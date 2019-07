Ovo je najbolji burger u Splitu! Teškom mukom odabrali smo šest finalista, među njima jedan je totalni spektakl, imamo i videodokaz

Ocjene su se davale po sljedećim kriterijima: izgled, meso, bublica, prilozi, dodaci i umak, uz najvažniji kriterij - okus

- Čoviče, ovaj pohani sir je toliko dobar da izgleda ko da je tvornički!



- Pa to i je kupovni.



- Aha...



Što bi sve pravi istraživački novinari Slobodne Dalmacije napravili za svoje čitatelje, vidjet ćete u videomaterijalu gastro-snimateljske ekipe "Only Food And Horses" na portalu "Slobodne".



Dali smo sve od sebe. Samo kako vi ne biste morali. Jedno sunčano popodne u restoranu "Šug" žrtvovali smo se i degustirali šest najboljih burgera u čitavom gradu.



O fast food sceni Splita dovoljno govori da smo se iskreno oduševili kad nam je jedan od restorana poslao prave, domaće krumpire, koji nisu bili iz leda. Žvakali smo i potpuno suho i fantastično ispečeno meso. Brisali i chili i senf s ruku, oduševljavali se i razočaravali nad nedostatkom kreativnosti lokalnih chefova.



I sve to samo da biste vi, ovdje, danas, mogli saznati čiji je burger zaslužio prvo mjesto! Ne morate nam odmah svi zahvaljivati, slobodno stanite u red.



Naravno, nakon što pročitate tko su pobjednici.



Od kraja prema početku, u top šest uvršteni su "Toto", "Terminal F" i "Toro".



Treće mjesto s visokih 7,99 bodova pripalo je... restoranu "Bepa"!



Na drugom mjestu s 8,54 boda našao se... "Bosso Steak and Burger House"!



A prvo mjesto je, ostavivši strogi žiri punih usta bez teksta, odnio... molimo bubnjeve u pozadini... "Misto Street Food Factory"!



Gospođi Silvani Tvrdić jučer smo čestitali na pobjedi.



- Ovo je prekrasna vijest, zaista ste me obradovali! Presretni smo. Mislim da se svi trude koliko mogu, ali "Misto" je izabralo duži i mukotrpniji put. Jedinstven je projekt u "street foodu", sva su jela lokalna, kod nas nema mikrovalne, trudimo se održati ponuditi gostu ono šta i sami kući jedemo - ponosno će Silvana, čije "Misto" broji svega 26 kvadrata i nalazi se na vrhu Bosanske ulice.



Tvornica je to mala, ali radišna.



Iskreno, sad nam je žao što su pobijedili. Nahrlit ćete pa neće biti mjesta za nas.



- Pečemo kruh sami, a crne bublice za burgere dobavljamo iz male lokalne "Green Room" pekarnice. Rade ga ekskluzivno za nas. To je pecivo bez aditiva, s dodatkom vitamina, obojenim aktivnim ugljenom. Vrlo je zdrav i sve popularniji u gastronomiji.



Nutricionisti ga svrstavaju u kategoriju pametne hrane - otkriva Tvrdić, koja je "Misto" pokrenula prije četiri godine, a u sastavljanju jelovnika sudjelovao je i ugledni chef Hrvoje Zirojević.



Osim jedinstvenog peciva, pobjednički burger čine juneće meso, umak "Misto" čiji recept nismo ni htjeli pitati jer to mora ostati tajna, inače nije baza, dimljeni mladi kravlji sir...



-...ide još i BBQ umak, sir cheddar, ali ne onaj jeftini nego najbolje šta se može naći na tržištu. Kod nas nema štednje. Crvena kisela paprika je unutra, kupus, salata, hrskava panceta koju sami sušimo, i na kraju još jedan BBQ umak. Trudimo se proizvoditi što zdraviju hranu - dodaje Silvana.



Da je "Misto" zaista odudaralo slaže se i Toni Perković, web urednik rubrike sport, čelični želudac našeg žirija. Zasukali smo rukave, umastili prste, unijeli u sebe najkvalitetnije što uzavrele splitske ulice nude.



Dopustili smo da nas tri kamere snimaju kako jedemo, žvačemo, kako se kacamo, meljamo, mljackamo, kako smo blesavi i smotani. I da to ostane zauvijek zabilježeno u bespućima interneta.



Naravno, nismo bili sami.



Prestižno natjecanje imalo je i stručnjake u žiriju; chefica "Šuga" ​Ružica Gaćina je uz Marina Radića, gastronoma i vlasnika restorana "Artičok", činila ekspertni tim.

I dok su oni vijećali je li glavni sastojak umaka marmelada od kapule ili karamelizirana kapula, dok su analizirali po opni kore bublice je li domaća ili iz pekarnice, je li uvozna talijanska rikula iz supermarketa ili je uvozna talijanska rikula s Pazara, mi smo se bavili ozbiljnim zanatom i brišući masna čela razmišljali treba li dati ocjenu 9,8 ili možemo svuda pisati 10.



Neke ovdje koji sada pišu ovaj članak ostatak žirija opako je sprdao jer su burgere jeli nožem i vilicom, kako je i pristojno, a ne rukama poput ostalih troje umašćenih članova.



Stvarno, kako se uopće jede burger?



Eksperti s Instituta u Hamburgu objavili su stručnu analizu gdje pišu da se burger mora jesti naopako od onoga kako je poslužen. Gornji dio peciva deblji je od podnožja.



Kad se okrene, tad on drži težinu sastojaka i šansa da će vam topljeni sir poispadati po novoj majici znatno su manje.



Je li se ikome od nas to dogodilo, saznat ćete u videu. Ako nisu u montaži taj dio, uh... izrezali.



Glavni dio posla odradila je ekipa spomenutih "Only Food And Horses". Ne samo što potpisuju produkciju, već su chef Goran Mušura, Jere i Lana Gruić mjesecima birali šest najboljih burgera koji su ušli u ovo naše finale.



Ipak su oni na tom polju majstori, a koliko smo mi hrabri i što bi sve za pravo novinarstvo učinili, dovoljno govori činjenica da nismo imali pojma čiji burger jedemo ni odakle je došao. Ni koji su sastojci. Ali zato sad znamo da razvikan brend i paprena cijena zaista ne moraju značiti kvalitetu.

Možda se nismo složili oko svih ocjena, ali zaključili smo da ocjenjivanje tuđeg truda nije nimalo lagan zadatak.



Moramo biti kritični, malo i bezobrazni. Netko će se definitivno naljutiti, ako ćemo biti iskreni. Ako nećemo, onda će svi biti sretni i zadovoljni. A to je najgore, jer to je dosadno.