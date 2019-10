Razveo se od majke svojih dvojice sinova, a sad ljubi talentiranu kolegicu; Pjevač kojeg obožavaju djevojke progovorio o najtežim životnim prekretnicama

Ovo je priča o jednoj POBJEDI. Svatko od nas bori se sa svojim demonima. Jednom ili više puta čovjek se nađe na raskršću života... izgubi smisao, skrene s puta i misli da povratka nema; a dosta ljudi nikada se ne vrati. Kad se nađeš na raskršću života; Kad budeš morao sam krenuti dalje, a đavo ti se nasmije, znaj da svu bol koju nosiš, ma koliko god ona bila teška, možeš istopiti u jednoj maloj kapi LJUBAVI. - Prošlo je godinu dana od izlaska pjesme koja je ostala najmanje zapažena od strane publike, ali je najveća u mom srcu. Moj prvi album je vani kroz koji dan, a upravo zato sam mu dao ime “U KAPI TVOJE LJUBAVI”. - Hvala svima vama koji ste tu i koji me nikada niste prodali. - Stvarno vas volim iskreno iz dubine svog srca!💙 #ukapitvojeljubavi #loveyouall #širimoljubav

