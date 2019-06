Beograđanka Nina nova je kulinarska zvijezda popularnog programa, a svojim je receptima dala neočekivan zaokret: jeste li isprobali neke od njenih kombinacija?

Kanal 24Kitchen početkom ovog mjeseca dobio je pojačanje – Beograđanku Ninu Babić, koja u emisiji "Nina Babić: Moja francuska pekarnica" donosi, kako i sam naziv sugerira, recepte za neodoljive francuske deserte. Kroz šesnaest epizoda Nina će gledateljima prenositi svoje dugogodišnje iskustvo, a evo što nam je sve otkrila u razgovoru za "Reflektor".

Kažite nam, za početak, kako to da se jedna Beograđanka odlučila predstaviti francuskim slasticama?

– U pitanju je ono što inače radim, imam malu slastičarnicu "Gdja Mirkov". Ali ako me pitate zašto sam se odlučila za to, to su samo moji afiniteti, moje nepce, nisam ih svjesno odabrala, prije će biti da su oni mene odabrali. Tek kasnije, kad sam shvatila da bi ono što radim trebalo dobiti etiketu, ispalo je da je najlakše reći "francuski kolači". I sigurno nisam prva koja se na nekom kraju svijeta bavi francuskim pecivima i kolačima, samo što izgleda malo neobično kod nas, u ovom trenutku.

Iako je vaša primarna profesija vezana uz marketing, odlučili ste napraviti zaokret u karijeri. Kada ste se odlučili baviti slastičarstvom i što vas je potaknulo na to?

– Odluka da se posvetim pravljenju kolača sazrijevala je postupno. Nisam bila zadovoljna svojim poslom u marketingu, imala sam dojam da svakodnevno činim previše kompromisa. Svakako sam željela baviti se hranom, raditi rukama, željela sam svaki dan imati osjećaj da sam pridonijela nečijem životu na konkretan način. Onda mi je jedan marketinški posao propao prije samog potpisivanja ugovora, ja sam unaprijed bila potrošila honorar, i još nešto više od toga, i kupila pećnicu i mikser. Kad se to dogodilo, pomislila sam – pa to je to, sad stvarno više nema odgađanja, i u roku od nekoliko tjedana "skockala" sam identitet i krenula.

Život u New Yorku

Možete li nam malo opisati kako je tekao vaš put u svijetu slastičarstva?

– Početkom dvijetisućitih godina živjela sam u New Yorku. Prvo sam radila u jednoj velikoj marketinškoj agenciji, a poslije sam prešla u neprofitni sektor. Budući da sam i prije voljela kuhati, kad sam se našla u New Yorku, sve mi je odjednom bilo dostupno u smislu sastojaka. Kuhala sam često i redovito, kupovala sam razne knjige, išla sam po svim mogućim restoranima, educirala sam nepce. Tamo sam pohađala i radionice jednog vrsnog francuskog slastičara i to je bio početak mojeg otkrivanja jednog potpuno novog svijeta i načina razmišljanja. Puno sam toga naučila sama godinama kasnije.

Ja sam opsesivni autodidakt, kad se nečega dohvatim, ne puštam dok ne sagledam sve moguće kutove. Dogodilo se i da sam, u periodu prije nego što sam lansirala "Gdju Mirkov", više od godinu dana bila bolesna, nisam puno izlazila iz kuće. Naoružala sam se knjigama, uglavnom s velikih kulinarskih škola, Ferrandi i Le Cordon Bleu, i mijesila po čitav dan. Sad kad gledam unatrag, mislim da je to bila i terapija, ali s druge strane, malo tko ima šansu u današnje vrijeme toliko vremena istraživati nešto što ga zanima, baviti se tim i tako se pripremiti za ono što slijedi. Nosila bih te kolače prijateljima i tjerala ih da mi detaljno obrazlože što misle i kako sve to doživljavaju, što im se sviđa, što bi moglo bolje.

Kako ste se snašli pred kamerama?

– To biste mi vi mogli bolje reći nego ja.:) Sve se odigravalo jako velikom brzinom u produkcijskom smislu. Za mene osobno, to je velika promjena jer sam do sada navikla da sam u većini projekata u kojima sam radila član tima i da pridonosim iz pozadine. Sada sam ja i ono što radim u centru pažnje, ne samo jednog velikog tima koji stoji iza projekta, nego i pred gledateljima, koji daju svoj sud o tome direktno, ili time što će gledati (ili ne) to što smo napravili, ili komentarima po društvenim mrežama. To je velika promjena. U početku mi je bilo neobično, ali pri kraju snimanja već sam se bila navikla na sve to i mislim da mi se čak i svidjelo.

Koja ćete nam još tradicionalna jela predstaviti u idućim emisijama?

– Bit će tu svega pomalo, bit će i nekih tradicionalnih srpskih kolača koji su dio mojeg djetinjstva, na primjer Rosine pusle i Vasina torta. Pripremam i slane specijalitete, kao što je tart s koricom od pet vrsta zrna i s urdom (sir sličan rikoti) i rajčicama. Bit će slanih šušua, brioša, nekoliko vrsta deserata u čašama... Sve zajedno, to je jedan miks s nešto regionalnih ukusa u kojem sam se trudila pokriti dosta toga što nudi francusko slastičarstvo, ali puno je toga ostalo nedotaknuto.

Koje su vaše omiljene slastice?

– Konkretni "predmet želja" uvijek se mijenja, ali ono što volim je uvijek laganije, hrskavo, kremasto, voćno. Ali, eto, da samu sebe demantiram, trenutno sam opsjednuta jednim kolačićem koji radimo, jednim od onih čokoladnih, raspuknutih cookieja s puno čokolade i kavom.

'Volim Pariz'

Pretpostavljam da ste i posjetili Pariz. Kako vas se dojmio Grad svjetlosti?

– U Parizu sam bila više puta i svaki put otkrijem nešto novo. To je fantastičan grad, volim i njegove vrline i njegove mane. I dobro se osjećam u njemu, to je valjda najvažnije. Ako sve bude u redu, najesen sam planirala ponovno otići na nekoliko tjedana.

Možete li nam izdvojiti neko najzanimljivije francusko jelo i priču koja stoji iza njega?

– Pa možda ne konkretno jelo i konkretnu priču, ali eto, ponudit ću vam jedan poseban pogled na povijest. Razdoblje vladavine francuskoga kralja Luja XV. bilo je vrlo značajno za razvoj slastičarstva. On se 1725. godine oženio s kćeri prognanog poljskog kralja Stanislava, za kojega smatraju da je donio sa sobom veliki broj recepata na francuski dvor, od kojih su madeleine i rum baba vjerojatno najpoznatiji. Za kralja Stanislava radio je Joseph Gilliers, koji je 1751. godine objavio knjigu "Le cannameliste français", koja se smatra najopsežnijim priručnikom za rad sa šećerom.

Kralj Stanislav je u jednom razdoblju živio u dvorcu Chambord i imao je ogroman tim koji je planirao i priređivao luksuzne zabave u namjeri da zasjeni zabave koje je pripremala kraljeva ljubavnica, Madame se Pompadour. Ona je postala kraljeva ljubavnica 1745. godine i imala je utjecaja na politiku, ali i na modu i kulinarstvo, pa su poznate njezine raskošne zabave za koje je upošljavala najpoznatije slastičare. Eto, to je jedan od razloga zašto se u emisiji pojavljuje kolač nazvan Luj XV.