šećera



- limun



- 15 g pektina



- štapić kore cimeta



Priprema:



Operite i očistite grožđe, odvojite stabljike i bobe koje nisu posve zdrave. Ostavite ih preko noći u vinu.



Sutradan stavite grožđe u lonac i kuhajte na umjerenoj vatri oko 15 minuta miješajući i gnječeći grožđe kuhačom, pa procijedite kroz sito. Smjesu vratite u lonac, dodajte šećer, pektin, vino, cimet i limunov sok.



Nakon što zakuha, kuhajte oko 25 minuta, a pjenu oberite žlicom. Ugasite vatru, ostavite da se malo ohladi i izvadite cimet. Miksajte štapnim mikserom pa kuhajte još malo dok ne dobijete gustoću sličnu medu. Spremite u sterilizirane staklenke.

ZELENI SMOOTHIE S GROŽĐEM I ŠPINATOM



Sastojci:



- 1 šalica grožđa, očišćenog od sjemenki



- 1 banana



- 1 šalica špinata



- ½ šalice vode ili bademova mlijeka

- 1 jušna žlica lanena ulja (po želji)



- led po želji



Priprema:



Sve sastojke stavite u blender i dobro izmiksajte.



PANNA COTTA S PEČENIM GROŽĐEM



​Sastojci:



- 400 ml slatkog vrhnja



- 80 ml mlijeka



- 2 žličice ekstrakta vanilije



- 2 žlice maraskina



- 80 g šećera u prahu



- 1 vrećica Instant fix želatine



- 1 grozd grožđa



- 1 vanilin šećer



Priprema:



Zagrijte pola količine slatkog vrhnja, mlijeko i ekstrakt vanilije. Nek na lagano kuha 10-ak minuta. Maknite s vatre i pustite da se ohladi do sobne temperature. Ostatak slatkog vrhnja tucite sa šećerom u prahu, pa u rashlađenu mješavinu vrhnja i mlijeka, lagano stalno miješajući, dodavajte instant želatinu.



Pomiješajte dvije smjese, prelijte u čaše za posluživanje i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. Grožđe stavite u pleh obložen papirom za pečenje, pospite vanilin šećerom i pecite na 200° C, dok se bobice ne raspuknu. Pospite po kolaču.

PITA OD GROŽĐA



- 300 g bijelog grožđa



- 300 ml slatkog vrhnja



- 200 g brašna



- žličica šećera u prahu



- malo soli



- 100 g maslaca



- 2 jaja



- 25 g šećera



- žličica škroba



Priprema:



U zdjelu prosijemo brašno i šećer u prahu, posolimo i promiješamo. Dodamo maslac i utrljamo ga u brašno, dok ne dobijemo izgled krušnih mrvica. Dodamo umućeno jaje, promiješamo.



Dobiveno tijesto oblikujemo u kuglu, omotamo ga prozirnom kuhinjskom folijom i ostavimo da odleži 30-ak minuta, a potom ga razvaljamo na debljinu 3-5 milimetara i premjestimo u kalup za kolače.



Višak tijesta odrežemo, a po dnu ga izbodemo vilicom.

Zatim po tijestu rasporedimo bobice grožđa i stavimo peći u pećnicu, zagrijanu na 200°C, 10-ak minuta.



Za to vrijeme u visoku i usku posudu ulijemo slatko vrhnje, dodamo kukuruzni škrob, šećer, umućeno jaje i izradimo štapnim mikserom. Dobivenu smjesu prelijemo preko grožđa i pečemo još 35 minuta.