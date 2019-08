Nekada je bila četvrta tenisačica svijeta: nakon borbe s depresijom i viškom kilograma, dijetom i vježbanjem je uspjela 'skinuti' polovicu tjelesne težine

Bila je izvrsna tenisačica, njen renking u doba kada su ženskim tenisom vladale Martina Hingis, Kim Clijsters, Justine Henin, sestre Williams i ta četvrta pozicija su sve govorili o njenoj kvaliteti. Neosporno veliki igrački talent. I dok je terenima sijala njena zvijezda Jelena Dokić je prolazila veliku životnu dramu. Ono što je otac Damir radio po tribinama, na treninzima bila je samo "kap u moru" svega što je prolazila kada nije bilo blizu kamera. Zapravo sve strahote je Jelena sama objavila 2017. godine u svojoj autobiografiji "Nesalomljiva".

Sve što je prolazila utjecalo je jako na njeno zdravlje, od problema sa štitnjačom, do problema sa samopouzdanjem i "liječenja emocionalnih problema" prekomjernim unosom hrane. Stigla je do nestvarnih 120 kilograma težine, gotovo duplo više od njene težine u vrijeme igračke karijere.

No nakon objave autobiografije odlučila se na borbu, uhvatila se vježbanja i dijete po programu Jenny Craig. I malo po malo "otapala" težinu, vrlo brzo je izgubila 30 kilograma, preokrenula je život naopačke.

- Teško mi je bilo prihvatiti to stanje, kao sportašica bila sam naviknuta na red i disciplinu, sve je bilo posloženo. Zdravlje mi je bilo ugroženo i bio je to zadnji čas da se pokrenem. Uložila se puno truda, rada i energije, bilo je suza, teških dana. No uspjela sam – ispričala je Jelena sve svoje probleme i traume kroz koje je prolazila.

U siječnju je u Melbourneu, gdje i danas živi s momkom Tinom Bikićem, dala intervju u kojem je ispričala cijelu dramu i tada je kazala kako je njen cilj stići do 66 kilograma, na onu težinu koju je imala za vrijeme karijere. Trenutno je u Poreču, na ljetovanju, a na svom Instagramu se pohvalila izgledom i ostvarenim ciljem. "prepolovila se" i izgleda bolje nego ikada, zrači srećom i pozitivnom energijom, što su primijetili i komentirali svi njeni pratitelji.