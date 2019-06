Čim je zavrućilo, malo je kome do teške spize pa se svima draga manistra na pome često nađe na jelovniku. Ukusna, aromatična i laka za pripremu, šalša od poma pravo je ljetno jelo i mnogima prvo koje su naučili kuhati. Recepti se prenose generacijama i svatko je uvjeren da šalšu radi baš kako treba. Pome, kapula, luk, maslinovo ulje, sol, malo šećera i to je to, bar za većinu.

Međutim, ako pitate stanovnike Napulja, gdje je ovo jelo, bar tako tvrde, nastalo, recept se ponešto razlikuje. Prema originalnom receptu (odnosno zajedničkom nazivniku svih originalnih recepata koje smo našli), kapula i šećer uiopće se ne stavljaju, a ne idu ni origano ili petrusimul, koje mnogi rado ubace za pojačanje okusa. Sve što vam treba su pome šljivarice, malo češnjaka, maslinovo ulje, sol, papar i bosiljak.

Evo recepta (odličili smo se za ovaj). Trebat će vam 800 grama svježih poma ili 500 ml dobre passate, jedan češanj češnjaka, malo maslinovog ulja, sol i bosiljak. Ako koristite svježe pome, operite ih, zasijecite u križ i ubacite na 1 minutu u kipuću vodu pa potom u hladnu, kako biste ih lakše ogulili. Prerežite ih i izvadite im koštice pa ih narežite na kockice. Zatim na maslinovom ulju kratko popržite češnjak, dodajte pome, sol, papar i smanjite vatru. Neka se lagano kuha 15 minuta. Na kraju dodajte još malo masilnovog ulja i bosiljak i to je to.

Evo vam i savjet za kraj: najbolja šalša sprema se u keramičkom posuđu.